Herfstvakantie! Museadeuren open voor de kids

Zo’n 170 musea met meer dan 400 activiteiten en een thema dat aansluit bij de Kinderboekenweek: vriendschap. Dat is de Museumkidsweek – die tot en met 28 oktober stiekem twee weken duurt – in één zin. De museumdeuren staan tijdens de herfstvakantie dus wagenwijd open voor de kinderen, want zij zijn de museumambassadeurs van de toekomst! Voor wie nog uitjes voor die vakantie wil bedenken: de musea in ons land zijn voor gezinnen met kids op een leuke manier te ontdekken. Metro licht enkele activiteiten uit en een compleet overzicht van musea en ‘wat te doen’ vind je op Museumkidsweek.nl.

1 Een high tech Romein spelen

Rare jongens, die Romeinen, klinkt het vaak in de strips van Asterix & Obelix. Nou, zo raar waren die jongens niet. In de tentoonstelling High Tech Romeinen kunnen de kleintjes zelf ontdekken welke slimme technieken de Romeinen allemaal bedachten. De expo bevat nog veel meer knappe techniek van vroeger tijden en door voorwerpen te zoeken, stickers te plakken en letters te verzamelen kan – hoe spannend – een code worden gekraakt. Wie de Techniekspeurtocht tot een goed einde brengt, krijgt een technisch cadeautje.

Waar? Het Limburgs Museum in Venlo.

2 Hieperdepiep, een aardappel!

Misschien is de gekookte aardappel bij kinderen niet het meest geliefde onderdeel van een maaltijd, maar hé: gebakken piepers, chips, patat… die aardappel kan heel wat. Bij de entree van Hieperdepiep krijgen kids meteen een aardappel in handen en gaan daarmee op onderzoek uit. Met verschillende activiteiten, proefjes en via een quiz leer je die op het oog zo gewone aardappel heel wat beter kennen. Wist je bijvoorbeeld dat je uit aardappels elektriciteit kunt opwekken? En dat er kunst met piepers wordt gemaakt?

Waar? Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden.

3 Zelf een film maken

Hoe klein je ook bent, je kunt tijdens de Museumkidsweek al zelf de regisseur van een film zijn. In dit geval gaat het om een animatiefilm waarin je een weeskind tot leven brengt. Kinderen kiezen eerst een cartoonfiguur van een weeskind uit Drenthe en regisseren die op een opmerkelijke manier. Het tot leven brengen van het hoofdpersonage doe je namelijk door je eigen gezicht te bewegen.

Waar? Het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen.

4 Ik zie ik zie wat jij niet ziet

Een onderzoeksjas aantrekken en met een vergrootglas op zoek gaan naar de ‘Ontdek-kisten’ van het museum. Dat moet kinderen direct aanspreken. Bij Ik zie ik zie wat jij niet ziet gaat het om het realiseren dat alles wat je om je heen ziet, uit piepkleine deeltjes bestaat. Leg maar eens een haar, een suikerklontje of een warme sjaal onder een microscoop, er gaat voor de kids een wereld open. Met filmpjes en leuke opdrachten ontdekken zij wat je op het eerste oog allemaal niet kon zien.

Waar? Oyfo Techniekmuseum in Hengelo.

5 Boeiende braakballen

Het klinkt zo vies, dat woord braakbal. Tijdens Braakbalpluizen wordt het al een stuk aantrekkelijker. Kinderen krijgen de braakbal namelijk niet alleen in het echt te zien, ze mogen ze helemaal onderzoeken. Heerlijk toch, een beetje interessant peuteren in zo’n muizen- of uilenbraakbal vol botresten en haren. Uitpluizen maar!

Waar? Natuurmuseum Brabant in Tilburg.

6 Speuren in het Rijks

Jij bekijkt de Nachtwacht en ondertussen speurt je kind door het museum. Dat kan tijdens de Museumkidsweek in dat beroemde Rijksmuseum met de workshop XXL. Maar liefst vier uur is je kroost (8-12 jaar) ‘onder de pannen’ in een open atelier. Kunst op z’n kop bekijken is een van de dingen die de kids kunnen doen. Maar de hoofdmoot: of het nou schilderen, tekenen is of dat een monoprint (zeefdruktechniek) wordt gemaakt, dat eigen kunstwerk zal er komen.

Waar? Het Rijksmuseum in Amsterdam.

7 Een echte agent ontmoeten

‘Een échte agent ontmoeten’, zo wordt Politie Meet & Greet aangekondigd. Voor de kleintjes is dat natuurlijk ook heel wat, zo’n man of vrouw in imposant uniform en met een politiepet op het hoofd. Wijkagenten komen over hun soms spannende werk vertellen, je mag ze alles vragen en – als je durft – slaan ze je in de boeien. Zondag is agent Egbert aanwezig, maandag agent Adries en volgende week vrijdag agent Shiary.

Waar? Veiligheidsmuseum PIT in Almere.

8 Coole wedstrijd en kidsmaand

Tijdens de Museumkidsweek kunnen kinderen tot en met 12 jaar meedoen aan een ‘coole wedstrijd’. Museumkidsmascotte Tikkit neemt deelnemers mee naar de meest bijzondere plek in een museum. Door samen met een vriend(in) en/of Tikkit een foto te maken en deze op Museumkidsweek.nl te plaatsen (op de site vind je ook deelnemende musea), maak je kans op een speciaal vriendenfeest in een museum.

Blik op 2019

De blik wordt ondertussen al op 2019 gericht. Dan slaan Museumkids, Cinekid en ZAPP Theaterprijs de handen ineen om van heel oktober een kidsmaand te maken. Ruim anderhalf miljoen kinderen tot en met 12 jaar kunnen dan elk najaar ‘een onvergetelijk cultureel uitje’ beleven. Info vind je alvast op Kidskiezencultuur.nl.