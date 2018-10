Dit landje is sinds kort megapopulair bij toeristen

Het is het snelstgroeiende Europese land van het moment, maar er is een dikke kans dat je er nog nooit van gehoord hebt of helemaal niet wist dat het überhaupt en land was: San Marino.

Het land groeit de laatste tijd sneller qua toeristencijfers dan alle andere plekken in Europa, volgens nieuwe data van de United Nations World Tourism Organisation.

Meer toeristen dan inwoners

Van 2016 tot 2017 groeide het aantal toeristen dat een bezoekje bracht aan San Marino met 31.1 procent. In totaal brachten meer dan 78.000 mensen aan bezoek aan het land. Dat lijkt misschien niet veel, maar als je het vergelijk met het aantal mensen dat in het kleine landje woont (33.500) zijn er dus twee keer zoveel toeristen als inwoners in het land te vinden. En dat is best een prestatie!

Eigenlijk kan het ook bijna niet anders dan dat het aantal toeristen in San Marino alleen maar blijft oplopen. Afgelopen jaar werd bekend dat het minilandje het minst bezochte land van Europa was, waardoor menig mens pas voor het eerst over het land hoorde en het daarom júist wilde bezoeken.

Vloggers komen er ook!

Zo is vlogger Laura Ponticorvo op dit moment met haar kersverse echtgenoot in het land te vinden. Ze bezoekt het plekje tijdens haar huwelijksreis.

En een bezoekje hoeft je niet zoveel moeite te kosten: San Marino ligt in noordoost Italië, op slechts drie uur rijden van Florence. Het is het op vijf na kleinste land ter wereld, maar er is genoeg te doen om je als toerist een tijdje te vermaken.

Activiteiten

Wat dan zoal? Nou, San Marino is de laatste nog bestaande onafhankelijk bestuurde stadstaat in Italië en heeft daarom veel fascinerende geschiedenis. Het centrum van het land staat zelfs op de werelderfgoedlijst van UNESCO.

Het stikt er van de kastelen, je kunt een bezoekje brengen aan Mount Titan en het San Marino Nature Park is werkelijk waar beeldschoon. En qua eten heeft het land natuurlijk behoorlijk goede invloeden uit de Italiaanse keuken. Wij snappen wel dat menig toerist hier een bezoekje aan brengt!