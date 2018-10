Dikkerds mogen niet meer rijden op Griekse ezels

Phuket stond eigenlijk nooit hoog op ons lijstje, maar toen we er voor een appel en een ei heen konden vliegen vanaf Europa, konden we geen nee zeggen. Phuket is vaak een logische tussenstop tijdens je Thailand-vakantie, omdat je er makkelijk op kunt vliegen en het een goede uitvalsbasis is om naar andere mooie eilanden te gaan. Phuket zelf heeft ons zo positief verrast, dat we graag vertellen wat er allemaal te doen is - buiten het beroemde (of beruchte?) Patong en de dagtrips naar andere eilanden.

Grote Boeddha

Een prachtig grote, witte boeddha prijkt op het topje van een van de hoogste bergen van het eiland. Geen verkeerde plek om lekker in kleermakerszit te gaan zitten, boeddha! Het uitzicht is geweldig en de boeddha is op zijn zachtst gezegd indrukwekkend. Het beeld is bijna net zo groot als het vrijheidsbeeld in New York, het scheelt maar een meter. En zo hip: boeddha zit zelfs op Facebook, vergeet dus niet in te checken als je er bent!