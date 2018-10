Bali krijgt eerste 'afvalvrije' restaurant

Bananenbladeren in plaats van plastic, lijngevangen vis, houtvuur in plaats van gas... Dit is hoe de keuken bij Rolls at Ijen, het nieuwe 'zero-waste filosofie'-restaurant dat hoort bij Potato Head Beach Club in Seminyak, Bali te werk gaat. En die filosofie kan op veel positieve reacties rekenen.

Afval herbruiken

Logisch, want het restaurant ziet er niet alleen tiptop uit maar is ook nog eens heel duurzaam. En dat lijken steeds meer vakantiegangers heel belangrijk te vinden. De eigenaar van het restaurant dat hoort bij de Potato Head Family heeft een historie van duurzaam ondernemen, maar bij Ijen doet hij er nog een schepje bovenop. Het grootste gedeelte van het afval wordt bij Ijen hergebruikt. Plastic wordt verwerkt tot bouwstenen, resten van groenten worden gevoerd aan het lokale vee en visschubben zijn het belangrijkste ingrediënt in de rijstmeelcrackers die bij andere gerechten worden geserveerd.

Andere producten

„We gebruiken ons afval om andere producten te maken", zegt chef-kok Wayan Kresna Yasa tegen Gourmet Travel. „We produceren zelfs onze eigen sambal." Daarnaast komen de groenten in het restaurant van lokale boerderijen en is de vis die op de grill belandt afhankelijk van de vangst van die dag. Die vangst wordt trouwens gewoon ouderwets met een hengeltje gedaan, waarop de vis binnen no time in de vitrine van het restaurant gaat.

De duurzaamheid komt ook terug in het schitterende interieur van het restaurant. De grote 'eetkamer' van Ijen is in de open lucht en verlicht met LED-verlichting. Daarnaast is er alleen maar gebruikgemaakt van gerecyclede materialen. De vloer is gemaakt van gebroken glas- en platen, terrazzo genaamd. De kussentjes die op de stoelen liggen zijn gevuld met een soort schuim gemaakt van oude motorstoeltjes. Zelfs de drinkglazen zijn gerecycled; gemaakt van hergebruikte bierflesjes.

Keuken

Maar de échte trekpleister is de keuken die volledig is gemaakt van gerecycled bleek baksteen en hout en het grote vuur waarop gekookt wordt. Ieder gerecht is op de een of andere manier wel met dat vuur in contact genomen. „We noemen het de tropical island seafood grill", aldus Kresna Yasa.

Het duurzame karakter van het restaurant wordt scherp in de gaten gehouden, maar voor Kresna Yasa is het 'waarom' achter het restaurant het belangrijkste: „Mensen moeten om het milieu geven", zegt hij, „En niet alleen maar om geld verdienen. Ik zie gelukkig meer en meer bedrijven zich richten op duurzaamheid, maar het moet nóg meer gebeuren.

Duurzaamheid is sowieso een hot topic op Bali: de keten Alila Hotels & Resorts zijn op dit moment bezig met de productie van een laboratorium en faciliteit voor afvalverwerking. Ze hebben een zogenaamd 'geen afval naar de stortplaats'-protocol, dat al in twee ketens wordt uitgevoerd. Het is de bedoeling dat nog twee filialen van de hotelketen het voorbeeld in 2019 volgen.