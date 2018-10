5x doen op Phuket, Thailand

Phuket stond eigenlijk nooit hoog op ons lijstje, maar toen we er voor een appel en een ei heen konden vliegen vanaf Europa, konden we geen nee zeggen. Phuket is vaak een logische tussenstop tijdens je Thailand-vakantie, omdat je er makkelijk op kunt vliegen en het een goede uitvalsbasis is om naar andere mooie eilanden te gaan. Phuket zelf heeft ons zo positief verrast, dat we graag vertellen wat er allemaal te doen is - buiten het beroemde (of beruchte?) Patong en de dagtrips naar andere eilanden.

Grote Boeddha

Een prachtig grote, witte boeddha prijkt op het topje van een van de hoogste bergen van het eiland. Geen verkeerde plek om lekker in kleermakerszit te gaan zitten, boeddha! Het uitzicht is geweldig en de boeddha is op zijn zachtst gezegd indrukwekkend. Het beeld is bijna net zo groot als het vrijheidsbeeld in New York, het scheelt maar een meter. En zo hip: boeddha zit zelfs op Facebook, vergeet dus niet in te checken als je er bent!

Phuket oude centrum

Het eerste wat ons meteen opvalt aan Phuket Old Town: de gebouwen lijken ontzettend op de gebouwen van Georgetown op Penang (Maleisië) en Chinatown in Singapore. Dit komt omdat deze gebouwen allemaal gebouwd zijn in de Sino-Portugese stijl. Portugese bezetters lieten Chinezen huizen bouwen en zo is er een mix van stijlen te zien: Westerse constructies met Chinese decoraties en schilderwerk.

Black Rock uitzichtpunt

Op een eiland is het altijd tof om een uitzichtpunt op te zoeken. Het is nogal een uitdaging om het Black Rock-uitzichtpunt te vinden, maar dan heb je ook wat. Na een stuk off road rijden met de scooter, moet je nog een stuk door de jungle omhoog lopen – oké, niet een echte jungle, maar zo voelt het. Dan kom je boven en was het al het zweet waard!

Kata & Karon strand

Natuurlijk reis je naar Azië om lekker op een heerlijk strand te relaxen. Met een kokosnoot. Kata strand en Karon strand zijn hier perfect voor: prachtige witte stranden met helderblauw water. Snorkelen is hier ook een aanrader. Het grote voordeel van deze stranden: het is lang niet zo druk als bij Patong.

Chalong tempel

Foto: Pekka Oilinki

Natuurlijk moet je wel op tempelbezoek in Thailand en heb je ruim keuze: op Phuket alleen al staan 29 tempels. Boeddhistische, om precies te zijn. De meest imposante is de Chalong Tempel. Het is een heel complex en genoeg te zien om een paar uur rond te dwalen. Natuurlijk moet je jezelf wel netjes bedekken en je schoenen uitdoen, voor je zomaar naar binnen loopt.

Over de Reismeisjes

Als jonge - net afgestudeerde - twintiger weet je het: het is nu of nooit. Mijn vriendin en ik besloten voor 'nu' te kiezen, zeiden ons werk en appartement op en verkochten onze spullen. Klaar om op wereldreis te gaan en ook zulke jaloersmakende #travelcouple Instagramfoto's te maken. Al ruim anderhalf jaar reizen we samen de hele wereld over. In onze blogs & vlogs voor Metro vertellen we over onze avonturen en geven we je handige tips. Ben je benieuwd naar meer, neem vooral een kijkje op onze website onceuponajrny.com.