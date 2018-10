5 toffe steden om straks de Kerst door te brengen

Oké, we zitten nog in oktober maar dat betekent niet dat het niet alvast tijd is om na te denken over wat je met kerst gaat doen. En wat is er nou leuker dan met je vrienden of geliefde een tripje naar het buitenland te boeken als die tijd van het jaar eraan komt?! Metro zet een aantal hele fijne (en niet zo voor de hand liggende) 'kerst-steden' voor je op een rijtje.

Rovaniemi, Finland

Dit pareltje omarmt zo'n beetje Antartica en is eigenlijk de geboorteplaats en het huis van de kerstman. Daarom is het ook verdomd leuk om in Rovaniemi je kerst door te brengen.

De stad heeft een heus Santa Claus Village-amusementenpark mét resort, inclusief met sneeuw bedekte huisjes, een ritje met een rendierslee en personeel verkleed als elfjes die weigeren om zich anders te gedragen dan het een goede elf betaamt.

En als je het kitscherige zat bent, neem dan gewoon een break en vertrek de natuur in om het Noorderlicht in het echt te bekijken.

Rio de Janeiro, Brazilië

Wie zegt dat kerst zich altijd moet afspelen in een koude, koele omgeving heeft het mis. Het kan ook hartstikke leuk zijn om de feestdagen door te brengen in het lekkere weer en de prachtige omgeving van Rio de Janeiro! Hier vier je je kerst met een caipirinha in je hand en met je billen in het zand.

Maar Rio heeft ook heel wat kerstigs te bieden hoor. Zo kun je een bezoek brengen aan het Festival de Presépios (oftewel het kribbefestival): het grootste festival ter wereld met full-sized kerststallen bij Jardim de Alah tussen Leblon en Ipanema.

En de stad heeft de grootste drijvende kerstboom ter wereld in de Rodrigo Freitas-lagune dobberen.

Kopenhagen, Denemarken

Volgens the World Happiness Report is Denemarken een van de landen ter wereld waar de mensen het allergelukkigste zijn. Dat is dus een behoorlijk goede reden om er sowieso een keer een vakantie door te brengen en als je tegen kou kunt adviseren wij de kerstvakantie, want je hebt er een aantal kerstpareltjes tussen zitten!

Zoals de Tivoli Gardens, die met de feestdagen prachtig versierd worden met lichtjes en omringd wordt door een superschattig kerstmarktje waar je cadeaus kunt kopen en snacks kunt eten tot het einde van december.

Dubai

Dubai gaat met kerst om zoals ze eigenlijk met alles omgaan: groots, meeslepend en spectaculair. Voor een intiem momentje moet je hier dus niet wezen, voor glitter en glamour des te meer. Het Dubai Winter Festival keert terug van 6 tot 9 december dit jaar in het Dubai Media City Amphitheatre waar bezoekers de kerstman kunnen bezoeken, op een kerstmarkt kunnen winkelen en mee kunnen doen aan een sneeuwballengevecht.

Daarnaast worden er natuurlijk door het hele vakantieoord kerstbomen verlicht, zoals in het Mövenpick Hotel op 5 december en in het Bab Al Shams Desert Resort & Spa op 8 december. Genoeg te doen dus rond de feestdagen!

Quebec, Canada

Dit is een van de oudste steden van Noord-Amerika en dat zorgt voor een heerlijke sfeer tijdens de feestdagen. Weer eens iets anders dan New York! Met de Franse architectuur geeft deze stad je een heel Europees gevoel. En dat gevoel van 'thuis' is wellicht wel echt iets voor jou met de feestdagen!

De straten hier zijn gevuld met allerlei authentieke winkeltjes voor lekkernijen en cadeautjes en met de feestdagen is het hier natuurlijk super versierd.