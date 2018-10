17 foto's waardoor je elk jaar naar Oostenrijk wil

Londen is altijd een goed idee: dat is precies wat ik een paar weken geleden dacht toen ik een plekje zocht voor een weekendje weg met één van mijn beste vriendinnetjes. En aangezien de stad sinds kort rechtstreeks te bereiken is met de trein via Eurostar - en ik nog altijd liever met de trein reis dan met het vliegtuig - nam ik in een weekendje in augustus de proef op de som. Hotspot-heaven, Spice Girls en heerlijk eten: here we come!

Paspoortcontrole, maar toch liever treinen

We starten onze trip met de Eurostar-trein op Amsterdam Centraal. Anders dan bij een normale trein is het hier niet direct doorlopen, maar net als op Schiphol door de paspoortcontrole en de bagagecheck. Waarom je dan met de trein wil in plaats van met het vliegtuig? De check gaat sneller dan met het vliegtuig, je zit niet met gedoe met vloeistoffen en dergelijke en ik vind de trein persoonlijk stukken relaxter. Ga ik de lucht in (dat doe ik regelmatig), dan vind je mij bij iedere schok door turbulentie met zweethandjes en dichtgeknepen ogen terug in mijn stoel. Hoeveel sneller en veilig vliegen ook is, geef mij maar gewoon ‘veilig op de grond’.