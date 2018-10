11 tofste Instagrammable restaurants ter wereld

Tegenwoordig is het uitzoeken van een hippe locatie om te eten één van de belangrijkste randzaken voor veel mensen als ze een stedentripje of vakantie boeken. En deze hotspots verschijnen dan veelal op de vakantiekiekjes op Instagram. Maar wat zijn nou de restaurants ter wereld die het écht lekker doen op social media? Metro zocht de vijftien leukste voor je uit.

Habanera, Madrid

Spaanse keuken, maar dan wel in een prachtig interieur in de hoofdstad van Spanje. Habanera is een lust voor het oog en dat is te zien, want het restaurant wordt veelvoudig op Instagram gebruikt door Influencers en stedentrippers die een bezoekje hebben gebracht aan het restaurant. Er zijn zelfs schommels opgehangen voor de perfecte pic. Adres: Calle de Génova, 28, 28004 Madrid

Bananas, Barcelona

Eén grote neonwolk aan lichtjes en kleurtjes als je deze hotspot binnen komt wandelen. De keuken is Aziatisch Fusion, maar het restaurant wordt door de eigenaren omschreven als 'a slice of tropical heat in the heart of La Ribera' en wij snappen heel goed waarom. Je kunt hier ook een privéruimte boeken (maar die zien er wel stukken minder tof uit). Adres: Carrer de la Fusina, 7, 08003 Barcelona

SKETCH, Londen

Dit restaurant hebben we het al een paar keer over gehad op Metro, maar het blijft dan ook een pareltje voor op je Instagram feed. SKETCH heeft meerdere restaurants in het pand gevestigd, die er stuk voor stuk fantastisch uit zien. Zo kun je naar het 'bosrestaurant' The Glade, of je te goed doen in het roze restaurant The Gallery. Wat je ook kiest, ga in ieder geval even naar de wc! Adres: 9 Conduit St, Mayfair, London W1S 2XG

Tattu, Manchester

Donker, maar oh zo romantisch en ook nog eens met superlekker eten. In Tattu wordt de Chinese keuken geserveerd. Niet heel goedkoop, wel heel erg lekker (volgens velen) en sowieso de moeite van een bezoekje waard. Er zitten trouwens ook nog twee prachtexemplaren in Leeds en Birmingham. Adres: 3, 4 Hardman Square, Gartside Street, Manchester M3 3EB

Ginger, Ibiza

We schreven al meermalen over Patchwork Ibiza, een restaurant want ook gevestigd zit op deze plek, maar Ginger is eigenlijk net zo hard te moeite waard. Hier eet je Asian Fingerfood in een kleurig restaurant waar je je helemaal 'Ibiza' voelt. En als je hier rond zonsondergang gaat zitten, heb je ook nog eens het beste licht voor een mooie foto. Adres: Es Pouet de Talamanca, s/n, 07819 Santa Eulalia des Ríu, Islas Baleares

Shugaa, Bangkok

Bangkok wordt vaak gezien als een drukke, rumoerige stad waar je niet zo snel leuke restaurants kunt vinden. Niets is echter minder waar, want het stikt er van de hippe tenten. Je moet alleen zorgen dat je ze weet te vinden en daarom hebben wij alvast een fantastische tip voor je: Shugaa. Het restaurant wordt ook wel 'The Pastel Wonderland Cafe' genoemd en waarom is wel duidelijk als je de foto's ziet. Hier kom je voor zoete lekkernijen. Adres: 27 The Residence at 61 Bldg 61 Sukhumvit 61 Alley, แขว คลองตันเหนือ Watthana, Bangkok 10110

Kutchi Deli Parwana, Adelaide

Het eten is kleurrijk, deze tent zo mogelijk nóg kleurrijker. Als je niet van drukke, felle interieurtjes houdt dan moet je hier niet wezen, maar wij zijn fan! Hier eet je fantastisch Afghaans eten, een keuken die je niet vaak tegenkomt (en wij snappen eigenlijk niet waarom). Het is niet groot hier, dus uitgebreid tafelen zit er niet echt in, maar je kunt heel tof aan de bar zitten en buiten is er een terras waar je je te goed kunt doen aan dit yummie voedsel. Adres: 7 Ebenezer Pl, Adelaide SA 5000

The Battery, San Francisco

In San Francisco stikt het sowieso van de toffe hotspots, maar een die je echt een keer gezien moet hebben is The Battery en dan met name The Musto Bar. Hier kom je echter wel alleen naar binnen als je een member bent, maar wie weet valt er iets te regelen? Voor het interieur zou je in ieder geval zeker even de moeite moeten doen! Voornamelijk geschikt voor drankjes. Adres: 717 Battery St, San Francisco, CA 94111

Lazy Cats Cafe, Bali

Ook op Bali stikt het van de toffe hotspots, waaronder de Lazy Cats Cafe. Mensen die allergisch zijn voor katten niet gevreesd: enkel de naam heeft iets met katten te maken, verder is het gewoon een toffe plek voor een lekkere lunch en een mooie foto. Adres: Jl. Raya Ubud No.23, Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali 80571

Azulik, Tulum

Wauw, wauw, wauw... dat is wat je denkt als je dit restaurant ziet. Hier eet je tussen de bomen, hoog in de lucht en dat ziet er fantastisch uit. Het restaurant in het Mexicaanse Tulum is sowieso een goede spot voor een drankje; voor eten moet je wel rekenen op een hoge rekening. Maar dan eet je wel op een plek die waarschijnlijk nooit te evenaren is. Adres: Carretera Tulum Ruinas Km 5, Zona Hotelera, 77780 Tulum

El Chiringuito, Dubai

Dit restaurant heb je op veel plekken, maar die in Dubai staat toch wel bovenaan ons lijstje. Waarom? Omdat de inrichting supermooi is! Met dat groen aan het dak, het beachy meubilair en de fijne drankjes is dit een plek die we iedereen kunnen aanraden. Wel een beetje fancy strandkleding aandoen dan hè?! Adres: Rixos the palm - Dubai