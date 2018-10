1 op de 10 reizigers wil niet gefouilleerd worden

Oké, we zitten nog in oktober maar dat betekent niet dat het niet alvast tijd is om na te denken over wat je met kerst gaat doen. En wat is er nou leuker dan met je vrienden of geliefde een tripje naar het buitenland te boeken als die tijd van het jaar eraan komt?! Metro zet een aantal hele fijne (en niet zo voor de hand liggende) 'kerst-steden' voor je op een rijtje.

Rovaniemi, Finland

Dit pareltje omarmt zo'n beetje de poolcirkel en is eigenlijk de geboorteplaats en het huis van de kerstman. Daarom is het ook verdomd leuk om in Rovaniemi je kerst door te brengen.