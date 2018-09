Vier keer de leukste hotspots van Lissabon

Lissabon heeft het allemaal: hippe conceptstores, rooftopbars op bijzondere plekken en talloze restaurantjes waar je lekker en heel betaalbaar kan eten. Wat mag je niet missen als je op stedentrip naar Lissabon gaat?

Pharmacia - cocktails en sunset

Ooit was het indrukwekkende Pharmacia een apotheek (zoals de naam al doet vermoeden). Het medische aspect zie je terug op de bijzondere menu kaart, waar unieke cocktailnamen op staan: morphina, omeprazol of kies je toch voor de placebo? (Tip: probeer ze allemaal). Binnen tref je allerlei details die refereren aan een apotheek. Wees niet bang voor een steriele bedoeling want het restaurant is juist hartstikke sfeervol. Vanaf het ruime terras heb je een super goed uitzicht op de rivier. Ga rond de zonsondergang voor het mooiste uitzicht.

Time Out Market

Een walhalla voor foodlovers. Want de Time Out Market is de plek waar de lekkerste gerechten van de beste chefs kan vinden. Je ziet er veel lokale bewoners en het kan er aardig druk zijn. Ga met een lege maag, want je wilt zoveel mogelijk proeven. Een beetje vergelijkbaar met de Foodhallen in Amsterdam alleen dan een stuk groter en veel meer keus.

Park

Is het een grimmige parkeergarage of toch een hele hippe cocktailbar? We moesten even twijfelen. Neem de lift naar de vijfde verdieping neemt op Calçada do Combro, loop het laatste stukje omhoog en tadaa hotspot! Vanaf deze rooftopbar heb je een fantastisch uitzicht! Goede cocktails + leuke muziek + aardige bediening = niets meer aan doen!

Bairro do Avillez

Voor de fijnproevers! Chef José Avillez wordt ook wel de Jamie Oliver van Portugal genoemd. Het restaurant is typisch Portugees ingericht en opgedeeld in drie delen: voorin heb je een klein restaurant voor een snelle hap, achterin kun je genieten van veel vis (maar er zijn ook vega-opties) en boven is de plek voor tapas en cocktails.