Stedentrip: 9x heerlijke hotspots in Barcelona

Najaarstripje doen? Barcelona is daar uitermate geschikt voor. De stad heeft tal van winkels, ontzettend veel cultuur, een strand, goede uitgaansgelegenheden en natuurlijk een heleboel fijne plekken om te eten. En dat zijn veel Nederlanders met ons eens, want de stad staat in verschillende data-onderzoeken weer op de eerste plaats in de lijstjes van populairste bestemmingen van Europa.

Maar als je daar bent, voor welke restaurants moet je dan kiezen uit de megalijst van tapastentjes, hamburgerzaken en prachtige zaken? Metro geeft je een update over de lekkerste, hippe eettenten van deze stad. Eet smakelijk!

De Paula

Bij deze hamburgerzaak bij Poble Sec eet je de allerlekkerste hamburgers van heel Barcelona. Veel bezoekers hebben nog een extra tip: neem een portie patat bij je burger. Die schijnen echt ongelooflijk lekker te zijn! Adres:

Creu Dels Molers, 65, 08004 Barcelona.

Flax & Kale

Flax & Kale is wereldwijd een begrip voor influencers. Logisch: want het eten dat je hier krijgt is niet alleen retegezond, maar de drie (!) zaken in Barcelona zien er ook nog eens stuk voor stuk oogverblindend uit. Onze favoriet is toch wel Flax & Kale Passage, aan de Passeig de Gràcia 11, maar ook bij die andere twee brengen wij heel graag een bezoekje voor een goddelijke lunch of een goed ontbijt. Je kunt hier trouwens ook steengoede sapjes vinden!

Blai 9

Als je tapas gaat eten wanneer je in Barca bent (duh!) is dit echt een aanrader. Blai 9 staat bekend als een van de beste tapastenten van de stad en het stikt er dan ook van de locals. Wij kunnen beamen dat je hier je buikje rond eet met al het eten op een stokje. En duur is het helemaal niet, want per stokje betaal je 1 of 1,5 euro. Adres: Carrer de Blai, 9, 08004 Barcelona

El Nacional

Dit restaurant, of meer deze 'gastronomische inrichting' wordt ook wel als één van de beste van Barcelona aangeraden. Aan de inrichting zal het in ieder geval niet liggen, die is oogverblindend. In dit restaurant vind je alleen de hoogste kwaliteit producten uit Spanje, Portugal en Zuid-Frankrijk zoals zeebaars, kreeft en oesters. Je hebt hier verschillende area's met aparte namen waar je kunt eten. Alles ziet er fan-tas-tisch uit en zal net zo goed smaken. En vind je het te duur, doe hier dan vooral gewoon even een drankje. Of ga naar de wc. Die is ook fantastisch!

La Fíbula

Even geen zin in Spaans eten? Dan hebben we hier het lekkerste Marokkaanse restaurant van Barcelona voor jou. Duur is het absoluut niet: hier krijg je een heel diner voor zo'n 17,50. En kijk nou naar die plaatjes... daar gaat jouw voedselhart toch ook sneller van kloppen?! Adres: Carrer de Blai, 46, 08004 Barcelona

Cotton House Hotel

Oké dit is een hotel, maar wát voor eentje. De inrichting? Subliem! de keuken? subliem! De cocktails? Je raadt het al... Geen reden om dit pareltje in Barcelona over te slaan als jij houdt van een goddelijke, exclusieve vibe. Ons interieurhart gaat sneller kloppen van dit verblijf, waar je ook gewoon kunt ontbijten, lunchen of dineren in het restaurant Batuar of een drankje kunt doen zonder dat je er slaapt. JA! Adres: Gran Via de les Corts Catalanes, 670, 08010 Barcelona

Mescladís

Wie hier naar binnen gaat wordt zó blij van de inrichting. Je wordt hier geholpen door horecastudenten, maar dat doet helemaal niets af aan de kwaliteit. Gasten meldden standaard hoe aardig de bediening hier is. Het restaurant is op een binnenplaatje, goed verscholen tussen de drukke straten van Barcelona. Het eten is heerlijk, niet duur en dan ziet het er allemaal ook nog eens fantastisch uit. Wij zijn fan! Adres: Carrer dels Carders, 35, 08003 Barcelona

Tapas Bona Sort

Nog meer tapas? Ja duh, je bent in Barcelona! Ook dit tapastentje behoort tot onze favorieten. Hier zit je in een mystiek sfeertje tussen de lekkere hapjes en fijne drankjes. Overdag is dit restaurant een lichte en prettige plaats, 's avonds zit je er vooral romantisch bij met de tientallen lampjes aan het plafond en de prachtige binnentuin. Ideaal voor een avondje uit met je lief, maar ook gewoon fijn voor heel veel bier of wijn met je vriend(in).

Rooftop Bar: Hotel Pullitzer

Het dakterras van Hotel Pullitzer ziet er zelf al uit om op te vreten, laat staan het eten en drinken. Drink hier je drankje met prachtig uitzicht over de stad. Het is hier wellicht iets prijziger dan op de grond, maar je mag jezelf ook best even een keer verwennen als je in Barca bent toch?! Adres: Carrer de Bergara, 8, 08002 Barcelona.