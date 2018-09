Reisblogster lanceert petitie tegen… reizen

Als je er zo over nadenkt zijn wij eigenlijk zwervers. We hebben geen huis, geen vast verblijf en we verplaatsen van plek naar plek. We zijn alleen niet dakloos, of nou ja, niet helemaal. We hebben altijd een dak boven ons hoofd, kunnen veel plekken ter wereld ‘thuis’ noemen en het heeft – voor ons – zo ongelooflijk veel voordelen!

zwer:ver (de; m,v; meervoud: zwervers) iem. die geen vast verblijf heeft; = landloper

bron: Van Dale

Maart 2017 zeiden we ons appartement op en verkochten onze inboedel. Niks is zo bevrijdend om weinig spullen te bezitten. Er zijn inmiddels veel documentaires en boeken over minimalistisch leven: weinig spullen hebben is hot en je wordt er een gelukkiger mens van, want je kan je focussen op wat écht belangrijk is.