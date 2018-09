Wie in de winter graag naar de warmte toe wilt, kiest in Nederland vaak voor de Canarische Eilanden of de Nederlandse Antillen. Maar minstens net zo exotisch, bruisend en nog stukken minder overspoeld door Nederlandse toeristen is het Mexicaanse Yucatán. En daar is véél meer te doen dan enkel op het strand liggen!

Drugs, criminaliteit en armoede?

Ken je dat, dat vakantiebestemmingen toch allemaal een stuk interessanter worden als je er maar genoeg leuke foto’s en dergelijke van ziet? Dat is nou precies wat ik had bij Mexico. Een jaartje of twee geleden dacht ik bij Mexico vooral aan drugsoorlogen, criminaliteit en armoede. Niet dat ik een groot referentiekader had, maar dat was zo’n beetje wat ik erover op het nieuws zag.

Tot mijn oud-klasgenootje Roos Jansen in Playa del Carmen ging wonen en ik steeds meer toffe foto’s van het land voorbij zag komen. Het was helemaal niet armoedig en crimineel op die foto’s, eerder hip, kleurrijk en vooral prachtig. En toen ik Roos eerder dit jaar sprak voor een interview was ik om: ik wilde óók naar Mexico.

HM Playa del Carmen lijkt linea recta uit een folder voor toffe hotels gekropen. / Privébeeld

Dat werd het dus afgelopen zomer: Mexico, Playa del Carmen. We boekten ons hotel vlakbij de Fifth Avenue: een drukke straat vol barren, uitgaansgelegenheden en doodnormale winkels als de Zara, Bershka en Pull and Bear. Ons hotel, HM Playa del Carmen, leek linea recta uit een folder voor ‘toffe hotels’ gekropen. Het was op een steenworp afstand van deze drukke straat maar zelf heel rustig en ingericht op een simpele, maar oh zo fashionable manier. Hier in het zwembad chillen was gewoon al een cadeautje an sich en het ontbijt is daar serieus iedere ochtend een feestje. TIP!

Het ontbijt was iedere ochtend een feest! / Privébeeld

Koken bij CO.COS

Veel tijd om te chillen was er echter niet per se, want een dag na aankomst werden we verwacht op een kookcursus bij Culinary School & Catering Cocina.Cosmopolita (oftewel liefkozend CO.COS) in een prachtige wijk in Playa del Carmen. De kookcursus wordt gegeven in een villa met een keuken waar we met twee andere stellen de hele dag aan de slag gingen met chefkok Coty Villarreal; een vrolijke Mexicaanse die zó gepassioneerd over koken praat dat werkelijk iedereen zin krijgt om een koksmuts op te doen en er compleet voor te gaan.

Drie gerechten moesten we aan het einde van de dag tevoorschijn toveren: een ‘timbal’ met vis, mango, avocado en zoete aardappel, een hoofdgerecht van witvis en garnalen gemarineerd in achiote en geserveerd in bananenbladeren en tot slot een ‘flan napolitano’ (franse puddingtaart). Onder het koken door kregen we ook nog eens een lesje in pepers (want daar zijn ze gek op in Mexico!) en als afsluiting een lesje tequilla en mezcal.

Pepers en tequila

Al halverwege de dag bleek dat de keuze voor een kookcursus aan het begin van de vakantie één van de beste dingen was die we konden doen: bij Coty leerden we welke pepers uitermate geschikt voor ons waren en wat toch echt net te heet werd, hoorden we dat de tequila die wij drinken (,,Die met dat gekke hoedje als dop!”) echt geen tequila genoemd mag worden (,,dat spul is vergif!”) en welke tequila of mezcal (in Mexico veel populairder) we dan vooral wél moesten drinken.

En daarnaast leerden we vooral op een hele relaxte manier om te koken. De maaltijden aten we vervolgens als groep gemoedelijk in de tuin op. Wat een top aftrap van de vakantie!

Gewoon in Mexico boeken

De dag erop maakten we een afspraak met Roos om samen met haar tot een plan te komen wat we de rest van de vakantie zouden doen. Het makkelijkste en vaak het goedkoopste is om tours te boeken bij een bureau op locatie. Ja, reisbureaus uit Nederland die reizen aanbieden naar Mexico zeggen vaak dat het niet te vertrouwen is om een tour bij een lokale touroperator te kopen, maar niets is minder waar: bij Turismo Channel boekten wij alle vier onze tours en we werden bij al onze tours keurig op tijd opgehaald en aan het einde van de dag ook weer teruggebracht voor een mooie prijs.

Xplor

Wat we dan verder voor tours hebben gedaan? Nou we boekten onder andere een arrangement bij Xplor, een prachtig park waar je kunt ziplinen, door grotten kunt zwemmen en in een jeep door de jungle kunt scheuren. Vooral het ziplinen is al meer dan het geld waard! Tip: boek het avond arrangement. Het eerste gedeelte van de dag kun je dan de ziplining doen, waardoor je nog wel het licht ziet en daarna kun je genieten van het verrukkelijke (en zeer uitgebreide) buffet. De rest van de activiteiten zijn in het donker net zo leuk (zo mogelijk nog leuker) dan overdag. En het is goedkoper en dan dus nog met eten ook!

Sian Ka’an

Onze dagtrip door het natuurgebied van Sian Ka’an was eigenlijk ons favoriet. Ben je fan van natuur? Dan is dit echt de grootste aanrader. De hele dag reis je met een bootje, waar je een bezoek gaat brengen aan de plaats Quintana Roo. Ondertussen kom je in contact met dolfijnen, enorme zeeschildpadden, ga je snorkelen, zagen wij ook nog een krokodil (niet in het water waar je gaat snorkelen btw!) en enorme roofvogels.

Aan land is eveneens supertof om een tijdje door te brengen en de gidsen op deze tour waren stuk voor stuk awesome. Deze tour wil je maken, onder voorwaarde van één tip: smeer je heel goed in en neem iets langs mee als je snel verbrandt. Ondergetekende was namelijk zó verbrand op deze tour dat ze de rest van de vakantie absoluut niet meer in de zon kon. Lekker makkelijk in Mexico…

Isla Mujeres

De tour die wij maakten naar Isla Mujeres was ietsje minder vet dan die naar Sian Ka’an, al was ook deze zeker tof. Wij zaten hier heel de dag op een catamaran, waar we werden volgegoten met alcohol in de brandende zon en waar we ook een partijtje gingen snorkelen. Moet gezegd worden: hier zagen we mooiere vissen dan bij Sian Ka’an, maar waren we zo bezig met onze snorkelgroep niet kwijt raken omdat je met zo’n twintig andere groepen snorkelt, dat het kijken onderwater gepaard voor de helft gepaard ging met de zoektocht naar onze gids.

Isla Mujeres is overigens ook een prachtig eiland om iets langer te verblijven, dus als je iets langer in Mexico op vakantie bent is dat zeker een aanrader.

Chichen itza

En wat is nou een vakantie in Mexico zonder een bezoek aan één van de zeven wereldwonderen: Chichen Itza. Moet je dit gezien hebben? JA. Zoals een local tegen ons zei: strand en zon heb je overal ter wereld, maar dit is een van de zeven wereldwonderen, die vind je verder nergens anders en zul je hierna waarschijnlijk ook nooit meer gaan kunnen bezoeken.

En gelijk had hij, waardoor we besloten om een tour te maken (goedkoper en makkelijker) waar we ook nog een bezoek brachten aan het superschattige stadje Valladolid en een cenote, een soort natuurzwembad.

Die laatste moet je trouwens sowieso ook bezoeken als je in Mexico bent en doe dat verder lekker op eigen houtje want ze zijn vaak makkelijk bereikbaar, goedkoop en heerlijk om in te zwemmen met het bloedhete weer.

Fan van Mexico

Het moge duidelijk zijn: ik ben echt een fan van Mexico! Het feit dat ik al mijn belevingen niet eens in een verslag kan proppen wil wel zeggen dat hier genoeg te doen is, alleen al in en rondom Playa Del Carmen. Eigenlijk valt er maar één ding te zeggen: Mexico, zeker weten tot ziens!