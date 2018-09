Dit is het beste vliegveld ter wereld!

Changi Airport in Singapore mag zich niet voor niets al zes jaar het beste vliegveld ter wereld noemen. Zeker voor de Nederlander is het de hemel: heel veel gratis dingen! Een vlindertuin, cactustuin, bioscoop en nog veel meer. Daarnaast heeft het een zwembad op het dak, douches en spa’s. Tijdens onze lange tussenlanding op de luchthaven maakte wij een vlog en in dit artikel zetten we de hoogtepunten voor je op een rijtje.

Efficiëntie

Eerlijk, al die hippe dingen zoals spa’s zijn natuurlijk uiteindelijk niet het belangrijkst op een vliegveld. Persoonlijk houden wij helemaal niet van alle rompslomp die bij vliegen komt kijken. Alles duurt lang en een vliegveld is er vaak voornamelijk op ingesteld om mensen weg te krijgen.

Singapore doet het beter: het vliegveld is efficiënt. Ze hebben een geweldige app waarin je kan inchecken, een plattegrond kunt vinden, je vluchtgegevens kunt checken en nog veel meer. Daarbij probeert het vliegveld alles zoveel mogelijk te automatiseren, waardoor alles sneller en makkelijker is.

Comfort

Het hele vliegveld is ingericht op comfort. Van de lekkerste (lig)stoelen, naar groene tuinen tot videospellen: voor ieder wat wils. Kun je iets niet vinden? Overal zijn informatiebalies. Ben je ergens niet tevreden over? Geef het aan op de feedback-schermen. Opgezwollen voeten van de lange vlucht? Geniet lekker van een gratis voetenmassage. Ben je helemaal gaar? Letterlijk overal kun je lekker slapen. Overal staan heerlijke (lig)stoelen en banken en zelfs de vloer ligt lekker. Ook belangrijk: het is schoon, wij zijn niet eerder op zo’n schoon vliegveld geweest.

Tours

Als je tussenstop langer is dan 5 uur, kun je een gratis stadstour doen. Heb je niet zo lang? Dan kun je op maandag, woensdag en vrijdag een tour krijgen van het vliegveld. Op alle andere dagen kun je makkelijk zelf een tour doen door het vliegveld met hulp van de app. Er gaan airtrains en bussen tussen de terminals (er zijn er vier), dus je bent overal zo!

Bioscoop

Niet één, maar zelfs twee! In Terminal 2 en 3 heb je een bioscoop. Ze draaien er 24/7 nieuwe films en het is helemaal gratis. Op de website van het vliegveld kun je de filmagenda zien en makkelijk kiezen waar je heen wil!

Glijbaan

Het is het bewijs dat Changi veel te bieden heeft: wij hebben deze glijbaan helemaal gemist tijdens onze 14 uur op het vliegveld. Als je meer dan S$10 (ongeveer €6,20) spendeert op het vliegveld, mag je 10 keer van ’s werelds hoogste vliegveldglijbaan!

Tuinen

Singapore noemt zichzelf “de stad in een tuin” en dat kun je zien op het vliegveld. Om de paar meter staat groen. In alle terminals zijn tuinen te vinden. Het meest indrukwekkend is de vlindertuin. Wie bedenkt er nou zoiets voor in een luchthaven?! Geniaal!

Het is tijdens onze tussenstop een beetje te regenachtig voor de zonnebloem-, cactus- en waterlelietuin, maar we genieten binnen van de orchideetuin en enchanted garden. Je vliegtuig-verkoudheid is spontaan voorbij!

Jewel Changi

Alsof het allemaal nog niet genoeg is: in maart 2019 opent Jewel Changi. Een op regenwoud geïnspireerde overdekte tuin met doolhoven en ’s werelds hoogste overdekte waterval. Need I say more? Wij kijken deze week alvast eventjes wanneer we weer via Singapore kunnen vliegen!

Over de Reismeisjes

Als jonge - net afgestudeerde - twintiger weet je het: het is nu of nooit. Mijn vriendin en ik besloten voor 'nu' te kiezen, zeiden ons werk en appartement op en verkochten onze spullen. Klaar om op wereldreis te gaan en ook zulke jaloersmakende #travelcouple Instagramfoto's te maken. Al ruim anderhalf jaar reizen we samen de hele wereld over. In onze blogs & vlogs voor Metro vertellen we over onze avonturen en geven we je handige tips. Ben je benieuwd naar meer, neem vooral een kijkje op onze website onceuponajrny.com.