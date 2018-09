De 5 mooiste Roemeense kastelen

In Azië zoek je naar de mooiste tempels en pagodes en in Europa: kerken en kastelen. Wij treinen een maand lang door Oostelijk Europa, op zoek naar de mooiste kastelen. Nu is iedereen wel bekend met Neuschwanstein en andere Duitse kastelen, maar wisten jullie dat Roemenië ook een aantal pareltjes heeft? Graag zetten we de mooiste kastelen voor je op een rijtje: reis met ons mee naar Transsylvanië, want wij beginnen ons avontuur in het magische stadje Brașov.

Brașov zelf heeft geen kasteel, maar wel een indrukwekkende ‘zwarte kerk’, een fort en een berg met Hollywood-letters, of nou ja, Brașov-letters dan. Eerlijk gezegd kwamen we niet voor de stad naar Brașov, maar om de ligging. Brașov ligt op dé ideale plek om de twee bekendste kastelen van Roemenië te bezoeken.

Dracula’s kasteel

Als je onze vlog van deze week nog niet hebt bekeken: schaam je! Aan de andere kant: dan komt deze informatie misschien nog als een verrassing. Kasteel Bran is verreweg het beroemdste kasteel van Roemenië. Waarom? Dit is het kasteel van Graaf Dracula: de beroemde vampier uit Bram Stokers novelle. Grappig genoeg was schrijver Bram nog nooit in Roemenië geweest en heeft hij het hele kasteel omschreven naar aanleiding van een omschrijving van Kasteel Bran.

Râșnov Citadel

Oké, technisch gezien is het een vesting, maar als je kasteel Bran bezoekt vanuit Brașov, kom je toch langs Râșnov, dus dan kun je net zo goed even binnenwippen. Voor wie geen zin heeft om de berg op te klimmen is er een tram die je omhoog brengt, waarna je door de citadel kunt lopen en de ruïne kunt bewonderen.

Kasteel Peleș

In Roemenië wordt vooral Transsylvanië geassocieerd met kastelen, maar kasteel Peleș ligt niet in Transsylvanië en hoort zeker op het lijstje. Dit kasteel ligt in de buurt van Sinaia en is zeker een kasteel dat je niet mag missen. Vroeger was dit de zomerresidentie voor het Roemeense koningshuis. Je herkent de stijl van de Neo-Renaissance, dezelfde stijl die we in Nederland terug kunnen zien in bijvoorbeeld het Rijksmuseum.

Kasteel Pelișor

Kasteel Pelișor is officieel onderdeel van hetzelfde complex als kasteel Peleș en het is letterlijk maar een minuutje lopen tussen de twee kastelen. Kasteel Pelișor is pas later gebouwd en dat kun je zien aan de bouwstijl: die is meer in Jugendstil.

Het kasteel van Hunedoara

Niet alleen kasteel Bran heeft een verband met Dracula, soms wordt het kasteel van Hunedoara ook genoemd als inspiratiebron voor Dracula’s kasteel. Het kasteel heeft drie namen: kasteel Corvin, kasteel Hunyadi of het kasteel van Hunedoara. John Hunyadi heeft het kasteel laten bouwen en het gerucht gaat dat John Vlad III heeft opgesloten in zijn kasteel. Vlad III had ook wel de bijnaam Vlad de Spietser, ofwel: Vlad Dracula. Hij was berucht om het spietsen van mensen, waardoor hij hoogstwaarschijnlijk Bram Stokers inspiratiebron was voor vampier Dracula. Spietsen of bijten: bijna hetzelfde, toch?

Over de Reismeisjes

Als jonge - net afgestudeerde - twintiger weet je het: het is nu of nooit. Mijn vriendin en ik besloten voor 'nu' te kiezen, zeiden ons werk en appartement op en verkochten onze spullen. Klaar om op wereldreis te gaan en ook zulke jaloersmakende #travelcouple Instagramfoto's te maken. Zestien maanden lang hebben we door Azië & Noord-Amerika gereisd en nu is het tijd voor het volgende avontuur: Europa! In onze blogs & vlogs voor Metro vertellen we over onze avonturen en geven we je handige tips. Ben je benieuwd naar meer, neem vooral een kijkje op onze website onceuponajrny.com.