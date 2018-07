Toerist in Barcelona: gedraag je, por favor

Met het ontsteken van twee rookbommen in een toeristische bus probeerden demonstranten deze week nog maar eens duidelijk te maken dat niet iedereen in Barcelona zit te wachten op massatoerisme. Klachten van lokale inwoners over zich misdragende ‘guiris’ klinken al jaren en lijken er niet bepaald minder op te worden. De driekoppige Nederlandse redactie van Barcelonatips.nl woont samen al meer dan dertig jaar in Barcelona en vroeg buurtbewoners en lokale ondernemers wat in hun ogen nou de állervervelendste toeristen zijn. Wat kun je doen (of laten) om de locals in Barcelona deze zomer een beetje te vriend te houden? Een paar tips.

1. Kies niet voor de meest toeristische wijken

Het epicentrum van de problemen ligt in de wijk La Barceloneta, grenzend aan zee. De verblijfmogelijkheden zijn er oneindig, dus menig toerist vindt hier zijn onderkomen. Maar Catalaanse gezinnen die hier al jarenlang wonen, zijn niet blij zijn met de toeristeninvasie. Een verspreiding zou heel wat druk wegnemen. Zo zijn er in minder toeristische wijken als Poble-sec, delen van L’Eixample en Poblenou – uitstekend bereikbaar met het ov - ook genoeg leuke hotels en appartementen.

2. Bezichtig locaties off the beaten track

Hetzelfde geldt voor bezienswaardigheden. Rondom Gaudí’s werken zoals de Sagrada Família is het standaard een drukte van belang, met alle gevolgen (geluidsoverlast, mensen die op de autoweg foto’s maken, etc.) van dien. De gemeente hoopt er door promotie voor te zorgen dat toeristen ook minder bekende bezienswaardigheden bezoeken – of zelfs de stad uitgaan.

3. Legaal slapen

Mocht je ervoor kiezen om in een AirBnb te verblijven, check dan van tevoren of je een legaal appartement hebt gevonden. Naar schatting zijn er nog altijd zo’n zevenduizend illegale appartementen in Barcelona. De verhuurder kan aantonen of zijn piso van de gemeente mag worden verhuurd. Je kunt het ook hier checken.

4. Wees niet te luidruchtig

Eenmaal je intrek genomen in je tijdelijke stulpje, kan het feest beginnen. Maar bedenk dat je hoogstwaarschijnlijk buren hebt die níet op vakantie zijn en ’s morgens dus gewoon naar hun werk moeten. In de binnenstad zijn de woningen erg gehorig, dus bewaar die harde muziek voor in de disco en gooi die (lift)deur niet te hard dicht. Luid praten met de ramen open kan ook tot overlast in de straat leiden.

5. Houd je kleren aan

Door de ligging aan zee en het mooie weer is het vanzelfsprekend dat je in het straatbeeld van Barcelona net wat meer zwembroeken en bikini’s aantreft dan in bijvoorbeeld Amsterdam. Not done, vindt de lokale bevolking. Weet dat dat badkleding buiten het strand en de boulevard niet is toegestaan, en je dus kans hebt te worden beboet als je in de binnenstad in bikini of met ontbloot bovenlijf wordt gesnapt.

6. Vermijd grote groepen

Je kunt in Barcelona op zo’n beetje elke straathoek een bicicleta krijgen en er komen steeds meer fietspaden bij. Maar grote groepen fietsers zijn niet geliefd bij de Barcelonezen. Hoewel groepen van meer dan twaalf personen niet zijn toegestaan, zie je ze regelmatig voorbijkomen. En dat levert soms heel wat stress op in het verkeer (denk: door rood rijden om de groep niet kwijt te raken en rinkelende fietsbellen die in de kleine straten van de binnenstad weerklinken).

7. Neem geen elektrisch fun-voertuig

Fietsen is één ding, maar elektrische tweewielers als segways en steps worden door veel locals ronduit verafschuwd. Zeker de steps scheuren met een enorme snelheid over de boulevard of door de stad en het gebeurt regelmatig dat voetgangers snel opzij moeten springen om te voorkomen dat ze worden overreden. Kortom: daar maak je geen vrienden mee.

8. Foto maken? Vraag toestemming!

Uiteraard moet de vakantie worden vastgelegd op social media – of lekker ouderwets in het fotoboek. Maar vraag altijd even toestemming voordat je in het rond begint te klikken met camera of mobiele telefoon. Dat geldt bijvoorbeeld op een overdekte markt als de Boquería, maar ook op een van de vele buurtfeesten die ’s zomers worden gevierd. Veel marktlui en buurtbewoners staan er niet om te springen om over de hele wereld op vakantiekiekjes te staan.