Samen op reis: ben jij de regelaar of de regelmaar?

Als jullie op vakantie gaan: wie is dan de regelaar of de ‘regelmaar’? Oftewel: Is het lekker geregeld?

Marco (24) en Cynthia (23) zijn in de vijf jaar dat ze samen zijn al heel wat keren op vakantie geweest. Onlangs was het nog een reisje naar Marokko en in september is de bestemming Vietnam. Hoe pakken ze dit aan?

Ben jij bij reizen de regelaar, de regelmaar of is het zelfs de regeldaar?

Cynthia: Meestal ben ik degene die wat roept, en vervolgens regelen we het samen. We moeten nog een visum regelen toch? Inenten? Treinkaartjes? Marco zegt dan ‘o ja’, en daarna zoeken we het samen uit. Ik denk dat ik toch een beetje de regelmaar ben.

Marco: Ik ben vooral de regeldaar: ik probeer de hoofdlijnen thuis te doen, maar de details zien we het daar wel.

Ik vergeet niks!

Wie pakt de koffers in (en vergeet je misschien de helft)?

Cynthia: We pakken allebei onze eigen koffer in. Ik help hem nooit. Best egoïstisch eigenlijk, nu ik het mezelf hoor zeggen. Maar ik vergeet daardoor niks, haha!

Marco: Allebei apart. Dan weet je zelf wat je bij je hebt en vergeet je ook niks. Of in ieder geval zo min mogelijk. Ik moet wel zeggen dat Cynthia beter nadenkt over het inpakken.

Wie heeft de paspoorten altijd bij de hand?

Cynthia: Ook ieder voor zich. We maken wel altijd kopietjes. Die heb ik van hem en hij van mij, want je weet maar nooit.

Marco: Die hebben we allebei, maar Cynthia is vaak degene die de kopies bij zich draagt.

Verwarming op nul

Wie doet de laatste check in huis?

Cynthia: Beiden. Wij communiceren blijkbaar niet hè? Haha. Nee trouwens, we roepen wél naar elkaar wat of welke kamer we hebben gehad.

Marco: Ik loop altijd alles na. Ik ben de laatste die de ramen dichtdoet, de verwarming op nul draait en de deur achter zich dichttrekt.

Wie heeft de reisverzekering geregeld?

Cynthia: Dat regelt Marco. Ik heb daar geen verstand van. Hij is meer van het lezen dan ik, dus daar bemoei ik me niet mee.

Marco: Daar hoef ik niet over na te denken: dat soort dingen regel ik. Wij hebben een doorlopende reisverzekering en zijn dus overal verzekerd. Ideaal!

Handige tips

Vijf tips over reisverzekeringen, van Reaal-expert Martin Maij, die voor reizigers als Cynthia en Marco handig kunnen zijn.

• „Een reisverzekering bestaat uit een basis met standaard onderdelen. Daarnaast kunnen aanvullende onderdelen verzekerd worden. Neem ruim de tijd om te kiezen en je te laten informeren. Weet je dat je komend jaar niet op wintersport gaat, dan hoef je dat onderdeel bijvoorbeeld niet mee te verzekeren.”

• „Zet het noodnummer van de Alarmcentrale in je telefoon, dat is superhandig.”

• „Als je net als Cynthia en Marco een lange reis gaat maken buiten Europa, controleer dan vooraf of je werelddekking hebt.”

• „Voor wie actief is, let goed op. Sommige gevaarlijke sporten zijn namelijk niet verzekerd. Check dat sowieso in je polisvoorwaarden.”

• „Ga je dit jaar ook een dure reis maken, dan is het aan te raden om ook een annuleringsverzekering af te sluiten. Het is slim om je annulering en reisverzekering bij dezelfde verzekeraar onder te brengen.”

