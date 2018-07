Magisch Marrokko: Marrakech en Fez

Een bezoek aan Marokko is sprookjesachtig, bijzonder en magisch. Met slechts 3,5 uur vliegen ben je in een totaal andere wereld. Een citytrip naar Koningsstad Marrakech ligt misschien voor de hand, maar ook Koningsstad Fez (of Fès) wordt steeds populairder. En waarom zou je kiezen tussen het beste van twee werelden als je het ook gewoon kan combineren? Metro zet het beste van Marrakech en Fez voor je op een rij gezet.

Shoppen in de souks, struin door de medina, eet de lekkerste couscous, ga ontspannen in de hamam, spot apen en kamelen in het wild en maak kennis met de veelzijdige natuur en indrukwekkende architectuur van Marokko. Maar voordat je je koffers pakt is het handig om een paar dingen te weten.

Voor vertrek: Dirhams pinnen

In Marokko betaal je met Dirhams en het beste is om op het vliegveld of in de buurt van het vliegveld alvast geld te pinnen. In Marokko heb je namelijk niet op iedere hoek van de straat een pinautomaat. Hoewel alles in Marokko relatief goedkoop is, loont het toch om af te dingen, want anders betaal je gegarandeerd de hoofdprijs. Vooral in de souks vind je veel gedreven handelaren. In het begin voelt het afdingen misschien onwennig, maar schroom niet om minimaal 20 procent van de prijs af te halen.

Moet je nog een slaapplaats zien te vinden? Een basic tweepersoons hotelkamer heb je al voor 20 euro per nacht, wil je een beetje meer luxe dan ben je rond de 40 à 50 euro per nacht kwijt. Eten dan? In Fez kun je voor 25 euro uitgebreid eten met twee personen. In Marrakech liggen de prijzen een stukje hoger.

Vervoer en normen & waarden

Reis je door Marokko dan kun je dat doen met een huurauto, de wegen zijn goed onderhouden. Toch moet je extra goed opletten, want het verkeer is heel anders dan in Nederland. Hou ook rekening met tolwegen. Een andere optie is om te reizen met treinen en bussen. De treinverbindingen in Marokko zijn goed geregeld en niet duur. Je weet het waarschijnlijk wel, maar Marokko is een islamitisch land en daar gelden iets andere normen en waarden dan dat wij gewend zijn. Bezoek je een moskee? Ga niet al te bloot gekleed en toon respect. Alcohol is verboden, maar in Marrakech wel te verkrijgen in enkele hotels, restaurants en bars.

Marrakech

Als je net aankomt in Marokko, dan kan Marrakech een beetje overweldigend zijn. Geef het de tijd en laat je onderdompelen in de magische cultuur. Het bekendste en grootste plein Marrakech is Djemaa el Fna, overdag is het er vrij rustig, maar ’s avonds poppen alle straatmuzikanten, kraampjes en straatartiesten op. Leuk om langs te lopen, maar beter om er geen souvenirs te kopen. Vanuit Djemaa el Fna loop je zo de medina in. Een walhalla voor shopliefhebbers want hier vind je de mooiste serviezen, hippe tasjes, kruiden en specerijen, schoenen en handgemaakte lampen, kussenslopen en tapijten!

Botanische tuin en Bahia Paleis

Net buiten het centrum ligt Jardin Majorelle. De botanische tuin staat vol met meer dan 300 verschillende soorten cactussen, bloemen, palmbomen en planten van over de hele wereld. De tuin werd in 1924 ontworpen door de Franse kunstenaar Jacques Majorelle. De tuin werd echt populair toen hij werd overgenomen door de modeontwerper Yves Saint Laurent, die het zelfs een van zijn favoriete plekken op aarde noemde. Het paleis van Bahia en de omringende tuinen werd in de 19e eeuw gebouwd en is een van de belangrijkste monumenten van Marokko. Bahia betekent ‘glans’ en het paleis met de vele binnentuinen en 150 kamers is het paleis zeker schitterend te noemen.

Eten: couscous en tajines Tajines, couscous en verse specerijen: daar staat de Marokkaanse keuken bekend om. In Marrakech zijn meer dan genoeg hippe healthy hotspots, waar typische Marokkaanse gerechten worden geserveerd, maar je kunt er bijvoorbeeld ook heerlijk Italiaans eten. Tip: het kan nogal druk zijn, dus reserveer altijd.

Terrasse Café des épices

In het hart van de medina van Marrakech zit Café des épices, een oase van rust waar je ook nog eens heel lekker kunt eten. Vooral leuk voor ontbijt of lunch. Op het menu staan veel verse sapjes, salades en sandwiches.

Nomad Vanaf het dakterras heb je een heel mooi uitzicht. Voor een extra effect: ga rond zonsondergang. Je moet wel even goed zoeken want je loopt het fotogenieke restaurant zo voorbij. Op het menu staan kleine westerse gerechten maar met een Marokkaanse basis: yoghurtdips, linzensalades, kiptahine, humus maar ook burgers.

Pepe Nero

Kleed je mooi aan en breng een bezoekje aan Pepe Nero. Een van de meest romantische plekjes in Marrakech. De tafeltjes staan rondom een zwembad en de sfeer is 100 procent 1001 nacht. Het menu is een mix van Italiaans en Marokkaans. De pasta’s zijn verrukkelijk. Een goede wijn vinden kan in Marrakech nog wel een opgave zijn, maar bij Pepe Nero schenken ze heerlijke wijntjes.

Slapen in een Riad of hotel

In de oude medina vind je de een na de andere sprookjesachtige Riad, een traditioneel Marokkaans huis met een atrium of binnentuin. De rust die je vind in de medina staat in groot contrast met de drukke medina. Ryad Hamza is een aanrader, de Riad is zeer betaalbaar en ligt op 2 minuten loopafstand van het plein Djemaa el Fna. Ga je voor iets meer luxe? Kies dan voor Riad Elisa. Ook perfect als je zin hebt in een Marokkaanse hamam ervaring. Laat je stomen, scrubben en masseren in de Spa van Riad Elisa. Slaap je liever een in hotel met zwembad? Dan is Atlas Medina en Spa een absolute aanrader.

Omgeving Marrakech: Atlas gebergte

Denk je aan Marokko dan denk je waarschijnlijk gelijk aan de woestijn, maar Marokko bestaat ook voor een groot gedeelte uit gebergte. Met nog geen twee uur rijden ben je in het kleurrijke Atlasgebergte: diepe kloven, puntige rotsen, adembenemende groene uitzichtpunten en bergtoppen van ruim 4000 hoog. Onderweg zie je berggeiten, kamelen en schapen. Vanuit meerdere hotels worden excursies georganiseerd. Tussendoor maak je een stop in een van de bergdorpen voor een echte Marokkaanse lunch. Je kunt natuurlijk ook zelf een auto huren en op pad gaan. Let wel een beetje op, want de bochten zijn scherp en in Marokko rijden ze anders dan in Nederland.

Fascinerend Fez

In vergelijking met Marrakech is Fez een stuk minder modern, maar daarom niet minder leuk. In Fez proef je meer van het echte traditionele Marokko. En de oude Medina van Fez is de grootste ter wereld en door UNESCO benoemd tot werelderfgoed. Achter elke hoek is weer iets anders moois te zien. De stad werd in de 9e eeuw gesticht en de oudste universiteit ter wereld bevindt zich in Fez.

Drie wijken

Fès of Fez is onder te verdelen in drie wijken Fès el-Bali (de oude stad), Fès el Djedid (het ‘nieuwe’ stadsgedeelte, werd in de 13e eeuw door de Meriniden aangelegd) en het moderne Fès waar je de grote shoppingmalls kunt vinden (ligt buiten de stadsmuren). Het leukste is om een Riad te boeken in de oude medina. De medina is een van de best bewaarde binnensteden, maar hou er rekening mee dat je sowieso gaat verdwalen. Grote kans dat er jonge jongens op je af komen om je de weg te wijzen. Sommige toeristen ervaren dit als irritant, maar uiteindelijk is het de snelste manier om de weg te vinden. Spreek wel een prijs met ze af.

Blauwe Poort & Medina

De medina (Fès el Bali) wandel je binnen via de Bab Boujeloud, ook wel de Blauwe Poort genoemd en een bezienswaardigheid op zich. Als je net in Fes bent aangekomen dan kun je het beste op pad gaan met een gids. Het klinkt misschien niet heel avontuurlijk, maar in de medina van Fes kun je het goed gebruiken. Je zult minder snel verdwalen en de gidsen kunnen je veel vertellen over de geschiedenis van de stad. Handig, want de meeste bordjes zijn in het Arabisch.

Leer van alles over leer!

Ook een bezoek aan de leerlooierij mag niet ontbreken. De leerlooierijen liggen in het centrum van de souks. Erg bijzonder om te zien hoe leer wordt gemaakt. Neem een takje munt mee, want er kan een nogal sterke geur hangen. De Karaouine moskee en de bijbehorende universiteit zijn in 869 na Chr. gesticht door Fatima-al Fihri, de dochter van een rijke koopman. De universiteit is een van de oudste ter wereld.

Riad in Fez

In vergelijking met Marrakech zijn de Riads in Fez een tikkeltje minder luxe. Het kleurrijke en kitscherige Riad Haj Palace zit midden in de medina en is een aanrader. Het personeel is vriendelijk en het is heerlijk rustig. Net als Riad Dar Borj, waar je kunt ontbijten op het bijbehorende dakterras.

Kamelen burgers

Marrakech wint het van Fez qua hippe hotspots. In Fez vind je meer authentieke traditionele restaurants. Er zijn er genoeg, maar je moet wel een beetje zoeken. In het Palais Batha Restaurant serveren ze authentieke en smaakvolle Marokkaanse gerechten. Op sommige avonden is er live muziek. Bij Café Clock vinden ze twee dingen belangrijk: cultuur en betaalbaar eten uit de Marokkaanse en Europese keuken. Zelfs moeilijke eters kunnen hier terecht. De falafel, Fez platter en de kamelen burger zijn erg smakelijk. Ook kun je er een kookworkshop volgen.

Massages en scrubben bij Hamam Ben Abad

Zo’n dag door de medina lopen kan best vermoeiend zijn. Bijkomen met een traditionele Hamam-beleving kan in de Hamam Ben Abad. De hamam staat bekend als een van de beste van Fez.

Omgeving Fez: dagtripje naar de Blauwe stad en de ‘Alpen van Marokko’

Meer zien in de omgeving van Fez? Binnen twee uur ben je in Ifrane, ook wel klein Zwitserland genoemd. Het stadje is in 1930 gebouwd door de Fransen. In de winter ligt er sneeuw en is het vooral een populair vakantieoord voor Marokkanen. Bijzonder, want je staat er met je voeten in de sneeuw terwijl de apen door de bomen slingeren. Ifrane heeft een geweldige natuur met bossen, grotten en watervallen. Heb je wat meer tijd? Maak dan een trip naar het betoverende Chefchaouen. Binnen drie uur ben je in het idyllische stadje, waar bijna alles blauw is geverfd. Je loopt er langs turquoise deuren, hemelsblauwe trappen, azuurblauwe en kobalt blauwe tegels.