Zo geniet je optimaal van het Kroatische Dubrovnik

Zon, zee en… Bergen. Het zuiden van Kroatië is niet een typisch strandoord. Wel is de stad Dubrovnik en omgeving dé perfecte uitvalsbasis voor een heerlijke, lange óf korte vakantie. En met deze zes tips geniet je optimaal van de zon, zee en de prachtige stad.

Het is onwijs toeristisch

Helaas, met deze Zuid-Kroatische stad heb je geen onontdekte parel in handen. Overdag loopt de stad vol met voornamelijk Amerikanen, Britten, Zuid-Koreanen en Japanners. Deze toeristen zijn voornamelijk te vinden in het prachtige oude centrum, op de stadsmuren en in de kabelbaan. De meeste toeristen zijn er maar een dagje, dagelijks leggen er meerdere cruiseschepen aan met honderden mensen aan boord. Online zijn de schema’s te vinden zodat je kunt zien welke dag het drukst is.

De zee en de eilanden. Foto: Ingelise de Vries

Gelukkig is het makkelijk om de grote menigte te ontlopen. Wie iets verder de stad induikt, komt terecht bij verstopte barretjes op de rand van de rotsen. ‘s Avonds loopt de stad weer langzaam leeg en kun je op je gemak de prachtig verlichte oude centrum bekijken. Niet in je eentje, maar wel in een gezellig drukke oude stad.

Het toerisme heeft overigens ook genoeg voordelen. De streek leeft er namelijk van en is daarom gericht op toeristen. Je kunt overal Engels spreken en kortingen op restaurants zijn er in overvloed. En om je binnen te halen, zijn de Kroaten in de omgeving oprecht vriendelijk en vaak nog nieuwsgierig ook.

Dubrovnik bij nacht. Foto: Ingelise de Vries

Huur een auto

De oude binnenstad van Dubrovnik heb je in principe binnen een dag of twee ontdekt. De omgeving is echter nog kilometers aan prachtig landschap, spannende bergwegen, helderblauwe zee, heel veel groen en pittoreske, kleinere dorpjes. Met een auto ontdek je de Konavle-vallei, de vallei waarin Dubrovnik ligt, het beste. Onderweg kom je langs de meest mooie plekjes. Het schijnt dat je de mooiste zonsondergang ooit in Cavtat kunt zien.

Konavle Valei. Foto: Ingelise de Vries

Het loont om soms even van de hoofdweg af te gaan, dan kom je terecht op bijzondere plekken. Zoals in Cilipi, waar je Kameni Mlin hebt. The Stone Mill, zoals de eigenaar het heeft vertaald, is een restaurant omgeven door weilanden en velden waar groenten en fruit wordt verbouwd. De eigenaar maakt behalve zijn bier dan ook alles zelf. Van rode wijnen tot eigen prosecco, van kaas die dezelfde ochtend klaar is tot vlees dat hij in de achtertuin rookt.

Zwaluwen in de oude stad. Foto: Ingelise de Vries

Zorg voor een boot

Het zuiden van Kroatië is warm en ligt aan de mooie, verkoelende Adriatische zee. Niet alleen heerlijk om in te zwemmen - je blijft ook nog eens goed drijven omdat het zo verschrikkelijk zout is - ook varen is een aanrader. Voor 15 euro per persoon heb je een retourtje naar het eiland Lokrum. Van veraf ziet het eruit als een stuk rots met een bos erop, eenmaal aangekomen is het een miniparadijs. Je kunt zwemmen, cocktails drinken, van kliffen af duiken of het oude klooster van de Habsburgse keizer Maximilian bezoeken.

Lokrum. Foto: Ingelise de Vries

Er gaan een hoop legendes over het eiland, die je in het klooster kunt lezen dankzij een expositie over het eiland. Het liep voor de meeste eigenaren van het eiland niet goed af. Wie zelf ook de gok wil wagen, kan plaatsnemen op The Iron Throne uit Game of Thrones. Een gedeelte van de serie is op het eiland opgenomen en in het klooster vind je naast de legendes, ook heel veel materiaal over de serie.

Zonsondergang op de zee. Foto: Ingelise de Vries

Geniet van de plaatselijke keuken en wijn

Na een dag op pad kun je in Kroatië ook goed terecht voor goed eten en heerlijke wijnen. De stad ligt aan de zee, je kunt er een hoop verse vis krijgen. Naast de immens populaire visschotel - een pan vol allerlei dieren uit de zee - kun je ook genieten van de in de omgeving zo bekende zwarte risotto. Deze risotto wordt gemaakt van de inkt van inktvis, wat een bijzondere smaak geeft.

Visschotel. Foto: Ingelise de Vries

Goed eten met een goed uitzicht doe je bij restaurant Dubravka, waar je uitkijkt over de zee en twee enorme forten. Wat dieper in de oude stad verstopt zit Kopun. Daar eet je gerechten op basis van Kroatische recepten uit de 13e en 14e eeuw. Burgerliefhebbers kunnen terecht bij Barba. Het piepkleine restaurant serveert zeevruchten- en visburgers. Er wordt nooit teveel ingekocht. En als de ingrediënten op zijn, gaan ze gewoon wat eerder dicht.

Wijn in de oude haven. Foto: Ingelise de Vries

En vermaak je ‘s avonds in de oude stad

Nog niet klaar met de stad als je heerlijk hebt gegeten? In de avond floreert het centrum. Op elk terras vind je wel een muzikant die live voor je staat te spelen en ook als je sport wil kijken zijn er genoeg barren te vinden. Cocktails zijn er in overvloed en als je goed zoekt, vind je ook de wijnbarren. Liever nog even dansen? Vanaf elf uur ‘s avonds kun je elke dag terecht in Club Revelin. De club zit in de (herbouwde) oude stadsmuur en dat geeft meteen een bijzondere sfeer. Je danst tussen de oud ogende stenen in een nieuw decor, terwijl ‘s werelds beste dj’s je oren voorzien van fijne muziek.