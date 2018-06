Wel een rugzak, niet de ongemakken? Ga flashpacken!

Wél zin om die reisrugzak over je schouders te gooien maar geen trek in een handjevol klassieke ‘backpackongemakken’? Grote kans dat flashpacken, ook wel glampacken, jou op het lijf geschreven is. Je flexibiliteit raak je hierbij niet kwijt, maar je hoeft óók niet in te leveren op comfort.

Flitsend op reis

Flashpacken is een term die gebruikt wordt voor backpackers die hun reiscomfort ietwat willen verhogen – je neemt dus nog steeds geen koffer mee naar een exotische bestemming, maar skipt bijvoorbeeld wél die overvolle slaapzaal. Een combinatie tussen flash (flitsend!) en pack (rugzak) dus. Over het algemeen zijn flashpackers iets ouder (er staan dan in de meeste gevallen immers meer nullen op de rekening), maar ook wanneer je net om de hoek komt kijken op reisgebied kan je ervoor kiezen om je backpacktrip nét iets anders in te richten. Gewoon, omdat dat beter bij je past. Aan welke zaken je dan kan denken? Metro geeft zes suggesties.

Slapen

Het magische van reizen moet toch wel voornamelijk het ontmoeten van nieuwe mensen zijn: het feit dat je allemaal op een onbekende, avontuurlijke plek bent schept al snel een band. Daarnaast zijn het mensen die je in het dagelijks leven vaak niet ‘snel’ tegen zou komen, omdat ze bijvoorbeeld uit een ander land komen, of zich in een totaal andere bubbel dan jij begeven. In principe kan je op reis overal nieuwe mensen tegenkomen, maar in hostels is het toch wel een gevalletje altijd prijs: nergens heb je meer en sneller aanspraak dan daar.

Als flashpacker heb je hier wellicht ook behoefte aan, maar wil je liever niet met 16 man in één slaapruimte tukken. Een mooie uitkomst is dan een privékamer: je betaalt net iets meer, maar hebt wel een stuk meer privacy. Je zou ervoor kunnen kiezen om dit aan het begin van je reis te doen, zodat je genoeg mensen hebt leren kennen waar je eventueel mee door kan reizen. Later kan je dan altijd nog voor een Airbnb gaan, waar je vaak een stuk minder diep voor in de buidel hoeft te tasten dan bij een hotel. Wil je je gehele reis echt lekker kunnen slapen, maar ook het sociale element behouden? Dan zijn boutique hostels een mooie uitkomst.

Digitale foefjes

Je telefoon thuis laten voor een backpackreis gebeurt in de meeste gevallen allang niet meer: in dit digitale tijdperk hoef je daar geen flashpacker voor te zijn. Wél kiezen veel backpackers ervoor om bijvoorbeeld hun camera, dure telefoon en laptop thuis te laten vanwege het gewicht en de veiligheid. Als flashpacker ben je je echter bewust van het feit dat het meezeulen van wat technologie stiekem best de moeite waard is. Zo kan je met een smartphone of tablet wat E-books downloaden of onderweg films bekijken (want onderweg, dat ben je vaak). Daarnaast kan je kijken of er op je huidige verblijfplek toffe evenementen plaatsvinden, spontane bustickets kopen en last-minute deals voor bijvoorbeeld zo’n boutiquehostel scoren.

Handige gratis reisapps zijn XE Currency (valuta omrekenen!), Around me (precies wat je verwacht: je ziet in een handomdraai álles om je heen, van bars tot parkeerplaatsen) en trail wallet (houdt precies bij hoeveel je al hebt uitgegeven en wat je nog over hebt).

Vervoer

Normaliter betaal je als backpacker het liefst zo min mogelijk aan transport: zo houd je immers een stuk meer geld over voor feestjes en excursies. Geheel begrijpelijk, maar als je iets meer bestedingsruimte hebt, kan dit een fijn onderdeel zijn om wat meer voor neer te leggen. Chickenbussen (jep, dat is inderdaad precies wat je denkt: wanneer een bus zo vol zit dat het net een kippenhok is) zijn een hele ervaring, maar niet altijd even comfortabel of veilig. Je zou dus, als ware flashpacker, ervoor kunnen kiezen om af en toe voor een privétransfer te gaan (heb je vaak ook nog ’s airco). En ja, je kán in theorie best een busrit van 10 uur maken om aan de andere kant van het land te komen, maar je kan ook een binnenlandse vlucht pakken. Ben je er in een handomdraai.

Dinner is served

Het fijne aan een populair reiscontent zoals Azië is het feit dat je voor héél weinig inleg een ontzettend lekkere maaltijd voor je neus kan krijgen. Daar hoef je dus helemaal geen flashpacker voor te zijn: als ‘normale’ backpacker kom je ook vaak prima aan je trekken. Wanneer je écht budgetproof wil doen kan je er normaal echter voor kiezen om regelmatig in het hostel te koken of echt alleen voor streetfood te gaan, terwijl je júist voor relatief weinig geld vaak erg luxe en uitgebreid kan eten in het buitenland. Zo eet je in Zuid-Afrika voor zo’n 30 euro een paar gangen in een sterrenrestaurant, wat in vergelijking tot Nederlandse prijzen natuurlijk helemaal niks is. Voor de doorgewinterde backpacker is het wellicht een hoop geld, maar als flashpacker kan je er juist voor kiezen om de accommodatiekosten bijvoorbeeld laag te houden, maar wél te investeren in de toprestaurants van een land. Het een hoeft het ander in ieder geval niet uit te sluiten. Je smaakpupillen zullen je dankbaar zijn.

Voetjes van de vloer

Misschien heb je al een hoop backpacktrips achter de rug met flink wat gefeest, misschien is uitgaan überhaupt niet je pakkie-an. Het fijne van flashpacken is dat je ruimte hebt om zelf te bepalen of je het feestgedruis opzoekt of niet! Waar in budgethostels veel rumoer vaak toch wel onvermijdelijk is (dat is voor veel reizigers ook de charme!) zal je dat in een boutiquehostel een stuk minder snel tegenkomen, laat staan in een Airbnb, waar je een totale plek voor jezelf hebt. Als je toch nog behoefte hebt om bijvoorbeeld zo’n populaire Full Moon Party of een levendige uitgaansstrip te bezoeken, kan je daar helemaal zelf voor kiezen, door bijvoorbeeld één nachtje ‘dichtbij het vuur’ te gaan slapen. It’s all up to you.

Plannen, plannen, plannen

Waar veel backpackers toch wel een beetje zweren bij het idee van we-kijken-wel-waar-het-schip-strandt, kan het stiekem ook bést lekker zijn om juist al wel een gehele reisplanning bedacht te hebben, ook dat is de kracht van een flashpacker. Het is echt geen schande om leuke slaapplekken alvast vooruit te boeken om toch een beetje zekerheid te hebben! Doe in dat geval vooraf flink wat research en vraag bijvoorbeeld bij bekenden die dezelfde bestemming hebben bezocht naar de plekken die zij de moeite waard vonden. Hele fijne sites (die zelfs suggesties doen voor gehele routes) hiervoor zijn reisjunk.nl, wearetravellers.nl en ikwilmeerreizen.nl. Je kan er ook voor kiezen, wanneer je bijvoorbeeld een maand weggaat, om de eerste en laatste week vast te leggen. Dan heb je daar tussenin veel speling.