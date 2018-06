Onmisbare mobiele apps voor tijdens het reizen!

Het reizen is met moderne technologie een heel stuk makkelijker geworden. Waar de Lonely Planet een aantal jaar geleden nog de reisbijbel was, is deze tegenwoordig vervangen door de smartphone. Deze is niet alleen veel lichter van gewicht, maar vertelt je ook nog eens veel meer dan welke reisgids dan ook. Met deze onmisbare reis-apps hoef je helemaal nooit meer een reisgids open te slaan!

Google Translate

Een vreemd land betekent een vreemde taal. Woordenlijstjes met handige woorden achterin de reisgids zijn heel handig, maar met Google Translate kun je volledige zinnen vertalen. Je kunt vele talen ook offline downloaden, zodat je nooit met een mond vol tanden staat. Als je wel een goedkoop SIM-kaartje met internet hebt weten te scoren, kun je lekker lui alles inspreken en uit laten spreken! Handige tip voor landen met een ander alfabet: download ook even het toetsenbord.

Maps.me

Niemand wil er uitzien als de typische verdwaalde toerist met een joekel van een plattegrond voor zijn neus. Nu is Google Maps best handig – en soms offline te downloaden – maar Maps.me is echt next level. Het is een open source software waaraan iedereen informatie kan toevoegen. We hebben erg gelachen om de beschrijvingen in Bagan, Myanmar: “great sunrise spot”, “best view to see temples” en dat soort ongein. Maar wat Maps.me helemaal top maakt, is dat je het offline kan gebruiken en zelfs routes offline kunt plannen.

SOS Help Me

Natuurlijk ga je er niet van uit dat je hem nodig hebt, maar het is slim om hem te downloaden. Mocht er iets met je gebeuren, heb je het alarmnummer van het land meteen bij de hand.

TripAdvisor

De reisgids door en voor reizigers, gebundeld in een simpele app: TripAdvisor. Lekkere ongezouten meningen van echte mensen. Over hoe het eten echt smaakt, hoe schoon die hotelkamer echt is en hoe druk het nou eigenlijk bij die bezienswaardigheid is. Met beelden erbij! Zo weet je binnen de kortste keren waar je wel heen moet en waar zeker niet.

XE Currency

Als Nederlander wil je natuurlijk weten hoe het met je geld zit. Daarom is het altijd handig om de wisselkoers te kunnen checken. Zo kun je bijvoorbeeld precies op het juiste moment geld gaan pinnen.

Meetup of Couchsurfing

Altijd leuk om in contact te komen met lokale bevolking en andere reizigers. Via Meetup kun je evenementen bij je in de buurt vinden. Van koffie drinken en serieuze zakelijke bijeenkomsten, tot groepswandelingen: er is werkelijk van alles. Mocht je het leuker vinden om met een local af te spreken en een rondleiding te krijgen, kun je via “hang outs” in de Couchsurfing-app met een local afspreken!

Skype

Ik hoor je al denken: maar ik heb Facetime/Whatsapp/Messenger waarmee ik kan bellen via internet. Helemaal waar, maar Skype heeft nog steeds een streepje voor: je kunt met Skype-tegoed megagoedkoop wereldwijd bellen. Naar echte telefoonnummers. Zo bel ik af en toe mijn opa en oma, die niet kunnen Facetimen. Of de belastingdienst, als er weer eens problemen zijn met mijn postadres of aanslagen.

Google Photos

Tijdens een mooie reis komt het altijd een keer voor: je mobiel zit vol. Teveel foto’s en video’s gemaakt. Je kunt ze gelukkig vereeuwigen op het internet! Mocht je nou niet zoveel zin hebben om ze allemaal op Instagram te gooien: download Google Photos. De oplossing waarbij je al je foto’s upload naar ‘de cloud’. Dan is het ook geen drama als er iets met je mobiel gebeurt – je kunt er op elk apparaat bij.

Dit zijn onze acht meest gebruikte reis-apps. Natuurlijk zijn er nog veel meer, die we niet besproken hebben. Zoals boekings-apps als Skyscanner, Kayak en Booking.com. Vervoers-apps zoals Uber of Moovit. Vermaak zoals Netflix en Spotify. Of apps zoals ExpressVPN om veilig te kunnen internet bankieren op elk Wi-Fi-netwerk. Maar dat kon die goede oude reisgids ook allemaal niet.

Over de Reismeisjes

Als jonge - net afgestudeerde - twintiger weet je het: het is nu of nooit. Mijn vriendin en ik besloten voor 'nu' te kiezen, zeiden ons werk en appartement op en verkochten onze spullen. Klaar om op wereldreis te gaan en ook zulke jaloersmakende #travelcouple Instagramfoto's te maken. Een jaar lang hebben we door Azië gereisd en nu is het tijd voor het volgende avontuur: het continent Amerika. In mijn blogs voor Metro schrijf ik over onze avonturen en de beste plekken om te bezoeken. Ben je benieuwd naar meer, neem vooral een kijkje op onze website onceuponajrny.com.