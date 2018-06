Kom naar Colombia: tropisch paradijs & hippe steden

Colombia leeft! Hippe steden vol met (graffiti)-kunst, cultuur, ruige stranden met palmbomen, authentieke dorpjes met gekleurde huisjes, tropische regenwouden, dansende mensen op straat en gezellige restaurantjes met veel en lekker eten: dat krijg je terug als je een reis door Colombia maakt!

Het Zuid-Amerikaanse land is eigenlijk een wereld op zich en het land barst van de cultuur! Breng een bezoek aan wereldsteden Medellín en Bogota en reis vervolgens door naar het palmbomenparadijs Valle de Cocera, Cartagena en de magische Caribische kust voor wat tropische vibes!

Cartagena! Foto: Procolombia

Voor vertrek

Plan je een bezoek aan Colombia? Dan is het goed om een aantal dingen van te voren te weten.

Colombia is zo’n 11 keer groter dan Nederland, dus als je op reis gaat raad ik je aan om minimaal 2 tot 3 weken te gaan. De voertaal in Colombia is Spaans. In de grote steden kunnen ze Engels, maar in de kleine dorpjes niet altijd. Neem dus een Spaans woordenboekje mee. Betalen doe je met Colombiaanse peso. Colombia is relatief goedkoop. In een hostel heb je voor ongeveer 8 euro al een bed. Voor een tweepersoonskamer in een hotel betaal je rond de 20-45 euro. Een cerveza (biertje) scoor je voor 1 euro. Colombia ligt dicht bij de evenaar en daardoor is het er het hele jaar lekker warm. De gemiddelde temperatuur ligt rond de 25 graden. In april, mei, november en oktober valt er iets meer regen.

Hoofdstad Bogota. Foto: Procolombia

Colombia gevaarlijk? Niet meer

Dan vraag jij (of je bezorgde ouders) je misschien af: is Colombia niet gevaarlijk? Nee, niet meer. Ik ben vooral bang geweest voor kokosnoten die uit de palmbomen kunnen vallen. Nee even serieus. Drugskartels en de FARC hebben ervoor gezorgd dat Colombia niet bepaald een veilig imago heeft gekregen. De laatste jaren is er op politiek gebied veel veranderd in Colombia en daarmee is het een stuk veiliger geworden. Niet voor niets is het een van de meest geliefde vakantiebestemmingen bij backpackers!

Oké, je bent klaar voor vertrek. Maar waar ga je eigenlijk heen en hoe zorg je dat je in korte tijd zoveel mogelijk ziet?

Salento! Spring in een jeep en laat je afzetten bij de Valle de Cocera vallei. Foto: @_lisa_angelina_

Begin in Bogota

Vanuit Nederland kun je het goedkoopst vliegen op Bogota, de hoofdstad van Colombia. Soms heb je al voor 500 euro een retour. Om eerlijk te zijn Bogota is niet de allermooiste stad van Colombia. Toch is er genoeg te doen in deze creatieve stad. Begin met een fietstocht bij Mike’s Bogota Bike Tour. De tour duurt 4 tot 5 uur, maar het is meer dan een fietstocht.

Als je in Bogota bent moet je een fietstocht maken! Foto: Lisa Vermeij

Onderweg maak je een stop bij een koffiefabriekje, markthal, stierenvechters stadion, kerken, nationale begraafplaats en je gaat een potje Tejo spelen (traditioneel Colombiaans spel). Graffiti is een belangrijk onderdeel van Bogota. Doe mee aan een gratis graffiti-tour om alle bijzondere streetart te bewonderen. Tijdens deze wandeling kom je ook in het historische La Candelaria. In deze wijk zitten veel aparte winkeltjes, gezellige koffietentjes en goede restaurants. Een activiteit die je niet mag missen is een bezoek aan de Monseratte berg op 3100 meter hoogte. Ga omhoog met een treintje of de kabelbaan en verbaas je over hoe groot de stad wel niet is. Tip: ga rond de zonsondergang, dan heb je een supermooi uitzicht. Slapen kun je het beste doen in de wijk Zona Rosa, dit is de veiligste wijk van Bogota en er zijn veel Westerse restaurants en winkels.

Salento: Palmboom Paradijs!

Na Bogota is het tijd om te relaxen in het kleurrijke koffiedorp Salento, dat bekendstaat om de wereldberoemde Valle de Cocora, een vallei met de hoogste palmbomen ter wereld! Salento is een authentiek dorpje vol met gezellige hostels, restaurants en koffietentjes. Valle de Cocora is een van de mooiste plekken van Colombia en een hike door de Vallei ga je nooit vergeten. Er zijn verschillende afstanden en afhankelijk van de route ben je 5 tot 8 uur onderweg. Klinkt lang, maar op deze magische plek vliegt de tijd. In de vallei staan twaalf soorten palmbomen, sommige zijn wel 60 meter hoog! Perfect plek voor een nieuwe profielfoto.

Palmbomen paradijs in de Valle Cocera vallei. Foto: Colourbox

Na een stevige hike is het tijd om te relaxen en dat kan het beste in het Coffee Tree Boutique Hostel. Heerlijke bedden, supervriendelijke en behulpzame persoon en een leuke plek om nieuwe mensen te leren kennen. Oh en er loopt ook nog eens een hele lieve hond rond. Boek vanuit het hostel een tour naar de koffiefarm El Ocaso. Want hoe leuk is het om te zien waar je kopje koffie nou eigenlijk echt vandaan komt! Ben je een groot koffie-fan? Kies dan voor de extra lange tour van 3 uur. Dan ga je zelf koffiebonen plukken op de plantage, leer je alles over het proces en krijg je er nog een leerzame koffieproeverij bij.

Kom tot rust in het Coffee Tree Boutique hotel in Salento. Foto: Coffee Tree Boutique hotel

In Salento zijn meer dan genoeg leuke restaurantjes te vinden zoals Le K’fée, Café Jesús Martín, La Eliane, Café Bernabé of Brunch Salento. De laatste is een begrip bij backpackers vanwege de bijzondere milkshakes, pannenkoeken en sandwiches. Hier eet je niet alleen de lekkerste, maar ook de grootste pannenkoek die je ooit hebt gegeten.

Vanaf Bogota kun je een bus nemen richting Armenia, dit duurt ongeveer 8 uur. Vliegen is een snellere optie. Vlieg vanaf Bogota naar Pereira, vanaf daar ben je binnen een uurtje in Salento.

Metropool Medellín

Vanuit Bogota vlieg je gemakkelijk door naar Medellín, deze stad mag je niet overslaan tijdens je reis door Colombia. Binnenlandse vluchten zijn in Colombia heel betaalbaar (rond de 25 euro). Neem je de bus, dan ben je ongeveer 11 uur onderweg. Grote kans dat je de stad kent van de Netflix serie Narcos. In de jaren 80’ en 90’ was Medellín een van de gevaarlijkste steden van Zuid-Amerika. Dat kwam vooral omdat het kartel van Pablo Escobar aan de macht was. De laatste tien jaar is de stad getransformeerd tot een metropool die veel weg heeft van een Europese stad. De wijk El Poblado is de leukste wijk van Medellín, hier vind je tientallen healthy restaurantjes, hippe boetiekjes en moderne barretjes. In Medellín kun je trouwens heel goed vegetarisch of vegan eten. Een leuke manier om de stad te leren kennen, is met een wandeltour van Real City Tours. Tijdens deze tour wandel je door downtown Medellín en de aardige gidsen leren je alles over de bevolking, politieke situatie, gezondheidszorg, scholing en cultuur in de stad. Wil je een keer salsa proberen? Ga dan langs bij dansschool Dancefree. Je kunt hier terecht als beginner, maar ook als je op hetzelfde niveau danst als Shakira. Na afloop is er altijd een feestje.

Neem de kabelbaan in Medellín. Foto: Procolombia

In Medellín zijn redelijk wat arme wijken te vinden, deze zijn allemaal tegen de berg opgebouwd. Een aantal jaar geleden heeft de burgemeester van Medellín besloten om meerdere kabelbanen over de wijken te laten bouwen, zodat de mensen uit deze buurt ook gemakkelijk de stad kunnen bereiken. Inmiddels is de kabelbaan uitgegroeid tot toeristische attractie. Niet zo gek, want je hebt een waanzinnig uitzicht over de stad. Neem de kabelbaan van Acevedo naar Santa Domingo en stap uit bij Parque Arvi. The Sky is the limit? Dacht het niet. Als je geen last hebt van hoogtevrees dan is paragilden een echte must-do. Boek je ‘vlucht’ bij GTOpik Medellin: aardige piloten en ze spreken goed Engels.

Vanuit Medellín kun je gemakkelijk een dagtrip maken naar het populaire en kleurrijke Guatapé. In dit dorpje hebben alle huizen minstens vier verschillende kleuren op de muren. De rots El Peñol mag je niet missen. Oké, je moet eerst even 741 traptreden beklimmen, maar daarna heb je wel een grandioos uitzicht over een waterrijk natuurgebied.

Uitzicht vanaf 'the rock' in Guatape! Foto: Lisa Vermeij

In vergelijking met de rest van het land kunnen sommige wijken in Bogota en Medellín enigszins onveilig aanvoelen. Maak altijd van tevoren een prijsafspraak met een taxi of kies voor een Uber. En ga 's avonds laat niet alleen op pad. Net zoals in andere grote steden als Barcelona en Parijs: let een beetje op je tas.

Caribisch Cartagena

Deze kleurrijke koloniale stad Cartagena heeft een geweldig nachtleven en is een van de meest bezochte bestemmingen in Zuid-Amerika. De stad is in 1533 gesticht door de Spanjaarden en deze Spaanse invloeden zie je terug in het straatbeeld. Het historische centrum staat op de Werelderfgoedlijst van Unesco en is net een openluchtmuseum. In Cartagena is het tropisch warm, dus smeer je goed in. Ga naar Café del Mar voor goede cocktails en de perfecte zonsondergang. Daarna struin je door naar Plaza de La Trinidad. Dé plek waar toeristen en locals elkaar ontmoeten en samen dansen terwijl straatmuzikanten muziek maken. Ga een hapje eten bij een van de vele restaurantjes in de wijk Getsemani, zoals Ohlala of Beiyu. Daarna ga je lekker dansen bij Café Havana, de salsabar van Cartagena.

Aanraders qua hostel zijn: El Viajero (in 2013 gekozen tot beste hostel van Zuid-Amerika) en Hostel La Antigua Capsula (Perfecte prijs/kwaliteitverhouding en elke ochtend wordt er een vers ontbijt gemaakt en bij thuiskomst denk je nog terug aan de verse warme wafels met fruit en caramelsaus).

Als je in Cartagena bent wil je natuurlijk naar het strand. Veel reisgidsen raden het Playa Blanca strand aan, want blauw water en wit strand, máár ook heel veel toeristen. Daarom is het leuker om een trip te boeken naar de Rosario-eilanden. Deze eilandengroep bestaat uit 28 eilanden en is nog niet zo overspoeld door toeristen en vooral bekend bij de Colombianen zelf. Je gaat er vooral veel rust, knalblauw water, wit strand, jungle, palmbomen met kokosnoten en lekker eten vinden. Vanuit de haven van Cartagena boek je een boot naar Isla Grande, Isla Rosario of Caribarú. Tip: boek een mangrove tour en ga daarna in maanlicht zwemmen met lichtgevend plankton, een ervaring die je de rest van je leven nooit meer vergeet.

Caribische kust!

Voor tropische stranden, Caribische warmte, jungle-tuben en romantische sterrenhemels ga je naar de Caribische kust. Reis vanuit Cartagena door naar Santa Marta. Vanaf Santa Marta kun je andere dorpjes als Minca, Palomino, Costeno en het nationaal park Tayrona Park bezoeken. In het bergdorpje Minca kun je bij hostel Casa Elemento ultiem chillen op de grootste hangmat ter wereld. Reis daarna verder naar het ruige kustdorpje Palomino waar je absoluut moet gaan jungle-tuben! Tijdens deze activiteit dobber je bijna 3 uur lang op een opblaasbare band door de rivier Palomino terwijl je omringd bent door jungle! Daarna ben je zo relaxed dat je eigenlijk het liefst voor altijd in Palomino wilt blijven! Maar de reis gaat verder naar Tayrona Park.

In Casa Elemento in Minca hebben ze de grootste hangmat van Zuid-Amerika! Foto: Lisa Vermeij

Tayrona Park

Een bezoek aan Tayrona Park staat garant voor 150 km2 aan Caribische stranden met turquoise water en een wilde jungle. Met een beetje geluk spot je dolfijnen, apen, schildpadden, papegaaien, vele soorten bijzondere vlinders en meer dan 300 vogelsoorten. Ga voorbereid op pad, want het park is erg groot. Er zijn twee ingangen en Zaino is de meest toegankelijke ingang. Vanaf daar is het ongeveer twee uur wandelen. Even zweten dus, maar dan kom je wel op een onvergetelijke plek die te vergelijken is met een screensaver. Vertrek een beetje vroeg, dan heb je minder last van de warmte en van de drukte. Als je het hele park wilt zien ben je al gauw 5/6 uur aan het lopen, daarom is het aan te raden om een nachtje te blijven slapen op een van de campings. Dan heb je alle tijd om te genieten van de mooie stranden, La Piscina mag je niet overslaan!

Tayrona Park. Foto: Procolombia

Een camping bij Cabo San Juan wordt vaak aangeraden, maar het is hier altijd heel druk. Daarom kun je beter een stuk doorlopen en kiezen voor een camping bij Arrefices. Je kunt niet van tevoren reserveren, dus ook hier geldt: kom op tijd! Neem genoeg zonnebrand, contant geld, anti-muggenspul, drinken en een zaklamp mee. Tip: blijf s’avonds tot laat op het strand hangen om de fonkelende sterrenhemel te bewonderen. Het park gaat om 08.00 open en de entreeprijs is ongeveer 14 euro.