Hoe start je een (reis-)Instagram account? – Deel 2

Laten we het eens hebben over hoe je ECHT succesvol kan worden op Instagram. Eerlijk is eerlijk, er zijn veel mensen die dromen van duizenden likes op hun vakantiekiekjes. Sommigen dromen van de wereld verbeteren en anderen van wereldwijd connecties maken. Instagram is daarvoor een prachtig medium, maar hoe krijg je nou zo’n groot aantal volgers? Wij hebben binnen een jaar tijd bijna 30.000 volgers op ons reis-Instagram account @onceuponajrny en vertellen je hoe jij dat ook kunt bereiken! In deel twee: slimme manieren om loyale volgers te krijgen.

Vindbaarheid

Goede content is maar het halve werk op Instagram. Je kan zoveel mooie dingen plaatsen, maar als niemand je kan vinden, krijgt je werk nooit de waardering dat het verdient. Het is dus belangrijk om te zorgen dat mensen je kunnen vinden.

(Hash)tags

Tags en hashtags zijn ontzettend belangrijk. Met behulp van tags kun je worden gerepost door een groot account. Door een repost krijg je volgers van dat account, die geïnteresseerd zijn in jouw foto’s.

Mensen kunnen ook zoeken op hashtags, dus als je hashtags gebruikt, kunnen nieuwe mensen je vinden en krijg je meer volgers! Zorg dat je hashtags gebruikt van de locatie van de foto, maar ook hashtags die bij jouw thema passen. Zorg dat je ‘kleine’ hashtags gebruikt, die niet al voor miljoenen foto’s zijn gebruikt: jouw foto komt dan nooit bovenaan te staan. Een slimme truc is om vergelijkbare accounts op te zoeken en kijk welke hashtags zij gebruiken.

Vind je volgers eerst

Tags en hashtags werken goed, maar het is nog steeds een kwestie van afwachten wanneer mensen je vinden. Je kunt ook zelf actie ondernemen en je volgers eerst vinden!

Een slimme manier hiervoor is om vergelijkbare accounts te vinden en te kijken naar de likes en comments op die foto’s. Dat zijn allemaal volgers die potentieel geïnteresseerd zijn in jouw foto’s. Volg die mensen en bouw een band met ze op, like hun foto’s en reageer. De kans is groot dat ze je terug gaan volgen.

Interactie

Uiteindelijk draait Instagram om interactie. Jij wil dat mensen met jou interacteren, want hoe meer likes en comments, hoe sneller je account groeit. Instagram kan niet zien of een foto mooi is, dus hebben ze daar iets op bedacht: als veel mensen de foto liken en commenten, moet het een goede foto zijn. Als je foto populair is, heb je kans dat je in de top posts komt te staan bij hashtags en hij kan bij anderen op de explore-pagina verschijnen.

Dus: like en comment je suf. Bij anderen, maar ook bij je volgers. Als mensen reageren onder je foto, reageer dan altijd terug. Als mensen je een DM sturen, reageer altijd! Je wil interactie stimuleren en aanmoedigen, door er zelf ook moeite voor te doen.

Een slimme manier om de interactie een boost te geven, is een pod. Dit is een chatgroep met accounts, die afspreken altijd elkaars foto te liken en commenten.

Consistentie

Hoe regelmatiger je plaatst, hoe harder je groeit. Het is beter om elke week op maandag een foto te plaatsen, dan een week lang elke dag en dan niks meer. Het beste is om elke dag een foto te plaatsen, zodat je meer opvalt en meer mensen je kunnen vinden. Maar zorg voor een ritme dat bij jou past, en wees consistent.

Geduld

Accounts met duizenden volgers, kregen die ook niet binnen een dag. Je kunt volgers kopen, of meedoen aan giveaways om snel volgers te krijgen, maar uiteindelijk ga je met kwaliteit meer bereiken. Het is een weg met pieken en dalen, maar het is de moeite waard. Als jij een account kunt opbouwen met volgers die oprecht geïnteresseerd zijn in wat je doet, kun je namelijk geld verdienen met Instagram.

Vaak grappen mensen dat we weer op ons mobiel zitten en zelden neemt iemand Instagram serieus als ‘werk’. Maar dat is het wel. Er is een groeiende vraag naar influencer-marketing: echte mensen die producten promoten aan hun vrienden/volgers. Ik koop ook liever iets wat iemand op Instagram draagt, dan wat iemand op een billboard draagt. Dus, ik zou zeggen: ga aan de slag!

Over de Reismeisjes

Als jonge - net afgestudeerde - twintiger weet je het: het is nu of nooit. Mijn vriendin en ik besloten voor 'nu' te kiezen, zeiden ons werk en appartement op en verkochten onze spullen. Klaar om op wereldreis te gaan en ook zulke jaloersmakende #travelcouple Instagramfoto's te maken. Een jaar lang hebben we door Azië gereisd en nu is het tijd voor het volgende avontuur: het continent Amerika. In mijn blogs voor Metro schrijf ik over onze avonturen en de beste plekken om te bezoeken. Ben je benieuwd naar meer, neem vooral een kijkje op onze website onceuponajrny.com.