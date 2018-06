Hoe start je een (reis-)Instagram account? - Deel 1

Laten we het eens hebben over hoe je ECHT succesvol kan worden op Instagram. Eerlijk is eerlijk, er zijn veel mensen die dromen van duizenden likes op hun vakantiekiekjes. Sommigen dromen van de wereld verbeteren en anderen van wereldwijd connecties maken. Instagram is daarvoor een prachtig medium, maar hoe krijg je nou zo’n groot aantal volgers? Wij hebben binnen een jaar tijd bijna 30.000 volgers op ons reis-Instagram account @onceuponajrny en vertellen je hoe jij dat ook kunt bereiken! In deel een: hoe maak je kwaliteitscontent?

Thema

Voordat je echt begint, moet je goed nadenken wat het thema is van je Instagram. Vooral in het begin is het belangrijk om een ‘focus’ te hebben, zodat mensen weten wat ze op jouw feed kunnen verwachten. Dit heet ook wel je ‘niche’, je specialisatie. Wij zijn bijvoorbeeld een lesbisch stel op reis. Alleen ‘reizen’ is tegenwoordig te breed, dus onderzoek wat jouw reizen uniek maakt. Reis je in je eentje, als stel, met familie of vrienden? Ben je superavontuurlijk? Reis je op een klein budget? Focus je je vooral op eten? Of meer op kleding?

Naam & bio

Zodra je weet wat jouw focus is, kun je beginnen met de invulling. Stap één is de naam, ofwel handle: zorg dat deze passend is bij je thema. Dan is het belangrijk om een goede bio te schrijven. In maximaal 150 tekens moet jij iedereen duidelijk maken wie je bent. Als reiziger is het altijd handig om ook te benoemen waar je op dat moment bent.

Foto’s

Tijd om je foto’s te uploaden! Zorg dat je profielfoto duidelijk weergeeft wie je bent, maak hem persoonlijk. Wij merken dat foto’s met mensen erop het veel beter doen dan landschapsfoto’s. Dat betekent niet dat elke foto een grijnzende selfie moet zijn. Mensen willen zich graag identificeren met jou, dus het werkt juist goed, als je maar een onderdeel bent van het geheel. Zo voelt het alsof mensen met je meekijken.

Zorg dat je foto’s er mooi uitzien en bij elkaar passen. Gebruik eenzelfde filter (VSCO App, Snapseed en Lightroom zijn geweldig!) voor je foto’s en bekijk of het een beetje leuk naast elkaar staat. Als mensen je willen volgen, gaan ze naar je profiel en als het een rommeltje is, is het minder aantrekkelijk, dan wanneer het bij elkaar past.

Caption

Als je een foto deelt, zet er dan niet alleen een vage reisuitspraak onder. Vertel een verhaal! Mensen kunnen zelf ook wel inspirerende uitspraken Googlen. Volgers willen jou leren kennen en willen het verhaal achter de foto weten. Neem ze mee in je leven en je gedachtenleven. Hoe persoonlijker, hoe meer het aanspreekt!

Stories

Vergeet je Insta-stories niet! Deze Snapchat-achtige functie is de perfecte manier om het ‘echte’, niet bewerkte, reisleven te delen. Dit gaat allemaal om het persoonlijke. Hier kan je vloggen en het mooie: na 24 uur is het weg, foetsie. Het is ook een slimme manier om mensen naar je profiel te lokken, als je bijvoorbeeld een nieuwe foto hebt geüpload!

Perfect! De moeilijkste stappen zijn gezet. Eerlijk gezegd is goede content maken maar het halve werk op Instagram. Je kan zoveel mooie dingen plaatsen, maar als niemand je kan vinden, krijgt je werk nooit de waardering die je verdient. Het is dus belangrijk om te zorgen dat mensen je kunnen vinden en om een band met ze op te bouwen. Volgende week vertellen we je precies hoe je dat doet!

Over de Reismeisjes

Als jonge - net afgestudeerde - twintiger weet je het: het is nu of nooit. Mijn vriendin en ik besloten voor 'nu' te kiezen, zeiden ons werk en appartement op en verkochten onze spullen. Klaar om op wereldreis te gaan en ook zulke jaloersmakende #travelcouple Instagramfoto's te maken. Een jaar lang hebben we door Azië gereisd en nu is het tijd voor het volgende avontuur: het continent Amerika. In mijn blogs voor Metro schrijf ik over onze avonturen en de beste plekken om te bezoeken. Ben je benieuwd naar meer, neem vooral een kijkje op onze website onceuponajrny.com.