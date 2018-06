Geld over? Koop nu een hele stad in Californië!

Heb jij nog ergens een klein miljoentje op de bank staan en wil je dat goed besteden? Dan hebben wij wel een suggestie voor je: je kunt nu voor slechts 925 duizend dollar een stadje in Californië kopen, op een steenworp afstand van Las Vegas.

Het stadje, Cerro Gordo, staat te koop op de website ghosttownforsale.com en heeft al behoorlijk wat geïnteresseerden opgeleverd. Zo schijnt er een eventuele koper te zijn, die het dorp wil ombouwen tot een marihuanastad. Anderen willen er een attractiepark plaatsen.

Geschiedenis beschermen

Degene die het stuk land met daarop nog enkele vervallen panden verkoopt, wil echter graag dat Cerro Gordo verandert in een plek die past bij de historie van het plaatsje. ,,Het is niet alleen de prijs die de koop belangrijk maakt, maar ook de toekomst die het stuk land tegemoet gaat. Heel wat mensen willen het kopen en de geschiedenis beschermen", aldus de vastgoedmakelaar van de stad, Jake Rasmuson tegen CNN.

En die geschiedenis is best heftig als we de website moeten geloven. Cerro Gordo was ooit een klein mijnstadje dat ontstond na de ontdekking van zilver in 1865. Even werd daar het meeste zilver en lood van Californië geproduceerd. ,,In zijn hoogtijdagen werd er gemiddeld een moord per week gepleegd. Het maakt echt deel uit van het Wilde Westen", aldus Rasmuson.

Uiteindelijk raakte de stad na een daling van lood- en zilverprijzen en andere tegenslagen waaronder een grote brand in verval. Uiteindelijk werd Cerro Gordo een verlaten stad. In het stadje staan nog 22 vervallen panden. Wie een rondleiding wil kan hem krijgen, maar dan moet je wel 8 mile over vervallen en smalle, vieze wegen rijden. Ach, je moet er iets voor over hebben.