Dit zijn de veiligste landen ter wereld

Voor wie nog geen vakantieplannen heeft en zich graag veilig voelt op reis: dankzij een onderzoek van Gallup weten we wat de veiligste landen ter wereld zijn. En daar zit best een verrassing tussen...

Inwoners

Het gaat om het 2018 Global Law and Order report, een onderzoek van Gallup. Daarin worden locaties overal ter wereld gerankt op basis van de veiligheid die inwoners van die plaats voelen.

Er werd aan meer dan 148.000 inwoners uit 142 verschillende landen van 15 jaar en ouder gevraagd naar hun vertrouwen in het lokale politiewerk, gevoelens van veiligheid als ze in hun eentje aan het lopen zijn en persoonlijke ervaringen met misdaad.

Scandinavië

Op de tweede, derde en vierde plaats staan Noorwegen, IJsland en Finland. Niet geheel verrassend door de enorme hoeveelheid natuurlijke ruimten en milieuvriendelijke steden regelmatig hoog scoren in de ranglijsten voor kwaliteit van leven.

In Noorwegen kun je rustig op vakantie, maar er is dan ook veel natuur zonder al te veel mensen... / Colourbox

Iets verrassender is volgens ons de nummer vijf op de lijst: Oezbekistan, wellicht daarom wel een goed land op de bucketlist voor onontdekte plekken op de wereld?

De koploper van de lijst is tevens geen verrassing: Singapore gaat er met de winst van veiligste land op aarde vandoor.

Verschillen verduidelijken

,,We wilden weten of mensen bang waren in hun eigen samenleving en de manier waarop we dat te weten konden komen was simpelweg door het hen te vragen", legt Jon Clifton, global manager bij Gallup uit aan CNN.

Met het onderzoek wilde Clifton eventuele verschillen tussen de statistieken van een land in vergelijking met de persoonlijke ervaring van inwoners laten zien. ,,De uitdaging is dat mensen in sommige (gevaarlijke) samenlevingen geen aangifte doen als ze worden overvallen of mishandeld. De officiële gegevens van een land geven mogelijk dus niet nauwkeurig weer hoe veilig het daar echt is."

Ook haken en ogen

Onbekender is Oezbekistan, waar het volgens het onderzoek ook veilig is. Maar is dat echt zo? / Colourbox

Toch meent Clifton dat er ook haken en ogen kunnen zitten aan de uitslagen van zijn onderzoek. Oezbekistan, hoewel prachtig, staat niet bepaald bekend om zijn veiligheid. Volgens Clifton zou dat kunnen liggen aan een autoritaire regering, die eerlijke antwoorden op het onderzoek kunnen beïnvloeden. ,,Angst kan een probleem zijn. Je ziet dat Oezbekistan heel hoog in die lijst staat, maar het zou kunnen dat mensen zich niet veilig genoeg voelen om een eerlijke mening te geven, uit angst dat het onderzoek niet vertrouwelijk wordt behandeld."

De cijfers van het onderzoek kunnen volgens Clifton van enorm belang zijn voor toerisme in de desbetreffende landen. Volgens hem is het dan ook jammer dat een land als Egypte net buiten de top 10 valt.

Egypte als voorbeeld

Na de Arabische lente in 2011 daalde het aantal toeristen dat naar Egypte wilden komen onwijs. En hoewel er langzaamaan weer meer mensen naar het land op vakantie gaan, zijn de aantallen lang niet meer wat het geweest is.

Gaan we binnenkort weer massaal naar Egypte? Volgens de inwoners is het er veilig. / Colourbox

,,Dit soort cijfers zijn belangrijk voor een land als Egypte, want een groot deel van hun inkomsten komt uit het toerisme. Het interessante is dat men daar (met een score van 88 uit 100) het gevoel heeft dat het land veilig is. Er is dus een grote kloof in hoe de lokale bevolking denkt over de veiligheid in de omgeving ten opzichte van wat de reizigers denken."