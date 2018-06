Dit zijn de leukste roze restaurants ter wereld

Liefhebbers van roze twijfelen er niet over: als het roze is, dan wil ik er eten. Maakt eigenlijk niet uit wat er op de menukaart staat.

Tenminste dat lijkt het credo bij de Instagram-waardige roze restaurants op deze wereld, waar er dan ook steeds meer van komen. Metro zet de tofste roze hotspots op aarde voor je op een rijtje. En oké; we verklappen dan ook stiekem onze favoriete gerechtjes.

Èlan Cafe - Londen

Trek in cake, taartjes, zoetigheid en dat allemaal in een net zo zoete ambiance als wat je eet? Dan is Èlan Cafe in Londen iets voor jou. Wie alleen al hun Instagram bekijkt krijgt spontaan barsten in het tandglazuur van de zoete uitstraling van dit prachtige café.

Eet hier goddelijke croissants met vulling, ontbijt met een acai bowl, of ga je (tip van ons) te buiten aan een volledig breakfast plate. Alles hier ziet eruit om op te vreten. Evenals de aankleding. Dat moet je toch met ons eens zijn? Adres twee filialen: 48 Park Lane, Mayfair London & 239 Brompton Road, Knightsbridge London

Mama Kelly - Amsterdam

Oké, dit restaurant kent iedere liefhebber van roze uit Nederland waarschijnlijk al, maar verdient toch echt een plekje op de lijst. Want wát is Mama Kelly een plaatje van een eetgelegenheid zeg. Het restaurant zit eigenlijk een soort van ín het Olympisch Stadion van Amsterdam.

Van buiten zou je niet verwachten dat het er van binnen zo waanzinnig uit zou zien. Geweldig voor een verjaardagsfeestje (of gewoon een diner met een vriendin die je veel te lang niet gesproken hebt). Aanrader: de risotto met truffel. Adres: Olympisch Stadion 35, 1076 DE Amsterdam

Pietro Nolita - New York

De keuken? Italiaans! Of zoals de Amerikanen het noemen: healthy italian cuisine. Maar dan wel met een lekkere vette roze twist, want dit restaurant knalt je buiten al tegemoet met de roze gevel, die binnenin zo hard knalt dat een flamingo er jaloers op is.

Dit pareltje zit er al sinds 2016 en doet het dan ook goed bij het grote publiek, maar ook heel goed in je maag. De home made ravioli is absoluut de moeite waard. Oh qua prijsklasse zit je hier trouwens ook redelijk normaal: hoofdgerechten zijn rond de 20 dollar. Niet goedkoop, maar ook zeker niet zo duur dat je verder niks meer in New York kunt doen. En absoluut een lust voor het oog. Adres: 174 Elizabeth St, New York, NY 10012

Sketch - Londen

Oké, we cheaten met nog een restaurant in Londen, maar Sketch is ook zeker de moeite waard. Kijk wel even uit dat je hier de juiste zaal reserveert. Iedere eetgelegenheid in Sketch ziet er supertof uit, maar we gaan hier natuurlijk voor Roze met een hoofdletter R. Wil je daar een hapje eten, dan reserveer je bij The Gallery.

Een beetje sjieke kleding wordt wel van je verwacht als je hier een hapje gaat eten en verwacht ook geen spotgoedkope prijzen. Sketch is best aan de prijs; wie ruim wil eten is al snel zo'n 50 a 60 pond kwijt. Maar dan heb je wel kwalitatief heerlijk eten (en dus dat roze pareltje om even in op de foto te gaan).

Tip? Ga voor de Sketch fish and chips. Dan heb je Engeland op zijn best in een restaurant dat je niet snel gaat vergeten. Adres: 9 Conduit St, Mayfair, London W1S 2XG.

Paradiso - Ibiza

Dit restaurant zit in een hotel dat dit jaar geopend werd en waar wij van verwachten dat het één van de populairste hotels van heel Ibiza gaat worden. Hoe kan het ook anders met zo'n fijne inrichting, die je meteen meeneemt naar Elvis, bubblegum en flamingo's.

Wie hier een hapje wilt eten hoeft geen hotelgast te zijn, dus wij zeggen: maak meteen een reservering. En neem je camera mee, want het kan heel goed zijn dat jij hier zo maar een half uurtje zoet bent met foto's maken in dit prachtige hotel.

Eten is er trouwens meer dan genoeg. Zo kun je kiezen uit allerlei (vegan) salades, zijn er hapjes om te delen of kun je je lol op met één van de vele hamburgers en/of sandwiches. Yum yum yum! Adres: Venida Es Caló, 64-70, 07830 Sant Antoni de Portmany

Meer over eten, roze, hotspots en reizen? Volg dan onze Instagram Metro Lifestyle!