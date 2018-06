Dit zijn de drukste dagen op Schiphol

Laten we het eens hebben over hoe je ECHT succesvol kan worden op Instagram. Eerlijk is eerlijk, er zijn veel mensen die dromen van duizenden likes op hun vakantiekiekjes. Sommigen dromen van de wereld verbeteren en anderen van wereldwijd connecties maken. Instagram is daarvoor een prachtig medium, maar hoe krijg je nou zo’n groot aantal volgers? Wij hebben binnen een jaar tijd bijna 30.000 volgers op ons reis-Instagram account @onceuponajrny en vertellen je hoe jij dat ook kunt bereiken! In deel een: hoe maak je kwaliteitscontent?

Thema

Voordat je echt begint, moet je goed nadenken wat het thema is van je Instagram. Vooral in het begin is het belangrijk om een ‘focus’ te hebben, zodat mensen weten wat ze op jouw feed kunnen verwachten. Dit heet ook wel je ‘niche’, je specialisatie. Wij zijn bijvoorbeeld een lesbisch stel op reis. Alleen ‘reizen’ is tegenwoordig te breed, dus onderzoek wat jouw reizen uniek maakt. Reis je in je eentje, als stel, met familie of vrienden? Ben je superavontuurlijk? Reis je op een klein budget? Focus je je vooral op eten? Of meer op kleding?