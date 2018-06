Belvilla kiest tweejarige als vakantiehuizentester

Onlangs plaatste vakantiehuizenexpert Belvilla een vacature voor een droombaan: huizentester. Oftewel, vakantiehuisjes testen als je 'werk'.

Nu heeft het bedrijf besloten om daar wel een heel bijzondere persoon voor aan te stellen. Belvilla heeft zich namelijk versterkt met de tweejarige Lot Giesberger en haar assistenten: papa Charles (52) en moeder Marielle (43).

In een persbericht geeft Belvilla aan dat Lot ondanks haar leeftijd al bijzonder goed past in het plaatje dat Belvilla in de vacature schetste: „Geboren met het reisvirus, dat zij overduidelijk van haar ouders heeft gekregen, heeft Lot al 17 keer gevlogen, in een tempel overnacht en al een kwart van haar leven in het buitenland doorgebracht. Haar paspoort boordevol stempels vertelt eveneens dat Lot in een korte tijd een jaloersmakend vakantie-CV heeft opgebouwd." Lot is al in onder meer China, Vietnam, Italië en Griekenland geweest.

#doordeogenvanlot

Hoewel het aannemen van een tweejarige nogal vreemd oogt, geeft PR-manager Jeroen van den Berk aan dat men bij Belvilla oprecht nieuwsgierig was naar de ervaringen van kinderen. „Jonge gezinnen zijn immers een groot deel van onze doelgroep. Een eigenwijs meisje van 2 jaar dat heel onderzoekend is en dol op lekker eten. Díe wilden we graag hebben voor deze baan.”

Lot gaat in juli, september en oktober op pad naar Denemarken, Zuid-Europa en België/Luxemburg. Daar plaatst Lot via het Instagram-account van Belvilla af en toe updates met de hashtag #doordeogenvanlot. De ouders van Lot vervullen de rol van foto- en videograaf.