Attracties Phantasialand testen? 'Phantastisch!'

Metro ging met tien lezers op stap naar het vorig jaar bewierookte pretpark Phantasialand in Duitsland. Zij hadden een droombaan voor een weekend: attracties testen…

Gezocht: pretparktesters. Een simpele Metro-oproep - we zochten een gezin, een vriendengroep en een stelletje - met flinke gevolgen. Vele honderden groepen melden zich aan om onlangs voor een weekend naar Phantasialand in Brühl (bij Keulen) af te reizen. Want tja, attracties testen en verblijven in een 4-sterrenhotel? Wie wil dat nou niet?

Gezin, vrienden, stelletje

De gelukkigen: het gezin Monique, Maikel, Sam en Yven uit Twente, de vriendengroep Kevan, Dennis, Kevin en Barry uit Huizen en Amsterdam en het jonge stel Lisa en Lars uit het Westland. Om een weekend lang in vier woorden samen te vatten, dan is ‘Het is hier Phantastisch!’ op z’n plaats.

Raik met Lisa en Lars voorin.

Op vrijdagavond ontmoeten de tien elkaar in Ling Bao, een bijzonder gastvrij hotel in Aziatische sfeer pal aan het pretpark. Er wordt genoten van een uitgebreid buffet (van Japans tot Vietnamees), waarbij ook wordt gewokt waar je bij staat. Eén van de pretparktesters eet glütenvrij en krijgt zelfs een privékok toegewezen. Er wordt al druk over de komende dagen gesproken en gespeculeerd. „Verras me maar”, kijkt Kevin met veel zin vooruit.

Attractietester of niet...

De tien gaan volop genieten van Phantasialand, dat in december door de achterban van website Parkscout tot beste pretpark van Duitsland werd verkozen. Maar er is ook werk aan de winkel, je bent attractietester of niet! In twee dagen worden namelijk drie video’s van de Phantasialandbeleving gedraaid (je vindt ze onderaan dit artikel). Als geduldige acteurs ondergaan ‘de tien’ de voorbereidingen, als de filmploeg van CNTNT Creators uit Amsterdam bijvoorbeeld een go pro vakkundig aan het lichaam aanbrengt.

Werk aan de winkel, Kevin voor de camera.

Regelmatig veranderen Metro’s pretparktesters echter ook in enthousiaste ongeleide projectielen. Dat is niet erg, want wat wil je ook met meer dan veertig topattracties die haast roepen of je ze alsjeblieft wil uitproberen. Neem alleen de duizelingwekkende achtbaan Taron, één van de absolute pareltjes van het park, waarmee het testen wordt gestart. Wie zou niet enthousiast en misschien wel een beetje zenuwachtig worden als ‘vliegen’ met max 117 kilometer per uur je te wachten staat.

Mag ik nog naar huis?

„Wat een bizar aangelegd ding”, klinkt het als we doorkrijgen dat de multi-lanceerbaan Taron dwars door allerlei gebouwen - die de themawereld Klugheim aankleden - heen raast. „Wow”, roept Yven als er een paar testritten over de achtbaanrails schieten. „Hou op met me! Mag ik nog naar huis?”, lacht zijn moeder Monique, die na haar rit zal zeggen dat ze de Taron echt niet had willen missen en best nog een keer wil. Vader Maikel: „Extreem dit, je zweeft in je stoeltje.” Lars is de enige die de spectaculaire attractie al kent: „Het blijft een lekker beestje hoor.”

Publieksfavoriet Taron.

Voordat er wordt gesmuld van een heerlijke en uitgebreide lunch, wordt met net zoveel plezier de familieboomerang-achtbaan Raik ondergaan. Yven komt springend uit de attractie die zowel voor- als achteruit gaat. „Heel heel heel heel leuk!” Vanuit themagebied Mystery belandt de groep vanuit het niets op een zeer gezellig en groot plein in het Berlijn van 1900, waarbij een grote zweefmolen de blikvanger is. Niets in Phantasialand is echter gewoon, dus ook die zweef niet. Je zoeft over fonteinen die op het ritme van de muziek megaan en dat maakt het net weer wat meer bijzonder. Ondertussen paraderen muzikanten en straatentertainers in fleurige kleding over de Kaiserplatz.

Op 3D-muizen schieten

En zo gaat het maar door. Ook na een glas bier volgens prima Duits formaat, een heerlijke nachtrust en een smaakvol ontbijt. Ook een populaire familie-attractie wordt getest, Maus au Chocolat. Dat je op 3D-muizen mag schieten vanuit een wagentje klinkt misschien een beetje suf, maar niets is minder waar: je had de vier vrienden Barry, Kevin, Dennis en Kevan moeten zien. Fanatiek is een understatement. Kevin haalt de topscore, Metro eindigt troosteloos onderaan (maar we deden ons best). Aan het einde van Maus au Chocolat zie je je score in beeld en kun je nog een mooie foto van jezelf kopen.

Talocan.

Wat iedereen tijdens het testen van bijvoorbeeld de sensationale wildwaterbaan Chiapas en de bizarre over de kop en boven vuur draaiende topspin Talocan opvalt, is de compactheid van Phantasialand. Verre wandelingen zijn er niet bij en dat wordt als zeer prettig ervaren. Vader Maikel: „Ik vind het hier ook netjes en schoon.” Moeder Monique vult aan: „Nergens voel je je in de gewone wereld.” Kevin uit de vriendengroep heeft een horecaverleden en is over Phantasialand verbaasd: „In pretparken ben ik patat gewend, met een pannenkoekenhuisje als grootste luxe, maar dit is top hoor. Zie die man die daar corona’s staat te verkopen. Stropdassie om, perfect. Alles past hier.”

De in het oog springende zweefmolen op de Kaiserplatz.

En dat ‘alles past’ is wel een mooie samenvatting van het weekend der attractietesters. Door de uitvoering en aankleding van elke millimeter van Phantasialand. Na twee dagen lol en adrenaline die door de aderen spoot, wordt afscheid genomen. Met een beetje weemoed, want eigenlijk wil niemand nog terug de grens over.

Het stelletje

Lisa: „Ik heb een weekend plezier gehad, veel gelachen, hard gegild en lekker gegeten. Van Phantasialand had ik vooraf nog geen flauw idee en ging er open in, maar zoiets moois had ik niet verwacht. Ik zie altijd veel details en dit park is in alles perfect gemaakt. Hoe verzínnen ze het dacht ik telkens, vooral in het Middeleeuwse gedeelte van het park. Mijn hoogtepunt was hotel Ling Bao waar we verbleven. Echt. Heel. Gaaf.”

Het stel, Lars en Lisa.

Lars: „Ik had Phantasialand al eerder ervaren, maar heb weer heerlijke en toffe dagen gehad. Wat me nu verraste, was de detaillering van alle attracties. Bij mijn vorige bezoek was het vooral snel, snel, snel de attracties ervaren en was me het nog niet opgevallen. Elke attractie is net wat sprankelender gemaakt dan je misschien zou verwachten. Mijn hoogtepunt was de Taron. De snelheid van deze achtbaan is toch wel erg lekker. De Taron is een adrenalinestoot.”

Het gezin

Monique: „We zijn een weekend geweest, maar ik had een echt vakantiegevoel. Phantasialand was voor mij meer dan een leuk uitje. Vanaf het moment dat ik binnenkwam, bevond ik me in een andere wereld. Ik vind het pretpark supermooi, tot aan de wc’s aan toe. En dat sommige attracties door elkaar gebouwd zijn… heel bijzonder. Phantasialand is compact. Voor een gezin is het hier heel goed voor elkaar. Attracties en shows zijn er voor kinderen voldoende. Ja, er is voor elk wat wils.”

Het gezin: Monique, Sam, Maikel en Yven Besselink.

Sam (11): „Ik vond Winja’s Fear het allermooiste (een achtbaan in ‘de legendarische tempel van Wuze Town’, red.). Je zit in het donker en dan kun je anderen niet zien, maar wel met ze praten. Dat vond ik heel leuk en spannend. Ik vind Phantasialand mooier dan ik verwacht had. Bij alle thema’s voelde het alsof ik er ook echt in zat.”

Scherpe bochten

Yven (11): „Ik vond Colorado Adventure het leukste (een mijntrein als achtbaan, red.). Die gaat heel snel, maakte scherpe bochten en gaat heel steil naar beneden. Ik zat vooraan in het treintje en dat was heel mooi. Verder vind ik Phantasialand veel leuker dan ik thuis nog dacht.”

Yven en Sam.

Maikel: „Wat is dit mooi. Ik heb Phantasialand echt over me heen laten komen en heb niet thuis uitgebreid op internet gekeken wat ik kon verwachten. Ik ben uiteindelijk verbaasd hoeveel er in korte tijd op me af is gekomen en hoe uitgebreid elk thema tot in alle uithoeken is uitgevoerd. Nog nooit zoiets gezien. Of ik in elke attractie durfde? Túúrlijk. Ik werk zelf op hoogte, maar ik moet bekennen dat ik af en toe wel even moest bijkomen.”

De vriendengroep

Barry: „Na twee dagen Phantasialand is het eerste wat in me opkomt dat ik zeker nog een keer ga. Iedereen kan hier terecht. Vooraf wist ik dat Phantasialand bekend staat om z’n achtbanen en ook een prijs had gewonnen, maar ze hebben mijn verwachtingen toch overtroffen. Zulke achtbanen zag ik nog nergens. Voor mij is het totaalplaatje echter het hoogtepunt. De ambiance, het hotel, alles. Je loopt het park in en je begint aan een avontuur.”

De vriendengroep met vlnr Kevin, Kevan, Dennis en Barry.

Dennis: „Ik ben in een totaal andere wereld terechtgekomen, dat had ik echt niet verwacht. De achtbanen zijn geweldig, vooral die Taron: supergaaf. Maar het hele decor en de hele omgeving maken het echt af. Dat totaalplaatje vind ik overweldigend. Mijn kinderen neem ik zeker een keer mee naar Phantasialand.”

Meteen verkocht

Kevin: „Wat een prachtig pretpark en wat zijn we goed verwend. Ik moet eerlijk zijn: ik had nog nooit van Phantasialand gehoord. Maar vanaf het binnenstappen in het hotel was ik wel verkocht. Ik heb heerlijk gegeten, lekker geslapen en vind het park en de attracties prachtig. Zoiets heb ik in Nederland nog niet gezien. Als ik één achtbaan moet noemen, dan zeg ik de Taron. Die is van de buitenkant al indrukwekkend, laat staan als je erin zit. Wát heftig! Ook de wildwaterbaan, Chiapas, vond ik een hoogtepunt.”

De vrienden hebben een nieuwe vriend.

Kevan: „Over twee dagen Phantasialand zeg ik ‘veel adrenaline’. Maar ik noem ook gezelligheid en de leuke ervaring die ik met mijn vrienden heb gehad. Zo’n actie met Metro mogen doen was voor ons uniek. Het park heeft me verrast. Dat je in één attractie twee keer wordt afgeschoten bijvoorbeeld, dat had ik niet eerder meegemaakt. Of dat je in een band in wildwaterbaan River Quest met een lift in een gebouw wordt gegooid… dat zijn elementjes hoor. En dat alles tot in de puntjes is afgewerkt, zorgt voor een prachtige ervaring.”

Phantasialand in getallen

7 juli tot en met 26 augustus is Phantasialand 2 uur langer open: van 9.00 tot 20.00 uur. Het zomerseizoen loopt tot en met 4 november.

6 themagebieden heeft het pretpark: Fantasy, Berlin, Deep in Africa, China Town, Mexico en Mystery.

40 wat heet, ruim 40 spectaculaire attracties en wervelende shows telt Phantasialand (van spannende rides voor de hele familie tot kinderattracties).

2 comfortabele themahotels liggen direct aan het park en zijn voor bezoekers die langer verblijven: Matamba (Afrikaans, 3 sterren) en Ling Bao (Chinees, 4 sterren).

