7x Doen in Baja California Sur, Mexico

Mexico heeft een beetje een raar, uitstekend, ‘extra’ stukje aan de westkant: schiereiland Baja California. Een populaire vakantieplek voor Amerikanen – want lekker dichtbij – maar nog niet zo bekend onder de Nederlanders. Tijd om daar verandering in te brengen! Wij vliegen naar het zuidelijke gedeelte van het schiereiland en zetten de tofste activiteiten voor je op een rijtje.

Surfen in Todos Santos

Todos Santos is een van de 111 Pueblos Mágicos, oftewel magische stadjes, van Mexico. Het heeft een kleurrijk en schattig centrum, zoals we inmiddels van Mexico gewend zijn. Dat is alleen niet de reden waarom deze plek zo populair is. Je kunt hier namelijk geweldig surfen. Of het leren, zoals wij. Hiervoor moet je naar Playa Los Cerritos, twintig minuutjes zuidelijk van Todos Santos. Dit strand heeft geweldige golven – een beetje eng wel – en is heel koud: het is namelijk de Grote Oceaan.

Met de boot in Cabo San Lucas

Cabo San Lucas heeft nogal een berucht imago, omdat veel rijke Amerikanen hier graag komen voor een wild weekendje weg. Misschien heb je deze plek wel eens voorbij zien komen in de serie The Hills. Het plekje heeft meer te bieden dan feestjes, je kunt hier bijvoorbeeld met een bootje naar de Arch of Poseidon. Het is een indrukwekkend rotsengeheel. Als het eb is, kun je er ook twee stranden bezoeken: Playa del Amor en Playa del Divorcio. Dat het “scheidingsstrand” heel veel groter is dan “geliefdesstrand”…..; rara, hoe zou dat nou komen?

Cocos frios eten bij Mirador Costa Azul

Op “The Corridor”, de snelweg van Cabo San Lucas naar San José del Cabo, kun je stoppen bij een prachtig uitzichtspunt. Hier kijk je uit op twee stranden én kun je lekker smullen van een bevroren kokosnoot.

Van de rust genieten in San José del Cabo

Dit is het rustige zusje van het “wilde” Cabo San Lucas. Je kunt hier lekker op je gemak leuke souvenirs shoppen en genieten van het mooie historische centrum. Mocht je er een nachtje willen blijven, kun je verblijven in de Zona Hotelera en genieten van oneindig wit strand!

Het zeeleven zien van de Golf van Californië

De Golf van Californië wordt hier ook wel zee van Cortés genoemd. Ontdekkingsreiziger Jacques Cousteau beschreef de zee als het aquarium van de wereld. Het is een van de meest diverse zeeën ter wereld en het zeeleven is werkelijk adembenemend! Je kunt hier onder andere dolfijnen, zeeleeuwen, orka’s, walvissen, haaien, en walvishaaien vinden. Wij kwamen hier niet voor, wij kwamen voor iets anders bijzonders: vliegende roggen. Iemand vertelde ons over speciale mobula roggen in Mexico, die uit het water springen als het tijd is om te paren. Het is een geweldig spektakel om te zien!

Duiken of snorkelen in nationaal park Cabo Pulmo

De mooiste plek om de onderwaterwereld van de Golf of Californië te bewonderen is Cabo Pulmo. Dit nationaal park heeft het oudste koraalrif van de westkust van Noord-Amerika. Het is beschermd natuurgebied en mensen in Baja California zorgen goed voor de natuur: vanaf de ontdekking van Cabo Pulmo in 1995, floreert het nationaal park. De biomassa is sindsdien al met 500% gegroeid. We hebben ook nog niet eerder zulk helder en schoon water gezien tijdens het duiken.

Isla Espíritu Santo bezoeken in La Paz

Heel Baja California is duurzaam. Niet verrassend dat het een populaire bestemming is voor ecotoerisme. Zo ook dit eiland. Het is onbewoond, maar je kunt hier weer velen soorten dieren vinden. Helemaal tof: je kunt hier met zeeleeuwen zwemmen!

Over de Reismeisjes

Als jonge - net afgestudeerde - twintiger weet je het: het is nu of nooit. Mijn vriendin en ik besloten voor 'nu' te kiezen, zeiden ons werk en appartement op en verkochten onze spullen. Klaar om op wereldreis te gaan en ook zulke jaloersmakende #travelcouple Instagramfoto's te maken. Een jaar lang hebben we door Azië gereisd en nu is het tijd voor het volgende avontuur: het continent Amerika. In mijn blogs voor Metro schrijf ik over onze avonturen en de beste plekken om te bezoeken. Ben je benieuwd naar meer, neem vooral een kijkje op onze website onceuponajrny.com.