Zo maak je de mooiste reisfoto’s

Grote kans dat jij ook iemand op je Facebook- of Instagram tijdlijn hebt die jaloersmakende reisfoto’s maakt. Die van jou kunnen er vaak niet aan tippen en met grote frustratie bekijk je toch nog een paar keer die perfecte foto’s. Oké, genoeg gekeken! Het enige waar je nu doorheen moet scrollen is dit artikel. Zo maak jij tijdens je volgende vakantie prachtige foto’s. Foto’s waar je Facebook-vrienden stik jaloers van worden!

Ook op je telefoon

Veel mensen denken dat een goede camera het geheim van een mooie foto is. En sorry, maar dat is niet waar. Natuurlijk zit er een kwaliteitsverschil tussen een foto met de camera van je telefoon en een digitale spiegelreflex. Maar, de camera’s van smartphones zijn tegenwoordig zo bizar goed.

Compositie

Naar mijn mening is het de invulling van de foto, wat een foto bijzonder maakt. Je kunt een spiegelreflexcamera hebben, maar als je foto’s geen goede compositie hebben, zijn het geen bijzondere foto’s. Zorg dus dat je foto interessant is om naar te kijken. En er is een aantal trucs om je foto interessant te maken!

Regel van derden

De belangrijkste regel voor fotografie is dat je je frame in derden moet verdelen. In negen vakjes dus eigenlijk. In de camera-app op je mobiele telefoon kun je ook vaak voor een raster kiezen.

Zorg dat je het object wat je fotografeert ,op een van de lijnen plaatst, of beter nog: op een punt waar de lijnen kruisen. Dit maakt je compositie een heel stuk interessanter dan wanneer je het object gewoon in het midden zet. Maar je kunt er ook voor kiezen om iets in het vakje rechtsonder te plaatsen, voor een dramatisch effect. Speel hier dus mee.

Belichting

Licht is ontzettend belangrijk voor een mooie foto. Het is belangrijk om met natuurlijk licht te werken. Je kunt bijvoorbeeld heel gave dingen doen met schaduwen, of silhouetten-fotografie met tegenlicht. Maar let erop hoe het licht valt. Ga geen selfies met tegenlicht maken, want dan zie je je gezicht niet.

Het allermooiste natuurlijke licht om foto’s te maken is tijdens het “gouden uur”: het uur rondom zonsopkomst en zonsondergang. De lucht kleurt hierbij in de meest sprookjesachtige kleuren. Het licht is dan ook zacht en lijkt wel goudkleurig. Een ander groot voordeel van foto’s maken rondom zonsopkomst: er zijn bijna geen andere toeristen. Tenzij je bij Angkor Wat bent…

Vind een verrassend perspectief

Eerlijk is eerlijk, bijna elke toerist heeft dezelfde foto van toeristische spots zoals de Eiffeltoren. Met een bijna identieke mensenmassa. In plaats van een “kijk ik hang zogenaamd aan de toren” of “haha, nu lik ik er zogenaamd aan”, waarbij je nog dertig andere mensen ziet, probeer eens een verrassende hoek te vinden! Dwaal door straten waarbij je de toren erbovenuit ziet torenen. Grote kans dat daar niet zoveel mensen staan én je foto is bijzonderder dan de meeste.

Schiet ook niet al je foto’s vanaf ooghoogte. Zoek gave dakterrassen op, of ga eens op de grond liggen en zie hoe het je foto uniek maakt!

Kijk aandachtig

Uiteindelijk moet je vooral een goed oog hebben voor mooie plaatjes. En een goed oog kun je ontwikkelen. Het is vooral belangrijk om met aandacht te kijken; vind de details. Maak eens een close-up en prop niet alles in je frame. Als je een plas of raam ziet: kijk of je een gave reflectie kunt vinden. Vergeet ook niet omhoog te kijken. Kerken hebben prachtige plafonds, maar ook hoge gebouwen kunnen er supertof uitzien als je omhoog kijkt.

Zelf op de foto

Onze beste foto’s zijn de meest spontane. Voor foto’s met ons erop, kiezen we vaak iets dynamisch. De reden: we houden niet zo van poseren. Zulke foto’s zijn ook leuk, maar niet-geposeerde foto’s en actiefoto’s zijn nog veel leuker – ook om te laten zien aan je buren of familie na afloop. Dus ga de volgende keer eens springend of rennend op je vakantie foto! En zoom niet teveel in, geef de omgeving de dominante rol in je foto!

Over de Reismeisjes

Als jonge - net afgestudeerde - twintiger weet je het: het is nu of nooit. Mijn vriendin en ik besloten voor 'nu' te kiezen, zeiden ons werk en appartement op en verkochten onze spullen. Klaar om op wereldreis te gaan en ook zulke jaloersmakende #travelcouple Instagramfoto's te maken. Een jaar lang hebben we door Azië gereisd en nu is het tijd voor het volgende avontuur: het continent Amerika. In mijn blogs voor Metro schrijf ik over onze avonturen en de beste plekken om te bezoeken. Ben je benieuwd naar meer, neem vooral een kijkje op onze website onceuponajrny.com.