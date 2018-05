Vakantie naar Tunesië: goedkoop én weer veilig

We zochten het meest op stedentrips naar Rome en durven inmiddels weer op vakantie naar Turkije. Google weet precies welke bestemmingen trending zijn en wanneer we het liefst onze vakanties boeken. Opvallende reistrend: in de strijd om Spaanse steden streeft Valencia Barcelona voorbij.

Als het om een stedentrip gaat, is Rome qua zoekopdrachten het populairst. Daarna komen Londen en Valencia, die sinds kort de stedentrip-top 3 ingeslopen is – ten koste van Barcelona. De afgelopen vier jaar was Barcelona juist populairder dan Valencia, maar in augustus 2017 veranderde dat voor het eerst. „In het zoekgedrag is de impact van de aanslag op de Ramblas in augustus 2017 duidelijk zichtbaar, maar ook in 2018 blijft Valencia mogelijk populairder door berichten over de topdrukte in de Catalaanse hoofdstad”, aldus analisten van de zoekmachine.

Dat soort informatie is natuurlijk interessant voor adverteerders. Zij willen dolgraag weten of Rome of Boedapest dé hippe hotspot is van het komende jaar, zodat zij hun prijzen en aanbiedingen daarop kunnen aanpassen.

Zoutelande

Toch is de data van Google niet één-op-één toe te schrijven aan een aantal daadwerkelijke boekingen. Zo zochten de Belgen vaak op Zoutelande, maar het zou natuurlijk goed kunnen dat ze meer geïnteresseerd waren in de nummer 1-hit van BLØF en de Vlaamse Geike Arnaert dan dat ze daadwerkelijk een vakantie naar het Zeeuwse dorp willen boeken.

De zoekopdrachten zeggen wel degelijk iets over de populariteit van bepaalde reisbestemmingen. Zo lijkt het erop dat na tal van aanslagen in Istanbul en het daarop dalende toerisme, men nu weer langzaam een vakantie durft te boeken naar Turkije. „Nederlanders durven weer te boeken, nadat politieke onrust in Turkije vorig jaar zorgde dat de Turkse badplaatsen minder werden bezocht. Nummer één bestemming Spanje laat een daling zien, terwijl Griekenland, Italië en Frankrijk in de lift zitten”, merken de data-analisten.

Prijzen

Helaas voor fanatieke koopjesjagers: Google kan eigenlijk niets zeggen over wat de populariteit van een vakantiebestemming zegt over de prijs van een boeking. Of er tijdens de traditionele piekmomenten – na kerst, eind maart en rond de zomer – meer aanbiedingen zijn of dat de prijzen juist hoger worden? Daar kunnen of willen de data-analisten niets over kwijt.

Natuurlijk gaan wij niet alleen naar het buitenland op vakantie, maar komen toeristen ook naar óns. We zijn het populairst bij onze Oosterburen (Duitsland), gevolgd door de Britten en de Belgen. Het komt waarschijnlijk niet als een verrassing dat Amsterdam daarbij het meest geliefd is.

Vliegen

Hoewel duurzaamheid voor veel mensen belangrijker lijkt te worden, blijkt dat niet uit ons vlieggedrag. We zochten vaker op vliegvakanties, zowel naar verre als meer dichtbije oorden. Backpacken blijft onverminderd populair. Zuidoost-Azië is de meest geliefde bestemming om met een rugzak op reis te gaan, gevolgd door Australië, Indonesië, Costa Rica en Bali.