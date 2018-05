Roadtrippen door Mexico: dit moet je weten!

Reizen met de auto heeft een heleboel voordelen. Het is milieuvriendelijker dan vliegen, je ziet geweldige landschappen en kan overal stoppen waar je maar wil. Je komt op plekken die je anders nooit had gezien en je neemt foto’s die een andere toerist niet ook in tienvoud heeft. Wij huurden een auto en maakten een road trip door centraal Mexico. Eenmaal in Baja California Sur, besluiten we dat nog eens te doen: het is simpelweg geweldig!

Een auto huren in het buitenland is altijd ingewikkelder dan met je eigen bak naar je werk rijden. Hoe zullen de wegen zijn? Wat voor gevaren zijn er (voor vrouwen)? Bij welk bedrijf ga ik huren? Hoe vind ik überhaupt de weg in een vreemd land? Zomaar een aantal vragen dat bij ons opkwam. Maar: op elke vraag is een antwoord!

Auto huren

In Mexico is er iets vreemds aan de hand als je online een auto wil huren. Via websites zoals kayak.com of expedia.com vind je al huurauto’s van $1 - $5 per dag. En zoals het gezegde luidt: als het te mooi is om waar te zijn, dan is dat het ook! Zo sta je met je mooie, en betaalde, aanbieding bij het verhuurbedrijf en komt de aap uit de mouw: er komt nog een aansprakelijkheidsverzekering bovenop. Voor minimaal $20 per dag. Daarnaast proberen ze je ook nog allemaal andere verzekeringen aan te smeren en al snel betaal je de hoofdprijs. Mocht je hier – net als wij – niet zo’n zin in hebben: zoek aanbieders zoals Sunny Cars. In een keer het totaalplaatje en fantastisch verzekerd!

De (tol)wegen

Naast een duurdere huurauto, kunnen de tolwegen in Mexico een financiële tegenvaller zijn. Voor een ritje op dag één betaalden wij €35. Voor maar drie uurtjes rijden! Vanaf dag twee hebben we voor de optie “vermijd tolwegen” gekozen in onze Google Maps. Het gaat een stuk langzamer, maar dat hebben we ervoor over! Wel kom je dan de “echte” Mexicaanse wegen tegen: hier en daar een onverwachts gat in de weg en veel verkeersdrempels.

Veiligheid

Tip nummer één : rij niet in het donker! Mede door de slechte wegen met gaten, maar ook omdat de wegen echt heel slecht verlicht zijn. Daarnaast zeggen alle Mexicanen die we hebben ontmoet: ‘Mexicanen rijden gestoord’. Nu kunnen wij na Vietnam eigenlijk niks meer gestoord noemen, feit is wel dat heel veel Mexicanen rondrijden zonder rijbewijs. Daarom zijn er heel wat verkeerscontroles te zien langs de weg.

Zolang je je aan de regels houdt, kom je niet in de problemen. Mocht een politieagent je toch een boete willen geven: vraag om de bon. Als ze geen bon willen uitschrijven, is het geen zuivere koffie. Sta erop dat ze je een bon geven en anders mag je doorrijden. Als je een held bent, kun je je mobieltje erbij pakken en ze filmen. Dat is je recht! Zulke foute politieverhalen hebben wij zelf niet meegemaakt, maar horen dat het voorkomt in grote toeristische steden zoals Cancun.

Genieten

Met al deze kennis – en Google Maps – kun je eigenlijk niks anders dan genieten van een road trip door Mexico. Wij hebben een rondreis van bijna 1500 kilometer gemaakt en zagen de landschappen veranderen: stad, bergen, droogte, bossen, vlaktes; echt alles kwam voorbij. Centraal Mexico heeft natuurwonderen zoals de Tamul waterval, het natuurlijke waterpark Puente de Dios en een bijzonder warmwater meer Laguna Media Luna. Daarnaast zagen we ook de surrealistische tuinen van Edward James en het kleurrijke stadje Guanajuato.

We hebben nog maar zo’n klein stuk gezien en willen graag zoveel meer nog zien! De prachtige natuur van Oaxaca, de culturele diversiteit in Chiapas, de cenotes van Yucatan en natuurlijk Mexico stad. Maar daarvoor moeten we dan maar een andere keer een auto huren.

Over de Reismeisjes

Als jonge - net afgestudeerde - twintiger weet je het: het is nu of nooit. Mijn vriendin en ik besloten voor 'nu' te kiezen, zeiden ons werk en appartement op en verkochten onze spullen. Klaar om op wereldreis te gaan en ook zulke jaloersmakende #travelcouple Instagramfoto's te maken. Een jaar lang hebben we door Azië gereisd en nu is het tijd voor het volgende avontuur: het continent Amerika. In mijn blogs voor Metro schrijf ik over onze avonturen en de beste plekken om te bezoeken. Ben je benieuwd naar meer, neem vooral een kijkje op onze website onceuponajrny.com.