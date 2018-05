'Momenten genoeg dat reizen helemaal niet leuk was'

„Ik heb al in geen acht dagen onder de douche gestaan, op mijn gezicht zitten meer pukkels dan er geiten in Mongolië zijn en mijn haar is zo vet dat je er friet in kunt bakken. Maar ik zit nu in de avondzon op een bankje met een ijskoud biertje en ik ben nog nooit zo gelukkig geweest als nu,” schrijft reisjournalist Liesbeth Rasker in het eerste hoofdstuk van haar boek Pinnen in Mongolië, dat deze dinsdag, 8 mei verschijnt.

Reisongemakken overwinnen

Reizen moet leuk blijven en in haar boek geeft Liesbeth op een leuke en niet belerende manier tips over hoe je allerlei reisongemakken kunt overwinnen.

„Ik ben aanzienlijk leuker en gelukkiger geworden sinds ik reizen heb ontdekt. Het is geweldig, maar je moet je reis niet in de weg laten staan door een paar praktische bezwaren", vertelt ze.

Klinkt goed, maar hoe zorg je ervoor dat je niet in paniek raakt als je je flinke vertraging hebt, geen pinautomaat kan vinden, er bruin water uit de kraan komt of je al dagen niet hebt kunnen douchen? Hoe blijft reizen dan nog leuk?

Liefdesverdriet en stom werk

Tot jaar 19e had Liesbeth zelfs een beetje last van vliegangst en was ze meer van de weekenden weg en korte vakanties dan rondreizen met een rugzak. Maar vrienden bleven maar terug komen met gave reisverhalen en na een mislukte studie, liefdesverdriet en stom werk besloot Liesbeth in 2012 ook op reis te gaan. Mongolië werd het. Ze zag zichzelf al zitten; op een mooi paard, galopperend door uitgestrekte gebieden. Maar haar eerste reis zat vol praktische ongemakken. Toch beleefde ze er één van de mooiste momenten uit haar leven.

Inmiddels is Liesbeth heel wat reizen verder en zit ze vaker in het buitenland dan dat ze in Nederland is. Ze heeft haar eigen reisblog en misschien heb je er ook wel eens zien zitten bij RTL Boulevard als lifestyle- en traveldeskundige.

De reisjournalist kreeg de laatste jaren veel vragen over haar reizen en ze ontdekte dat ze eigenlijk een soort handboek over reizen miste. Ze kroop in de pen en Pinnen in Mongolië is het resultaat.

Pinnen in Mongolië: leg eens uit waar die titel vandaan komt?

„Pinnen in Mongolië was mijn allereerste reisongemak. Ik kon nergens pinnen, sprak de taal niet, kon de weg niet vinden en ik had ook nog eens geen geld. Ja, die eerste dag ging eigenlijk niets volgens plan. Maar ik ontdekte dat je die reisongemakken voor lief moet nemen. Juist die contrasten zijn zo bepalend voor een reis. Als het je dan lukt om uiteindelijk toch een pinautomaat te vinden of een biertje te bestellen in een andere taal, denk je 'Yes, ik heb het gedaan!'"

Vertel, wat kunnen we van je boek verwachten?

„Het moest niet over mij gaan, daarom staan er ook geen foto’s in. Inspiratie heb je overal, kijk maar op Instagram. Ik wil mensen handvatten geven zodat ze zelf de beste en mooiste reis kunnen maken. Het is niet mijn reisboek, het moet het reisboek worden van de lezer."

Wat is er volgens jou zo mooi aan reizen?

„Als je op reis bent ligt alles onder een vergrootglas. Er zijn gewoon heel veel mooie plekken in de wereld, maar los van de schoonheid van de wereld zelf is reizen ook echt een toevoeging aan je persoonlijke ontwikkeling. In Nederland is het leven ook heel leuk, maar op reis maak je zoveel nieuwe dingen mee. Het ene moment sta je half huilend ergens in een vreemde stad op zoek naar een taxi, het andere moment sta je ergens in de middle of nowhere op een prachtige plek naar een zonsondergang te kijken. Reizen is een uitdaging, zowel mentaal als fysiek. En de vrijheid van reizen is natuurlijk fantastisch."

Vertraging, bruin water uit de kraan, pinpasssen die niet werken, busritten van twaalf uur lang zonder airco, vieze bedden in hostels... Het zijn zomaar een paar ongemakken die je beschrijft. Hoe zorg je ervoor dat reizen dan nog steeds "mooi" blijft?

„Het is echt niet altijd alleen maar positief hoor! Soms hoor je mensen die vertellen hoe geweldig reizen wel niet is, maar ik heb ook genoeg momenten gehad dat het helemaal niet zo leuk was. Maar dat is in het 'echte' leven net zo; je moet het negatieve proberen te omarmen. En ja, soms moet je dan twee uur zoeken naar een pinautomaat, maar als het je dan eindelijk lukt voel je je wel heel goed. Juist daar word je daadkrachtig van."

Wat was jouw grootste ongemak?

„Dat was weer iets met geld. Ik was op reis in Sri Lanka en ging met een tuk-tuk op weg naar een mooi plaatsje; Sigarella. Onderweg kwam ik erachter dat ik niet genoeg geld had en er was opnieuw nergens een pinautomaat te vinden. Ik moest de tuk tuk driver en het hostel betalen en ik raakte in paniek. Uiteindelijk was de oplossing heel simpel: gewoon terugrijden naar het dorpje waar ik vandaan kwam om zo alsnog geld te pinnen. Dat is de crux van die reisongemakken: soms weet je even niet meer wat je moet doen en dreigt alles te mislukken, maar vaak komt het uiteindelijk toch altijd goed. En juist dán krijg je zo’n overweldigend gelukszaligheidsgevoel."

Teennagels en kotsbedden

„Los van echt afschuwelijk smerige hostels met bedden die naar kots ruiken, hotelkamers met badkamers waar de teennagels van de voorganger nog op de badrand liggen en andere voor de hand liggende ongemakken, zijn de grootste reisongemakken momenten waarop je echt niet weet hoe je een situatie moet oplossen. Geen geld hebben of niet bij je geld kunnen, een verkeerde bus pakken en daardoor ver van de bewoonde wereld uitkomen, ontzettende heimwee hebben en niets anders willen dan in bed huilen – dat is allemaal heel ongemakkelijk. Maar het leuke van reisongemakken is dat ook als alles dreigt te mislukken en je echt niet weet wat te doen, het uiteindelijk altijd wel losloopt. En er is weinig dat een beter gevoel geeft dan normaal functioneren in een abnormale situatie."

Veel reizigers/backpackers zweren bij hostels, terwijl sommige mensen meer weg zijn van comfort. Waarom moeten ze volgens jou dan toch in een hostel slapen?

„De schoonheid van reizen zit in het land dat je bezoekt, maar zeker niet minder in de medereizigers die je ontmoet en met wie je dat land meemaakt. En die medereizigers kom je vooral tegen in hostels. Daarnaast zijn hostels vaak net iets goedkoper en ze zitten op dezelfde bereikbare plekken als de luxe hotels."

“Reizen is een religie” geloof je daar in?

„Nee joh. Ja, misschien krijg je meer geloof in jezelf. Als je op reis gaat moet je een bepaalde mindset aannemen en je moet vertrouwen op het lot. Op reis doorbreek je het dagelijks leven. Je ziet wel waar je uitkomt. Je hebt geen verplichtingen, dat is heel bevrijdend. Het is een soort rare en hele leuke puzzel die je moet oplossen."

Wat moet je absoluut wel of niet doen?

„Iedereen moet lekker doen wat hij/zij zelf wilt. Uiteindelijk is het wel vakantie en moet het leuk blijven. Je hoeft het echt niet precies te doen zoals in mijn boek. Maar een tip van mij: probeer ook een beetje rust te pakken. Je hoeft niet als een gek allemaal ‘must-see’ lijstjes af te werken. Als ik voor lange tijd op reis ben, ga ik soms ook gewoon lekker een avondje in bed Netflixen."

En wat nou als ik tijdens mijn reis ineens last krijg van heimwee?

„Probeer dan dingen te doen die je thuis ook graag doet. Ga bijvoorbeeld hardlopen of zoek een sportschool of bioscoop op als je daar graag heen gaat. Het mooie van reizen is dat je simpele dingen van thuis juist meer gaat waarderen. En als je het echt niet trekt dan kun je altijd nog terug naar huis. Je moet jezelf niet kwellen."

We zijn toch nog even benieuwd, wat zijn de drie mooiste plekken waar je bent geweest?

„Sri Lanka, Mongolië en Rio de Janeiro. Ik zou heel graag een keer het Panama kanaal willen oversteken. De Transsiberië Express is mijn grootste reisdroom, of door Noord-Amerika rijden met een camper. Maar Ik ben ook dol op Europa: Italië is mijn favoriete land op aarde. Voor een mooie reis hoef je echt niet ver te gaan hoor; interrailen door Europa is ook superleuk."

Pinnen in Mongolië is vanaf 8 mei te koop bij de boekhandel of online te bestellen.