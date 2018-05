Ivan Nanney krijgt dik betaald om Cancun te promoten

Chocoladeproever, legobouwer, professioneel wereldreiziger. In de media komen ze veelvuldig voorbij: droombanen. Hoewel eens te meer blijkt dat deze banen ook een boel minder gedroomde aspecten bevatten, zitten er toch echt pareltjes van posities tussen. Ivan Nanney bekleedt zo’n positie. Hij is voor een half jaar CEO (Cancun Experience Officer) van Cancun.com, wat inhoudt dat hij de paradijselijke Mexicaanse bestemming mag ontdekken en daar ook nog eens voor betaald wordt.

Lig jij het grootste gedeelte van de dag te chillen op het strand?

Haha, niet echt. Ik maak content voor Cancun.com, wat een hoop werk is. Daarbij heb ik veel vergaderingen en interviews, dus ik moet eerlijk zeggen dat mijn baan veel meer inhoudt dan op het strand liggen en pina coladas drinken. Maar ik moet toegeven: ik verblijf op een paradijselijke plek.

Hoe ziet een werkdag in het paradijs eruit?

Dat varieert heel erg. Soms begin ik mijn dag met het bewerken van video’s, tijdens de lunch breng ik wat tijd door op het strand en ga ik zwemmen. Op andere dagen doe ik mee aan activiteiten van hotels en organisaties en neem ik video’s op. Voordat ik ga slapen, organiseer ik mijn media. Zo zit ik op dit moment in Playa del Carmen, hier verblijf ik de hele maand in Hotel Xcaret en verken ik de verschillende eco- en avonturenparken. Later deze week ga ik naar een ecoparkhotel, waar ik deelneem aan wateractiviteiten en ziplining.

Het is ook een van mijn taken om mensen het echte Playa del Carmen te laten zien. Cancun is de term die voor alles hier gebezigd wordt, het is mijn uitdaging om het verschil aan te tonen. Ik heb hier bijvoorbeeld in mijn eentje een vette roadtrip gedaan. Heel veel mensen komen niet aan dingen toe, simpelweg omdat ze het hotel niet of nauwelijks verlaten.

Je woont in hotels, hoe is dat?

Eigenlijk heb ik voor dit avontuur al eens in hotels gewoond, in Holiday Inns en Hiltons. Met deze baan zit ik meestal voor minstens een week in hetzelfde hotel. Ik vind het heel vet om deze manier van leven mee te mogen maken, alhoewel het elke ochtend weer een uitdaging is om mezelf in te houden aan het ontbijtbuffet. Ik heb een zwakte voor lekker eten!

Hoe heb je deze baan gekregen?

Een aantal vrienden van me belden me toen ze hoorden over deze baan. ‘Het is perfect voor je en je gaat er tienduizend dollar per maand mee verdienen’, kreeg ik te horen. Ik zocht de vacature op, die overigens al veel grote Amerikaanse nieuwszenders zoals Fox en NBC was opgepikt en moest toegeven: deze baan was echt iets voor mij. Ze zochten een allround content creator om Cancun te promoten en dat was - afgezien van het Cancun-gedeelte - precies wat ik toen al voor mezelf deed. Alleen bracht het nog geen geld in het laatje: in de vier jaar dat ik mijn eigen YouTube-kanaal heb, heb ik er slechts 370 dollar aan verdiend.

De sollicitatieprocedure besloeg verschillende ronden, waarin ik video’s moest maken en mijzelf moest promoten. Uiteindelijk wist ik de baan binnen te slepen. Gekkigheid als je bedenkt dat achtduizend mensen zich ervoor hadden opgegeven.

Wat maakt jou de juiste persoon voor de baan?

Als ik terugkijk op de laatste ronde, denk ik wel dat alle tien personen die het tot zover hadden geschopt allemaal oprechte mensen waren met een passie voor reizen. Aan de andere kant waren ze stuk voor stuk hartstikke verschillend. Ik denk dat ze mij gekozen hebben omdat ik een complete strategie had uitgewerkt, ik had echt bedacht hoe ik de dingen voor elkaar kon krijgen. Daarbij past de bestemming ook goed bij mij en ze waardeerden mijn manier van verhalen vertellen. In de content die ik tijdens de procedure heb gemaakt, probeerde ik mezelf te zijn en mijn persoonlijkheid met een bepaalde humor neer te zetten. Tegelijkertijd geloof ik dat er altijd een stukje geluk komt kijken bij dit soort dingen.

Het grappige is dat het belangrijkste element van deze baan, wat het echt míjn droombaan maakt, weinig van doen heeft met de voor de hand liggende en in de media breed uitgemeten factoren van een droombaan. Mijn grootste uitdaging is om mensen wereldwijd te laten zien dat Cancun meer is dan het feesteiland dat ze vermoeden dat het is. Om die reden is het een van de populairste toeristenbestemmingen van Mexico, maar de plaatselijke VVV wil daar verandering in brengen door wat meer onbekende plekken in Cancun te laten zien. Als backpacker in hart en nieren vind ik het heerlijk om van de gebaande paden te wijken, dus voor mij is dat geen probleem.

Heeft je werk ook nadelen?

Dat is natuurlijk relatief, maar ik zou zeggen: het bewerken van het videomateriaal. Ik film heel veel en het kost veel tijd om dat materiaal om te zetten in producties, zeker als je het echt goed wilt doen. Ik vind het fantastisch om video’s te maken, het is mijn creatieve uitlaatklep, maar ik zit ook wel heel graag buiten in de zon. Luxeproblemen, noem je dat.

Je bent nu twee maanden bezig als CEO, is dit je droombaan?

Ik denk dat het precies de baan is die ik dacht dat het zou zijn. Dus ja: voor mij is het een droombaan, maar voor een heleboel mensen zou het misschien zijn tegengevallen. Het houdt zoveel meer in dan Instagram Stories posten terwijl je cocktails drinkt op het strand. Voor mij is het perfect.