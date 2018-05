'Infinity-pool' blijkt mini-zwembadje

Eerlijk is eerlijk, reizen belast het milieu. Probleem nummer een is de milieubelasting van het vervoer naar je bestemming. Fossiele brandstoffen raken op, het draagt bij aan het broeikaseffect en het veroorzaakt luchtvervuiling. Problematisch dus. Maar je transport is niet het enige probleem. Vandaag vertellen we jullie hier meer over én vertellen we hoe je duurzamer kan reizen!

Transport

Wist je dat een vliegreis het milieu wel 7 tot 11 keer zoveel belast als dezelfde reis per trein? En het meest op een korte afstand, tot 700 kilometer? Daarbij is de bijdrage aan het broeikaseffect door vliegen 2 tot 4 keer groter dan met de auto.

Hoe kun je dus klimaatvriendelijker reizen? Het beste is om dichterbij, minder vaak en langer te reizen. Daarbij zijn de trein en bus de minst milieubelastende vervoersmiddelen. Als je toch moet vliegen, kies dan voor een vlucht zonder tussenlanding! De meeste brandstof wordt namelijk verbruikt tijdens het opstijgen en landen. Ook is een volle vlucht per persoon minder milieubelastend dan een lege!

Het is ook een slim idee om je uitstoot van broeikasgassen te compenseren. Investeer in duurzame energie, bosaanplant, betaal compensatie bij je vlucht of kies voor een duurzame reisorganisatie.

En qua vervoer op je vakantiebestemming: naast openbaar vervoer kun je natuurlijk het beste wandelen of fietsen! Zo stoot je helemaal geen fossiele brandstof uit en het is nog gezond ook.

Water & Energie

Hier kun je thuis al mee beginnen! Let op je water en energiegebruik. Zeker bij een zonnige vakantiebestemming douche je toch een keer per dag extra. Zonnebrand en zweet moeten er nou eenmaal worden afgespoeld. Kies ervoor om een keer kort koud te douchen. Dit is wel 50 keer minder belastend dan een warme douche en lekker verfrissend.

Wist je trouwens dat veel zonnebrand ongelofelijk schadelijk is voor koraal? De chemicaliën oxybenzone en octinoxaat kunnen koraal zelfs doden! Denk dus de volgende keer goed na wat je opsmeert, voordat je de zee in duikt.

Airconditioning is ook heerlijk met warm weer, maar gebruik deze met mate. Kies ook eens voor een kamer met ventilator in plaats van een airco, deze verbruikt veel minder energie.

Natuurlijk heb je een camera, telefoon, e-reader en misschien een tablet of laptop mee op vakantie. Het is een idee om te investeren in een zonne-oplader. Super milieu bewust en opladen kan zelfs op het strand.

Afval en plastic

Zeker in Azië is plastic een enorm probleem. Het is altijd een goed idee om voor een herbruikbare waterfles en een waterfilter te kiezen. Neem ook je eigen tassen mee voor boodschappen en sla plastic tasjes en rietjes af. In veel Aziatische landen kregen wij zelfs rietjes en een plastic zakje bij de koffie. Wat een onzin!

Gooi je afval weg op de plekken waar het hoort. Dat lokale bevolking alles op straat gooit, betekent niet dat dit een goed idee is om na te doen.

Als je kunt duiken, weet je dat er ongelofelijk veel troep in de zee belandt. Verschrikkelijk! Als duiker kun je meehelpen aan het opruimen van de oceaan en als je niet kan duiken, kun je organisaties financieel steunen die dit wel kunnen.

Spullen

Hier denk je misschien niet zo snel aan, maar nieuwe spullen kopen is slecht voor de grondstoffen van de aarde. Heb je er wel eens aan gedacht om dingen te hergebruiken of te lenen? Er bestaan ook merken die spullen – zelfs kleding – verkopen van gerecycled materialen zoals plastic. Top idee!

Cultuur

Bij duurzaam reizen moet je niet alleen denken aan natuur en milieu, maar ook aan het behoud van de cultuur van een land. Je kunt het beste de lokale economie steunen door lokaal geproduceerde producten te kopen. Importeren van producten is namelijk ook milieubelastend.

Kies ook voor een homestay in plaats van een internationale hotelketen. Je steunt zo de lokale bevolking en economie. Ook is het eten van lokaal voedsel goed voor het milieu en lokale economie.

Bereken je voetafdruk

Onze manier van reizen is relatief duurzaam. We reizen voor langere tijd en kiezen het liefst voor de trein of bus. Geen bewuste keuze eigenlijk, we vinden het simpelweg geweldig om de landschappen aan ons voorbij te zien trekken! We kopen zelden spullen – het voordeel van een kleine backpack – en verbruiken zo min mogelijk plastic. Met airconditioning doe je ons geen plezier en met ons budget overnachten we zelden in een hotel. Toch is er nog altijd veel ruimte voor verbetering! Mocht je nou benieuwd zijn naar de voetafdruk van je volgende vakantie: die kun je hier uitrekenen.

Over de Reismeisjes

Als jonge - net afgestudeerde - twintiger weet je het: het is nu of nooit. Mijn vriendin en ik besloten voor 'nu' te kiezen, zeiden ons werk en appartement op en verkochten onze spullen. Klaar om op wereldreis te gaan en ook zulke jaloersmakende #travelcouple Instagramfoto's te maken. Een jaar lang hebben we door Azië gereisd en nu is het tijd voor het volgende avontuur: het continent Amerika. In mijn blogs voor Metro schrijf ik over onze avonturen en de beste plekken om te bezoeken. Ben je benieuwd naar meer, neem vooral een kijkje op onze website onceuponajrny.com.