Ik ga op wereldreis en neem mee…

Een wereldreis voorbereiden is niet binnen een dag gebeurd. Naast een route uitstippelen, vliegtickets boeken, hotels uitzoeken en bedenken wat je met je spullen en huis in Nederland gaat doen, moet je ook bedenken wat je inpakt!

Koffer of backpack?

De eerste beslissing is de tas. Ga je backpacken of wil je met een rolkoffer op pad? Er

bestaan tegenwoordig backpacks met wielen eronder, wat een ideale middenweg lijkt te zijn. Hoe groot moet je tas zijn? Wij hebben onderweg onze 60L + 10L backpack verruild voor een 40L backpack. Een hele verademing en hij mag mee als handbagage in het vliegtuig. Uiteindelijk ga je alleen maar balen van extra gewicht en te veel spullen. Je zult er namelijk constant mee moeten zeulen.

Naast een koffer of backpack is het handig om een daypack mee te nemen, een rugtas of handtas die je dagelijks mee kan nemen als je op pad gaat!

Kleding

Dit is waar veel vrouwen de mist in gaan. Ze pakken voor elk seizoen en elke gelegenheid kleding in. Onze tip: neem diverse kleding mee voor een week, in basiskleuren. Je kunt zo alles combineren en je kunt altijd laagjes dragen!

Hou rekening met je eerste bestemming. Wij begonnen in Rusland in maart, dus hadden we thermokleding en een dikke winterjas mee. We hadden wel een bikini ingepakt voor later, maar we hadden geen korte broek. We wisten: die kunnen we makkelijk later kopen, zodra we onze warme kleding terug naar Nederland hebben gestuurd.

Een fantastische regel die wij hebben: als er iets bij komt, moet er iets weg. Zo heb je nooit te veel en past alles in je backpack. Qua schoenen hebben wij allebei een paar bergschoenen, Roxanne een paar slippers en sandalen, en ik een gewoon paar schoenen. Meer dan dat heb je ook niet nodig!

Technologie

Reizigers van tegenwoordig gaan zelden enkel met een Lonely Planet op pad. En waarom zou je? Op het internet - en in Facebook groepen - kun je nu nog veel toffere en unieke plekken vinden om te bezoeken! Een smartphone meenemen is een must en een camera meenemen is ook geen slecht idee. Als je echt lang wegblijft, kan het handig zijn een laptop of tablet mee te nemen. Wel zo handig om je tickets mee te boeken, uitgebreide e-mails naar huis te sturen of lekker Netflix op te kijken! En wat dacht je van een e-reader? Perfect om gewicht te minderen – al die dikke pillen kun je nu makkelijk meenemen!

Denk aan alle batterijen en opladers en vergeet de wereldstekker niet. Ook handig is het om een externe harde schijf mee te nemen om je foto’s te back-uppen. Niks is erger dan geen foto’s meer te kunnen nemen, omdat je SD-kaart vol is, of dat je al je foto’s verliest als je camera gestolen wordt.

Papieren

Dit is wel het allerbelangrijkst. Een credit card of paspoort kun je niet zomaar ergens kopen. Zorg altijd dat je deze bij je draagt en kopieën voor de zekerheid in je backpack hebt. Denk ook aan documentatie van reisverzekering, vaccinaties en tickets. Zorg dat je belangrijke documenten geprint bij je hebt en er online bij kunt via Dropbox, iCloud of Google Drive. Je kunt ze zo ook altijd delen met familie en vrienden. Pasfoto’s meenemen op reis kan handig zijn voor visumaanvragen.

Praktische zaken

Er is een flinks aantal praktische spullen, dat handig is om mee te nemen. Een zakmes, hangslotjes, sneldrogende handdoeken, opvouwbare paraplu of een poncho, hoofdlampje, lakenzak, klamboe, EHBO-kit (denk aan medicatie) en naaisetje.

De toilettas slaan we in dit verhaal maar even over, dat is persoonsgebonden. Wat we wel nog willen meegeven is dat packing cubes geniaal werken. Je kunt zo je spullen bundelen en je backpack of koffer blijft netjes georganiseerd! Afhankelijk van het soort reis, zal je meer spullen meenemen, maar dit is een goede basis. Veel inpakplezier!

Over de Reismeisjes

Als jonge - net afgestudeerde - twintiger weet je het: het is nu of nooit. Mijn vriendin en ik besloten voor 'nu' te kiezen, zeiden ons werk en appartement op en verkochten onze spullen. Klaar om op wereldreis te gaan en ook zulke jaloersmakende #travelcouple Instagramfoto's te maken. Een jaar lang hebben we door Azië gereisd en nu is het tijd voor het volgende avontuur: het continent Amerika. In mijn blogs voor Metro schrijf ik over onze avonturen en de beste plekken om te bezoeken. Ben je benieuwd naar meer, neem vooral een kijkje op onze website onceuponajrny.com.