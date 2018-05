Dit zijn de minst 'lekkere' vakantielanden

Reizen met de auto heeft een heleboel voordelen. Het is milieuvriendelijker dan vliegen, je ziet geweldige landschappen en kan overal stoppen waar je maar wil. Je komt op plekken die je anders nooit had gezien en je neemt foto’s die een andere toerist niet ook in tienvoud heeft. Wij huurden een auto en maakten een road trip door centraal Mexico. Eenmaal in Baja California Sur, besluiten we dat nog eens te doen: het is simpelweg geweldig!

Een auto huren in het buitenland is altijd ingewikkelder dan met je eigen bak naar je werk rijden. Hoe zullen de wegen zijn? Wat voor gevaren zijn er (voor vrouwen)? Bij welk bedrijf ga ik huren? Hoe vind ik überhaupt de weg in een vreemd land? Zomaar een aantal vragen dat bij ons opkwam. Maar: op elke vraag is een antwoord!