7 x de lekkerste hotspots voor een paar dagen Split

Het was #LesbianVisibilityDay afgelopen donderdag, een dag om stil te staan bij het feit dat lesbiennes in alle soorten en maten voorkomen. Tijdens het reizen is de onzichtbaarheid van onze relatie zowel een vloek als een zegen. Omdat wij door kunnen gaan voor cisgender-vrouwen, is het reizen voor ons een stuk veiliger. Maar we moeten als stel aan veel meer denken dan ons uiterlijk.









Wij geloven dat reizen wereldwijd voor iedereen is, ook voor lesbische koppels. Ik vind het schandalig dat mensen op ons Brunei-artikel reageren dat we ‘’domme kutten zijn, die het gevaar niet moeten opzoeken’’. Als we landen gaan boycotten om hun LHBT-rechten, hoe gaan die landen ooit hun maatregelen veranderen? Verrassing: elk land heeft een LHBT community; ook Brunei. Juist door te reizen, openen we harten! Dus, hoe doen wij dat veilig?





Wees bereid je aan te passen





Het is natuurlijk een verschrikkelijk slecht idee om door Brunei te reizen en je Pride-vlag rond te laten wapperen. Als je reist in andere culturen, moet je je aanpassen. In Azië doet iedereen zijn schoenen uit in tempels, huizen en soms zelfs hotels. Natuurlijk doe jij dan je schoenen ook uit! In Azië merk je ook dat geen enkel stel openbare affectie vertoont. Waarom zou jij dat dan wel doen? Als lesbisch stel moet je op reis bereid zijn om je voor te doen als “gewone” vriendinnen, om een kamer met twee eenpersoonsbedden te accepteren en je liefdesverklaringen te bewaren voor de hotelkamer. Dit heet ook wel respect hebben voor een andere cultuur, met andere normen en waarden.









Ken de wetten





Voordat je naar een land afreist, is het altijd een slim idee om uit te zoeken wat de wetten zijn in het land met betrekking tot homofilie. Voordat wij naar Rusland gingen, zochten we uit wat strafbaar is en wat niet. Lesbisch zijn is niet strafbaar, maar openbaar lesbisch gedrag vertonen wel. In Maleisië worden homofiele activiteiten bestraft bij mannen, maar bij vrouwen is dit wettelijk gezien legaal. Het is altijd goed om te bedenken dat wetten niet altijd worden nageleefd. Daarbij zijn wetten niet hetzelfde als sociale ideeën in de samenleving. De Suitsupply abri’s in Nederland zijn daar het pijnlijke bewijs van.





Kijk om je heen





Uiteindelijk moet je een cultuur ervaren om aan te voelen wat kan en wat niet. Het internet heeft dit gelukkig een heel stuk makkelijker gemaakt. Via social media kun je andere lesbische stellen vinden met ervaringen in verschillende culturen. Je kunt zo makkelijk via Instagram of Facebook een berichtje sturen en vragen naar andermans ervaringen. Belangrijk om bij stil te staan: elke ervaring is anders. Zoals eerder gezegd hebben wij het “makkelijker”, omdat wij niet meteen opvallen als lesbiennes. Ik had een lange tijd kort haar, maar heb het voor onze reis expres laten groeien om beter in het “vrouwelijke” plaatje te passen. Dit was een bewuste keuze, omdat ik ook naar landen wil reizen waar we niet worden geaccepteerd voor wie we zijn. Wij verbergen onze relatie soms en dat vinden wij oké. Wij hebben nog geen enkele plek op de wereld ontdekt waar onze relatie compleet gelijkwaardig wordt gezien – wettelijk en sociaal.





Wij reizen niet om onze geloofsovertuigingen op te leggen aan anderen. Wij reizen om andere culturen te ontdekken en daarbij mooie dingen te zien. De wereld is niet zoals het nieuws ons voorspiegelt: de wereld is prachtig!









Vind de LHBT-gemeenschap





Elk land heeft een LHBT-gemeenschap en straight allies, hetero’s die de LHBT-gemeenschap steunen. Er zijn bijna overal LHBT-vriendelijke hotels of tour organisaties en (ondergrondse) homobars. Daarnaast kun je via het internet lokale LHBT-mensen vinden – let wel op dat dating apps in sommige landen door officiële instanties worden gebruikt om homo’s op te sporen. Wij zoeken niet in elk land actief naar de LHBT-gemeenschap. Maar we kunnen er zo van genieten als we bij een Koreaan couchsurfen en hij ons laat weten: ik weet dat jullie een stel zijn. Hij hoeft er verder niet over te praten, maar wil ons laten weten: ik weet het en ik heb jullie in mijn huis uitgenodigd. Dat is voor ons echte acceptatie!





Geniet!





Uiteindelijk is het het allerbelangrijkst dat je geniet! Samen reizen is geweldig en prachtig. Je leert elkaar zoveel beter kennen en je relatie wordt er alleen maar sterker van. Aan alle vrouwenkoppels: ga op reis! We moeten iedereen laten zien dat de wereld geen enge plek is: het is geweldig mooi. Hoe meer we zichtbaar zijn, hoe meer we andere koppels aanmoedigen hetzelfde te doen. En ik weet zeker: de wereld gaat veranderen!





Over de Reismeisjes









Als jonge - net afgestudeerde - twintiger weet je het: het is nu of nooit. Mijn vriendin en ik besloten voor 'nu' te kiezen, zeiden ons werk en appartement op en verkochten onze spullen. Klaar om op wereldreis te gaan en ook zulke jaloersmakende #travelcouple Instagramfoto's te maken. Een jaar lang hebben we door Azië gereisd en nu is het tijd voor het volgende avontuur: het continent Amerika. In mijn blogs voor Metro schrijf ik over onze avonturen en de beste plekken om te bezoeken. Ben je benieuwd naar meer, neem vooral een kijkje op onze website onceuponajrny.com.





















