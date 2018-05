4 x de leukste 'little escapes' volgens Barts Boekje

Mei is de perfecte maand om een weekendje weg te gaan. Londen, Parijs en Antwerpen ken je misschien al, terwijl België, Frankrijk, Nederland en Zuid-Engeland zoveel meer te bieden hebben. Blogger en reisredacteur Maartje van Diepstraten tipt de leukste adresjes van plekken waar je niet snel aan denkt. Alles plekken zijn binnen vier uur bereikbaar!

,,Soms wil je gewoon even lekker uitwaaien, of genieten van een goed glas wijn en lekker eten, maar heb je geen zin om heel ver te reizen. Deze adressen zijn lekker dichtbij maar het voelt toch alsof je echt even weg bent." zegt Maartje Diepstraten.

208 slaaptips & eetadressen

Haar passie voor het vinden van de hipste, gezelligste en mooiste deelt ze graag met de rest van de wereld op de populaire blog Barts Boekje. Recent is haar tweede boek Little Escapes - Net Over de Grens verschenen, waarin ze 208 slaaptips en eetadressen heeft samen gevoegd. Om een beetje overzicht te houden heeft Maartje haar boek opgedeeld in vierhoofdstukken: aan de kust, stedentrip, honden welkom en afgelegen oorden. New York staat op nummer 1 voor de reisredacteur maar ze moet er aan toevoegen dat Europa ook meer dan genoeg leuks heeft te bieden. ,,Engeland bijvoorbeeld, de kust is heel mooi en er heerst een bepaalde kneuterigheid. De pubs zijn heel gezellig en er zijn stuk voor stuk heel veel mooie hotels te vinden."

Wij hebben de leukste adresjes voor je op een rij gezet.

Aan de kust: Artist Residence Brighton - Verenigd Koninkrijk

Brighton is de perfecte plek als je het drukke Londen wil ontvluchten en lekker wil uitwaaien. Vanuit het Victoria Station in Londen ben je er binnen een uur. Maartje beschrijft het Artist Residence Hotel als volgt: ,,Het decor is industrieel-cool meets artistiek bobo-precies. Het meer dan aantrekkelijke Artist Residence vertaalt Brighton in één pand: creatief en vintage plus bovengemiddeld eten en drinken." In de cocktailbar The Fix drink je 'Caribbean-inspired' cocktails en vanaf de bar heb je een mooi uitzicht over de West Pier. Het hotel beschikt over 25 unieke kamers waarvan 12 zijn ingericht door lokale kunstenaars. Extra handig: het hotel ligt op slechts 2 minuten lopen van het strand.

Stedentrip: Hotel Nimma - Nijmegen

Mocht je je afvragen waar de naam vandaan komt, 'Nimma' is straattaal voor Nijmegen. Als het aan ons ligt is Nijmegen en van de leukste steden van het zuiden. Ga je voor een weekendje Nijmegen? Slaap dan in het jonge en eigentijdse Hotel Nimma. Maar ook als je niet blijft slapen is Hotel Nimma een bezoekje waard, want je kunt er ook prima eten. ,,Het restaurant is van de no-waste generatie en je eten wordt geserveerd op vintage borden. Hergebruikt pand, hergebruikt servies, duurzaam productgebruik en zo min mogelijk verspilling. Duimen omhoog voor Hotel Nimma," aldus Maartje. Vanuit Hotel Nimma ben je binnen een paar minuten bij de Honigfabriek, een terrein waar je genoeg creatieve initiatieven treft: shoppen bij Conceptstore C-More en koffie drinken bij C-more. Adres: Weurtseweg 478, Nijmegen.

Honden welkom: Tulum Tulum (Noordwijk)+ Villa Beukenhof (Oegstgeest)

Waarom zou je je trouwe viervoeter thuis laten als je gezellig een weekendje weg gaat? Zonde. Weekendje Noordwijk op de planning? Ga dan overdag naar Tulum Tulum en neem je hond gewoon mee. Tulum Tulum of Tulum Beach Bar, dat mag ook, opende zijn deuren in 2017. Maartje omschrijft Tulum Tulum als volgt: ,,Tulum Tulum is meer een beachbar dan een strandtent: stoeltjes op het strand, voeten in het zand en selfservice aan de bar, met een prachtige aparte ruimte voor privéfeest en huwelijk." Wil je blijven slapen? Rij dan door naar Oegstgeest en boek één van de acht suites in Villa Beukenhof (de New York suite is 110 meter groot, erg fijn voor als het minder mooi weer is). Tulum Tulum: Zeereep 104, Noordwijk. Villa Beukenhof, Terweeweg 2-4, Oegstgeest.

Stedentrip: Sint-Niklaas, ARCK B&B

Grote kans dat je al eens in Antwerpen, Gent of Brussel bent geweest, maar precies tussen deze drie plaatsen in vind je de interessante stad Sint-Niklaas. Een perfecte plek als je meer van België wilt zien, maar Sint-Niklaas heeft zelf ook redelijk wat leuke horeca-gelegenheden en creatieve conceptstores te bieden. Slapen doe je in ARCK B&B: ,,een knappe mix van vintage en hedendaagse design van vooral Belgische ontwerpen. Alles is één met de natuur." Volgens Maartje is zelfs het ontbijt te mooi om uit te proberen. ARCK B&B, Kalkstraat 62, B-9100 Sint-Niklaas.

Little Escapes - Net over de grens is vanaf nu verkrijgbaar voor 20 euro bij de boekhandel en online.