Waarom de NS meedoet aan een Chinese app

Grote groepen verdwaalde Chinezen: als je een dagje in Amsterdam bent kom je ze geheid tegen. Niet zo gek, want het afgelopen jaar is het aantal Chinese toeristen verdubbeld naar 300.000. De verwachting is dat dit binnen vijf jaar een half miljoen zal zijn. De NS speelt hier samen met het GVB slim op in door het Amsterdam Travel Ticket aan te bieden via de WeChat-portal ‘WeChat Go Europe’ van KPN.

Een innovatieve app

NS-woordvoerder Ton Boon is erg blij met de samenwerking tussen de NS, GVB en KPN en ziet het als een goede start voor het Amsterdam Travel Ticket. ,,Aan de WeChat-app kunnen wij echt nog wel een puntje zuigen. Terwijl de meeste Europeanen voor alles verschillende apps hebben zoals Instagram, WhatsApp, Facebook en bankieren hebben ze het in China slimmer opgelost. Daar hebben ze alles gecombineerd in één app: WeChat. De app is al veel verder ontwikkeld, je kan WeChat zelfs gebruiken met volledige spraakbesturing.’ KPN heeft in deze app een portal aangemaakt: ,,Via de portal kunnen er vouchers worden aangeboden in Amsterdam, onder andere dus het Amsterdam Travel Ticket.’’ De app wordt door maar liefst 800 miljoen Chinezen gebruikt.

Stijging Chinese toeristen

Per jaar zoeken veel Chinese toeristen Amsterdam op. ,,Er is een enorme stijging van Chinese toeristen in Amsterdam. Dit ticket is daarom ook erg belangrijk. We verwachten niet zo zeer dat er hierdoor meer Chinezen deze kant op komen. Wat we wel verwachten, is dat de Chinezen wat wegwijzer worden en optimaal gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.’’ Met het Amsterdam Travel Ticket kunnen de Chinezen één, twee of drie dagen lang gebruik maken van al het openbaar vervoer in en rondom Amsterdam.

Minder snel verdwalen

Een ticket voor drie dagen is 26 euro. Via de app kunnen ze het ticket aanschaffen. ,,Amsterdam is nu eenmaal heel erg populair onder de toeristen. Om ze een beetje wegwijs te maken kunnen ze via de app alle informatie verkrijgen over Amsterdam: leuke routes, interessante musea en ga zo maar door. Op deze manier hoeven de toeristen niet door Amsterdam te dwalen voordat ze het museum daadwerkelijk vinden. Nu kunnen ze gewoon makkelijk gebruik maken van het ov.’’

Vouchers

Je kunt met de app ook nog eens vouchers ontvangen om zo korting te krijgen in Amsterdam om te shoppen, eten en reizen. KPN biedt zulke aanbiedingen voor Chinezen niet alleen in Amsterdam aan, maar ook in vijf andere Europese steden. Het plan is om dit verder uit te breiden.

NS is de eerste Nederlandse partner die zich aansluit bij deze app. ,,Het is even afwachten hoe het loopt dus dat is spannend.’’

