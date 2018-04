Voor deze 10 landen heb je een visum nodig!

Goede voorbereiding is het halve werk, vooral als het op reizen aan komt. Als je een verre reis in de planning hebt wil je voorkomen dat je er op het vliegveld pas achter komt dat je een visum nodig hebt. Voor deze tien populaire heb je sowieso een visum nodig!

Een visum is een officiële toestemming een land binnen te reizen en in dat land te verblijven. Een visum wordt afgegeven door het land waar de reiziger naartoe gaat. Op deze manier kan dat land controle uitoefenen op wie het land binnenkomt. Skyscanner heeft de populairste landen op een rij gezet waar je wél een visum voor nodig hebt en wat de kosten zijn.

Noord-Amerika

Reisje naar de Verenigde Staten of Canada op de planning? Dan heb je een ESTA-formulier nodig. ESTA staat voor Electronic System for Travel Authorisation (elektronisch systeem voor reistoestemming), oftewel toestemming om te reizen naar Noord-Amerika. Er wordt geen stempel of sticker in je paspoort aangebracht; alleen het formulier is genoeg. Met een ESTA-formulier mag je 90 dagen aaneengesloten verblijven in de VS, Mexico, Canada en de Caraïbische eilanden. Het ESTA-formulier is vervolgens twee jaar geldig.

Ga je naar New York? Vergeet je ESTA niet! Foto: Pexels

Turkije

Je zou het misschien niet direct verwachten, maar ook voor Turkije heb je een visum nodig. Turkije valt binnen de EU, maar niet binnen het Schengengebied en kun je dus niet alleen met je Nederlandse identiteitskaart of paspoort reizen. Tot november 2014 kon je die op de luchthaven bij aankomst aanvragen en moest je lang in de rij wachten, maar tegenwoordig hoeft (en kan) dat niet meer. Een visum voor Turkije is gelukkig niet duur en regel je gemakkelijk online. Met dit e-visum mag je binnen de geldigheid (180 dagen) maximaal 90 dagen in Turkije verblijven, aan één stuk of verdeeld over meerdere entry’s.

Vietnam

Sinds 1 januari 2015 worden toeristenvisa in Vietnam alleen verstrekt met een visa on arrival. Deze krijg je alleen als je op een van de drie internationale luchthavens van Vietnam vliegt: Hanoi, Ho Chi Minh of Danang. Er is keuze tussen een visum geldig voor één maand of 3 maanden.

China

Ga je naar het verre Oosten? Een visum voor China vraag je aan via het China Visa Application Service Center (CVASC) en duurt ongeveer tien werkdagen. Kies op het formulier voor een L-visum en een ‘single entry’ als je China als toerist bezoekt, geldig voor een verblijf van maximaal 90 dagen. Print het visumformulier uit, vul hem helemaal in en verstuur hem dan per post samen met een kleurenpasfoto, een kopie van je paspoort, print van je vliegtickets en je hotelreservering(en) en een reisschema waarop je van dag tot dag vermeldt wat je in China gaat doen. Je paspoort moet nog minstens 6 maanden geldig zijn na de datum van de aanvraag.

Ga je op avontuur in het kleurrijke Havana? Ook dan moet je aan een visum denken. Foto: Colourbox

Cuba

Ga je op avontuur in het kleurrijke Havana? Ook dan moet je aan een visum denken. Een toeristenvisum is 30 dagen geldig. Als je je visum online aanvraagt, dan krijg je via de post een leeg visum die je dan zelf dient in te vullen en op moet sturen. Opletten: dit visum geldt niet wanneer je vanuit de VS naar Cuba vliegt.

Indonesië

Bali, Sumatra, Java, ja ook voor Indonesië heb je een visum nodig. Sinds 2015 zijn de visumregels gelukkig versoepeld. Voorheen moest je bij aankomst uren in de rij staan op de Indonesische luchthaven. Tegenwoordig krijg je bij aankomst in Indonesië een stempel in je paspoort waarmee je 30 dagen gratis in Indonesië kunt verblijven. Het visum is 30 dagen geldig. Wil je langer blijven? Dan kun je bij aankomst een visa on arrival kopen. Let op! Ga je op reis naar Indonesië, je paspoort dient nog minimaal 6 maanden geldig te zijn bij aankomst, je moet je terugticket kunnen laten zien én je moet je reis starten op de luchthavens Jakarta (Java), Surabaya (Java), Medan (Sumatra), Batam (Sumatra) of Denpasar (Bali).

Rusland

Lang weekend Moskou of St. Petersburg in het verschiet? Vraag dan op tijd een visum aan voor Rusland. Aanvragen kan online, maar de verwerking duurt zeven werkdagen. Het toeristisch visum is maximaal 30 dagen geldig en geldt voor een single entry; je mag dus met dit visum niet vaker het land in.

Ook voor een lang weekend St. Petersburg heb je een visum nodig. Foto: Colourbox

Sri Lanka

Steeds meer Nederlandse toeristen weten Sri Lanka te vinden. Ook voor dit prachtige lang heb je een reistoestemming nodig. Voor Sir Lanka heb je een ETA nodig, een reistoestemming van de Sri Lankaanse overheid. De aanvraag wordt meestal binnen een (paar) uur goedgekeurd, maar het is verstandig om hem op tijd aan te vragen. Deze ETA is 30 dagen geldig. Het goedkoopste is om hem aan te vragen via de officiële website van de Sri Lankaanse autoriteiten, maar dan kun je alleen met creditcard betalen

Thailand

Maak je voor het eerst een verre reis? Dan is Thailand een van de beste opties. Voor Thailand heb je geen visum nodig, want bij aankomst krijg je een visumvrije entree van 30 dagen krijgen. Dit geldt als je per vliegtuig het land binnenkomt, maar ook over land (bus, boot, trein, etc.). Om in aanmerking te komen voor dit visumvrije entree, heb je een bewijs van vertrek nodig. Blijf je langer dan 30 dagen? Dan dien je een visum aan te vragen, dit kan bij het Thaise Consulaat in Amsterdam. Doe die minimaal twee weken voor je vertrek.

Suriname is een van de weinige landen waarbij een toeristenkaart wordt geaccepteerd, in plaats van een visum. Foto: Colourbox

Suriname

Ook voor Suriname heb je een officieel document nodig, maar Suriname is een van de weinige landen waarbij een toeristenkaart wordt geaccepteerd, in plaats van een visum. Deze toeristenkaart koop je bij de balie van het Consulaat Suriname op Schiphol. Je vindt deze balie bij vertrekhal 3 bij ingang B of C aan de voorzijde. Let op: deze balie heeft beperkte openingstijden, dus als je besluit om de toeristenkaart vlak voor je vlucht aan te schaffen, zorg er dan voor dat je op tijd bent! Je kunt de toeristenkaart voor slechts één reis gebruiken en de kaart is 30 dagen geldig.