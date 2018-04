Vanaf volgend jaar in een flits in Disneyland Parijs

Regelmatig krijgen wij de vraag of we rijke ouders hebben. Soms is het geen vraag, meer een opmerking: oh, jullie hebben vast rijke ouders. Het lijkt voor veel mensen onmogelijk dat wij onze wereldreis zelf bekostigen. Het is echter helemaal niet zo moeilijk als je denkt en met deze tips kun jij ook op wereldreis!

Sparen

De eerste stap is om geld te hebben om überhaupt weg te gaan. Voordat wij weggingen hebben wij met meerdere bijbaantjes hard gewerkt om zo veel mogelijk te sparen. Er waren weken dat Roxanne 70 uur werkte. Als je zoveel werkt geef je ook weinig uit aan uitjes, dus dat was mooi meegenomen. Daarbij hebben wij onze inboedel verkocht en met vier rommelmarkten leverde dat een leuk zakcentje op. Wij hadden niet een specifiek bedrag in gedachten. Sommige reizigers berekenen precies hoeveel geld ze nodig hebben en wat hun dagelijks budget is in elk land. Dit is een prima idee als je weet voor hoelang je weg bent. Ons idee was echter: we zien wel. En daarvoor heb je nooit genoeg geld.

Verdienen

Het is echter een vergissing om te denken dat je spaargeld nodig hebt om te kunnen reizen. Je kunt namelijk ook werken tijdens je reis. Je kunt bijvoorbeeld werken voor eten en onderdak via platforms zoals Workaway.info, je kunt (als je jonger bent dan 30) met een werk- en vakantievisum naar Australië of Nieuw-Zeeland, of je kunt simpelweg werken op afstand. Werken op afstand is vooral weggelegd voor mensen die in de online wereld werken, maar het is tegenwoordig makkelijk om de overstap te maken naar online werk. Je kunt freelancen en je services verkopen, je kunt foto’s verkopen als stockfoto’s, je kunt op social media groeien en als influencer geld verdienen, maar je kunt je ook verdiepen in passieve online inkomsten door middel van dropshipping of affiliate marketing. De opties zijn werkelijk oneindig!

Besparen

Uiteindelijk gaat het er niet om met hoeveel geld je op reis gaat, maar hoe je met je geld omgaat. Je kunt met elk budget op reis en je kunt het zo simpel of luxe maken als je zelf wil. Onze truc om zo lang op reis te zijn is om structureel weinig geld uit te geven.

Accommodaties zijn voor ons bijvoorbeeld een optionele kostenpost. Wij logeren gratis bij lokale bevolking via Couchsurfing.com en ook passen wij op huizen en huisdieren via TrustedHousesitters.com. We boeken ook wel eens een hotel en gebruiken Booking.com om een vriend aan te raden en reistegoed te verdienen, of boeken via Hotels.com om een tiende nacht gratis te krijgen.

Voor goedkope vluchten speuren wij Skyscanner.nl af en vinden de beste deals door bij de bestemming de optie “klik hier om overal te zoeken” en bij de datum de hele maand te selecteren. Flexibiliteit is belangrijk! Tegenwoordig wordt vooruit plannen beloond: het schijnt dat je de goedkoopste vluchten zeven weken van tevoren boekt. Wij reizen echter vaker over land en boeken daarbij de goedkoopste bussen en treinen. We doen er daardoor vaak een stuk langer over, maar we hebben alle tijd en genieten van alle landschappen!

We kiezen bewust waar we geld aan uitgeven, maar dat betekent niet dat we niet genieten. Structureel minder uitgeven betekent dat je een bepaald uitgavenpatroon moet ontwikkelen en dat kan in het begin lastig zijn: nieuwe gewoontes aanleren is nooit makkelijk. Juist door structureel weinig uit te geven kunnen wij grotere uitgaven doen zoals een dagje naar Disneyland of een duikcursus! Onze manier van reizen is een levensstijl geworden waarvan we enorm genieten, ook omdat we weten: hoe meer we besparen, hoe langer we kunnen reizen.

Mocht je graag op reis willen: het kan. De vraag is: ben je bereid er de moeite voor te doen?

Over de Reismeisjes

Als jonge - net afgestudeerde - twintiger weet je het: het is nu of nooit. Mijn vriendin en ik besloten voor 'nu' te kiezen, zeiden ons werk en appartement op en verkochten onze spullen. Klaar om op wereldreis te gaan en ook zulke jaloersmakende #travelcouple Instagramfoto's te maken. Een jaar lang hebben we door Azië gereisd en nu is het tijd voor het volgende avontuur: het continent Amerika. In mijn blogs voor Metro schrijf ik over onze avonturen en de beste plekken om te bezoeken. Ben je benieuwd naar meer, neem vooral een kijkje op onze website onceuponajrny.com.