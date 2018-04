Waarom slapen in een standaard hotel? Als je ook op een toffe plek zoals een oude gevangenis, postkantoor, luchtbel-tent of klooster kunt slapen? Wij hebben de allergaafste en unieke hotels voor je op een rij gezet.

Metro’s redacteuren Daisy en Lisa mochten dinsdagavond als zo’n beetje de enige mensen ooit slapen in een bijzondere luchtbel tent op de Keukenhof. Tot maandagavond had er nog niemand geslapen. Nicolette Kluijver mocht aftrappen en ook jij kunt dit weekend nog een nachtje doorbrengen aan een van de iconische tulpenvelden. Daar staat een enorme luxe luchtbel-tent, waar we als roosjes hebben geslapen. Mocht het je niet lukken om in de Tulip-tent te slapen, dan zijn onderstaande hotels misschien een aanrader voor je volgende trip!

Voormalig postkantoor in Gent, België

Met minder dan twee uurtjes rijden ben je in het pittoreske en gezellige Gent. Heel geschikt voor een romantisch weekendje weg. Breng een nachtje door in het voormalige postkantoor. Het gebouw is ontworpen door Louis Cloquet en Stéphane Mortier voor de wereldtentoonstelling van 1913. Het Centrale Postkantoor van Gent sloot in 2001 zijn deuren en werd daarna omgetoverd tot een prachtig boetiekhotel. De bijzondere slaapplek heeft 38 kamers die stuk voor stuk heel mooi zijn ingericht.

Het Centrale Postkantoor van Gent Foto: Booking.com

Klooster in Cuzco, Peru

Cuzco is sowieso een must-visit als je in Peru bent. Maar een bezoek aan het Belmond Hotel Monasterio mag je niet overslaan! Het Belmond Hotel Monasterio ligt in het levendige historische centrum van Cuzco, twee straatblokken verwijderd van Plaza de Armas. Het voormalige klooster dateert uit 1952 en heeft luxe kamers in koloniale stijl gelegen aan een prachtige binnenplaats met een 300 jaar oude cederboom, waar je heel romantisch kunt dineren met kaarslicht. Tip: Cuzco ligt nogal hoog en als je voor het eerst in Peru bent kun je daar een beetje last van hebben (hoogteziekte). Gelukkig heeft dit bijzondere hotel op aanvraag een speciale met zuurstof verrijkte kamer beschikbaar.

Oude gevangenis in Horsens, Denemarken

Horsens Statsfængsel werd geopend in 1853 als gevangenis voor mensen die een lange tijd moesten zitten. Deze functie had het gebouw tot 2006, maar tegenwoordig is een deel van het pand een museum waar je meer kunt leren over de geschiedenis, het personeel en de veroordeelden van deze gevangenis. SleepIn Fængslet is gevestigd in de voormalige gevangenis Horsens Statsfængsel. En ja de kamers van het hostel zijn voormalige gevangeniscellen, compleet met tralies voor de ramen en originele graffiti van de gevangenen. Maar dan net een stukje luxer! Het blijft een hostel en de gedeelde badkamers bevinden zich in den hallen van de gevangenis. Toch is geen straf om hier een nachtje te brommen!

Voormalige gevangenis in Horsens. Foto: Booking.com

Brandweerkazerne in Detroit

Detroit was lange tijd een belangrijke stad voor de auto-industrie en wordt daarom ook wel Motor City genoemd. De grootste stad van Michigan maakt een opleving door en heeft op cultureel en muzikaal vlak steeds meer te bieden. Slapen doe je in het voormalige hoofdkwartier van de brandweer van Detroit, dat tegenwoordig bekend staat als het Detroit Foundation Hotel.Het moderne restaurant van het hotel heeft een historische charme en serveert lekkere Amerikaanse gerechten en verfrissende cocktails! Extra leuk: het hele hotel hangt vol met kunstwerken van lokale kunstenaars.

Detroit Foundation Hotel in Detroit. Foto: Booking.com



Oude school in Hamburg, Duitsland

Een van de leukste plekken om na te blijven! De Volkschule in Hamburg. De Volkschule is gevestigd in een voormalig schoolgebouw in het centrum van Hamburg en heeft moderne en comfortabele kamers. De school werd gebouwd in 1888 in de wijk Hamm en is in 2013 omgebouwd tot dit mooie familiehotel, maar ook heel goed geschikt voor een weekendje weg met je vrienden.

Hamburg Foto: Booking.com

Tip: wil je nog een nachtje doorbrengen in de Tulip-tent in de Keukenhof? Boeken kan vanaf 10.00! Maar wees er snel bij, want het is wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Een overnachting boeken in de Tulip Pod doe je hier.

