Valencia is een van de leukste bestemmingen van Europa! Waarom? Het veelzijdige Valencia ligt aan zee, heeft een mooie compacte binnenstad met kronkelende steegjes vol met bijzondere winkeltjes, je vind er meer dan genoeg leuke restaurants, kunt er fantastisch uitgaan en de stad is een stuk minder toeristisch dan Barcelona. Daarnaast is ook nog eens heel betaalbaar! Metro was in Valencia en ging op zoek naar de leukste plekjes. Vamos Valencia!

Valencia filter op Instagram

Met iets meer dan twee uur vliegen ben je in het zonnige Valencia. De stad heeft vele gezichten en is de ideale bestemming voor een lang weekendje weg. Het is niet voor niets dat de ‘sinaasappelstad’ Valencia zijn eigen zonnige filter heeft op Instagram. Hier schijnt meer dan 300 dagen per jaar de zon.

Maar de stad is meer dan een zonnige bestemming. Het is er een vol contrasten: je kunt er een stedentrip afwisselen met een strandvakantie. Het nieuwe moderne gedeelte van de stad wordt gekenmerkt door de iconische wetenschapsgebouwen, in de binnenstad tref je vele smalle straatjes. Cultuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen want Valencia heeft een groot aanbod van musea van moderne kunst tot aan keramiek.

Ook als je van lekker eten en drinken houdt, ben je hier op de juiste plek, want het is de stad van paella. De stad wordt ook steeds populairder onder (internationale) studenten, die tot in de late uurtjes kunnen dansen in de toffe clubs.

Palmboom paradijs!

Slapen in Valencia

Hou je van een beetje comfort en luxe? Kies dan voor het bijzondere Ilunion Aqua 4* hotel. Dit betaalbare viersterren hotel is onderdeel van de bijzondere Ilunion keten. Het wordt voor 40 procent gerund door mensen met een lichamelijke beperking. Het Illunion hotel heeft een prima ligging ten opzichte van de oude en nieuwe stad en het strand. Niet geheel onbelangrijk, het ontbijtbuffet is super! Ben je op zoek naar een iets betaalbare optie? Dan kunnen we je Hostal Antigua Morellana aanraden. Deze authentieke accommodatie bevindt zich midden in het oude centrum en wordt gerund door vier Spaanse zussen.

Stadsstranden

Na een ochtendje cultuur snuiven kun je lekker relaxen op het strand. De stad ligt aan de Middellandse Zee en beschikt over drie uitgestrekte, mooie en schone stadsstranden: Las Arenas, La Malvarossa en Patacona. De laatste is vooral populair bij de lokale bewoners.

De lekkerste Agua de Valencia drink je bij Café de las Horas

Kunst en cultuur!

Maak een rondje door de wijk El Carmen, de plek waar kunstenaars zich de afgelopen jaren flink hebben uitgeleefd op de muren. De wijk is hierdoor een aaneenschakeling geworden van gave graffiti kunstwerken. Je mag El Carmen niet verlaten zonder een tussenstop te hebben gemaakt bij Centro del Carme. Waarom? Het bijzondere authentiek gebouw is al een bezienswaardigheid op zich. Het culturele centrum heeft wisselende (vooral historische) collecties, maar wij waren vooral onder de indruk van de contemporary art kunstenaar Okuda San Miquel. Centro del Carme is open tot 21.00 uur, dus zelfs na een lange stranddag kun je nog even langs. Voor de prijs hoef je het ook niet te laten want de entree is gratis. Verder is het Museo de Las Cièncias Príncipe Felipe (wetenschapsmuseum) een aanbeveling. Het museum lijkt een beetje op het NEMO Science museum in Amsterdam en je kunt er experimenteren met technologie.

Bekijk de tentoonstelling van Okuda San Miquel in Centro del Carme

Fietstour bij Valencia Bikes

Valencia krijgt steeds meer fietspaden. Vooral in het Turiapark kun je heerlijk fietsen. We raden je dan ook aan om op een van de eerste dagen een fietstour te boeken bij Valencia Bikes. In een drie uur durende tour zie je alle hoogtepunten van de stad. Tip: na afloop van de fietstocht kun je voor een paar euro de fietsen blijven huren. Valencia Bikes heeft drie verhuurpunten: één naast de rivierbedding van de Turia, één in het historisch centrum, en de andere in de wijk Ruzafa. Handig want je kunt je fiets huren bij één verhuurpunt en inleveren bij een ander verhuurpunt.

In de oude binnenstad kun je alles te voet doen

Hipste wijk van Valencia

Tot een aantal jaar geleden was Ruzafa een goed bewaard geheim van Valencia. Inmiddels is de buurt uitgegroeid tot een hippe wijk vol met trendy restaurants en barretjes! Onze favorieten voor het diner? Copenhagen en Malmo zijn de places to be voor vegetariërs. De tenten zijn van dezelfde eigenaren en ze bieden een overheerlijk betaalbaar menu. Zin om een avondje los te gaan? Op de Gran Via zitten een aantal leuke clubs. Deephouse en techno liefhebbers kunnen hun hart ophalen bij Club Nylon. Bij XL (Xtra Large) kun je van alles verwachten van Spaanstalige hits, tot dance, rock en pop muziek!

In El Carmen tref je veel street-art

Openluchtdiscotheek en grootste aquarium van Europa

Dit gigantische complex doet ons in eerste instantie denken aan Sydney. De Ciudad de las Artes y las Ciencias, ookwel bekend als de Stad van Kunst en Wetenschap is een must-see als je in Valencia bent! De gigantische gebouwen zijn ontworpen door de Valencia Santiago Calatrava en Félix Candela. Het is sowieso al een ervaring om door het complex heen te lopen dat bestaat uit zes onderdelen: L’Oceanogràfic, het Musea de les Ciències Príncipe Felipe, L’ Umbracle, Palau de les Arts Reina Sofia, Agora en L’Hemisfèric. Het L’Oceanogràfic is het grootste aquarium van Europa en leuk voor jong en oud. L’Umbracle is overdag een botanische tuin waar je doorheen kunt lopen. In de zomermaanden ontpopt een groot deel van deze tuin zich tot een vette openluchtclub en wordt er tot diep in de nacht (07.00 uur) tussen de palmbomen gedanst op de laatste hits! Het is de hipste club van Valencia, dus kleed je een beetje feestelijk. Beneden zit club Mya waar je terecht kunt voor iets hardere beats.

Lokale lekkernijen

Een bezoek aan Valencia is niet compleet zonder Agua de Valencia en Horchata te hebben geproefd. Horchata is een verfrissend drankje gemaakt van ‘chufas’ (aardamandel), water en een beetje suiker! Het wordt vooral als tussendoortje gedronken tijdens de warme zomerdagen. Niet alleen heel lekker, maar ook goed voor de gezondheid. Horcahteria Santa Catalina (naast de gelijknamige kerk in het centrum) is een van de beste plekken om Horcata te drinken. Doe als een echte Valenciaan en eet een ‘farton’ (soort zoete broodstengel) bij je horchata!

Fartons en Agua de Valencia

Een typisch Valenciaans hapje voor bij je horchata is de farton. Fartons zijn luchtige, zoete gebakjes met een laag poedersuiker en worden ook wel omschreven als een soort zoete broodstengel, ze lijken op churros.

Het ‘Valenciaanse water’ bestaat uit een mix van sinaasappelstad, wodka, cava, gin en suiker. Wil je de beste van Valencia proeven? Ga dan naar Cafe de Las Horas. Naast heerlijke Agua de Valencia hebben ze een grote hoeveelheid aan bijzondere cocktails. Kun je geen keuze maken? Eigenaar Marc (een lokale bekendheid) helpt je graag met het maken van een keuze.

Op mini-safari in Valencia

Op safari in Spanje, huh? Zodra je het Bioparc in Valencia binnenstapt heb je het idee alsof je in Afrika bent. Alhoewel we niet een heel grote fan zijn van dierentuinen hebben de dieren in het Bioparc veel ruimte om te leven. Het park is opgedeeld in vier ecosystemen en elk dier leeft in zijn eigen leefomgeving. Alhoewel het park een oase van rust is, kan het bij de kassa toch flink druk zijn. Tip: koop je kaarten alvast online.

Van ijs-fabriek naar hotspot

De oude ijs-fabriek 'La Fabrica de Hielo is omgetoverd tot een hippe industriële hotspot aan het strand. Er hangt een relaxte ongedwongen sfeer en het is de perfecte plek voor een vroeg ontbijtje op een stranddag, of om juist na een stranddag bij te komen met een lekker drankje. Het hele jaar door worden er leuke events en concerten georganiseerd. Neem je camera mee want de buurt van La Fabrica is omgeven met ‘fotogenieke’ muurtjes, die zich perfect lenen als achtergrond voor een nieuwe profielfoto.

Hotspot La Fábrica de Hielo ligt vlakbij het strand

Albufera-park

Wil je even de stad uit en in alle rust genieten? Op zo’n 10 km afstand van Valencia tref je het Albufera park. Maak een boottochtje over het gelijknamige meer (grootste van Spanje) en reserveer daarna een plekje bij Restaurants Nou Racó. Dan geniet je niet alleen van een prachtig uitzicht over het meer, maar ook van een van de lekkerste paella’s van Valencia!