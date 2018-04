New York? Kies eens voor Vancouver & Toronto!

New York, Los Angeles of San Francisco mogen misschien hoog op je reislijstje staan, maar het continent Noord-Amerika heeft veel meer te bieden dan de Verenigde Staten. Grote steden in Canada groeien uit tot hippe metropolen.

Maar waar moet je heen als je naar Canada gaat? Kies tussen de twee meest moderne en bruisende steden Vancouver of Toronto en wedden dat je een onvergetelijke vakantie gaat beleven. Welke sta je moet kiezen? Lees hieronder welke stad het beste bij jou past! We hebben alle hotspots van Toronto en Vancouver voor je op een rij gezet.

Met Air Transat gaan er al directe vluchten naar de steden voor maar 358 (Toronto) en 413 (Vancouver) euro, dus om het geld hoef je het ook niet te laten. En dan vlieg je nog all-inclusive met bagage, maaltijden en on-board entertainment ook.

Toronto

Wat moet je doen?

De hoofdstad van Canada? Nee, dat is niet Toronto - dat is Ottowa, altijd handig voor een pubquiz -, maar Toronto is wel de grootste en modernste stad van het land. Niet voor niets wordt het vergeleken met Noord-Amerikaanse steden als New York en Chicago, maar dan net iets gemoedelijker en persoonlijker.

Toronto is een mix van kunstzinnige en kleurrijke wijken en strakke wolkenkrabbers. Wist je bijvoorbeeld dat Toronto een van de grootste theatersteden ter wereld is? De hippe hotspots, bars en winkeltjes poppen dan ook als paddenstoelen uit de grond.

Toronto herken je waarschijnlijk aan de bekende CN-tower, die met zijn 553 meter tot 2007 het hoogste vrijstaande bouwwerk ter wereld was. De toren werd gebouwd in 1976 door de Canadese nationale spoorwegmaatschappij (Canadian National). De toren wordt anno vandaag vooral veel bezocht vanwege het geweldige uitzicht.

Tot 2007 was de CN Tower het hoogste vrijstaande bouwwerk ter wereld. Foto: Pexels.

Vlakbij de CN Tower staat het Rogers Centre (vroeger de Skydome): het allereerste stadion met een beweegbaar dak. Ongeacht of je van sport houdt is het sowieso een aanrader om een typische Noord-Amerikaanse sportwedstrijd bij te wonen, bijvoorbeeld een American football- of honkbalwedstrijd. Alles draait hier om sporten, dus het publiek is ten alle tijden laaiend enthousiast.

Of je nu wel of niet van sport houd een bezoek aan een baseball wedstrijd hoort erbij! Foto: Pexels

Waar moet je eten?

Ook op culinair gebied is Toronto zich razendsnel aan het ontwikkelen. Kensington Market is een van de meest multiculturele, hippe plekken van Toronto en van alle markten thuis qua voedsel. Mexicaans, Portugees of Chinees? Het kan allemaal. Onze favorieten: Hibiscus (vegan), Amadeus (Portugees) en Fresco Fish and Chips!

Waar moet je slapen?

In The Drake Hotel spat de creativiteit letterlijk en figuurlijk van de muren. Elke kamer is anders en een kunstwerkje op zich. Het is bijna zonde om je kamer te verlaten. Toch raden wij dat wel aan, al is het alleen maar om een cocktail te drinken in de hippe hotelbar Raw of een hapje te eten op het dakterras van het hotel. Perfecte locatie voor als je het nachtleven van Toronto wilt ontdekken. Adres: 1150 Queen St W, Toronto, ON M6J 1J3, Canada

En dan heb je ook nog Ihost Suites Ice Condo: supertoffe appartementen. Het uitzicht op de CN tower zorgt ervoor dat het eigenlijk zonde is om je ogen te sluiten. De appartementen zijn perfect voor een romantisch weekend. Goede locatie, vriendelijk personeel en ook nog eens betaalbaar! Adres: 14 York Street , M5J 0B1 Toronto, Canada.

Vancouver

Wat moet je doen?

Vancouver oogt een tikkeltje Amerikaans, maar dan een stuk rustiger en ‘echter’. Wie hier in zijn eentje rondwandelt, wordt zeker aangesproken door een vriendelijke inwoner die zich afvraagt waar je vandaan komt, waar je heen gaat en die jou als Nederlander waarschijnlijk complimenteert met ‘jouw uitstekende Engels.’ De stad is compact en makkelijk bereisbaar via het openbaar vervoer.

Favoriete plek voor een wandeling? Voor velen is dat Stanley Park; met uitzicht op de skyline van Vancouver. Denk aan Central Park New York, maar dan tien keer stiller. Wandelen is hier dus top, maar een fiets huren doe je ook goed aan. Bovendien kun je dan een groter gedeelte van het park bekijken, dat allerlei ‘geheime’ plekjes heeft.

Sla echter Lynn Canyon Park vooral niet over. Hier ga je Canada zien zoals je het waarschijnlijk in je hoofd hebt, met een turquoise meer met klein watervalletje als ‘cadeautje’ aan het einde van je wandeltocht.

Ook Grouse Mountain is een dikke aanrader; een berg waar je kunt skiën, tokkelen, wandelen en beren kunt bekijken. Je waant je hier voor een paar uur even in een andere wereld. Koud, maar als het onbewolkt is heb je het beste uitzicht over de stad dat er te vinden valt.

Waar moet je eten?

Eten is misschien wel een van de belangrijkste dingen van je vakantie, tenminste voor ons wel. Gelukkige heeft Vancouver tal van fijne eetplekken waar je terecht kunt voor een uitgebreid diner of een snelle hap.

Zoals Tacofino, een tent met – je raadt het al – taco’s waar je nog net niet je vingers bij opeet. Bovendien ziet deze tent er ook nog eens heel hip en clean uit. Goed plekje om bij daglicht te gaan lunchen. Adres: 15 W Cordova St, Vancouver, BC V6B 1C8, Canada

Eerder zin in een echte Canadese tent? Ga dan naar Tuc. Hier hebben ze lekkere sandwiches, maar ook goede porties vlees in de avond en de bar is zo uitnodigend dat het heel goed mogelijk is dat je nét een wijntje te veel drinkt. Maar heeft iemand daar ooit van gezegd dat het niet gezellig is? Adres: 60 W Cordova St, Vancouver, BC V6B 1C9, Canada

Waar wij als reizigers en hotspotliefhebbers hélemaal fan van zijn is Chambar. In dit restaurant krijg je niet alleen heerlijk te eten, het ziet er hier ook nog eens fantastisch uit. Oké, de kaart is gemiddeld iets duurder, maar nog steeds betaalbaar en we verzekeren je: wie hier is geweest komt zeker nog eens terug. Tip: lunch hier met wafels. Ze zijn goddelijk! Adres: 568 Beatty St, Vancouver, BC V6B 2L3, Canada

Waar moet je slapen?

Natuurlijk hebben wij zo onze voorkeuren wat betreft de hotels in Vancouver. Echt budget zal je hier niet snel kunnen gaan, maar wie bereid is om iets meer te spenderen moet ab-so-luut verblijven in Hotel The Douglas. De badkamers in dit hotel zijn voor iedere interieurliefhebber een lust voor het oog. En dan ligt het hotel ook nog eens in Gastown: wat ons betreft de leukste area om te shoppen voor vintage kleding of een lekker bakje koffie te drinken. Adres: 45 Smithe Street, V6B 0R3 Vancouver, Canada

Een stukje goedkoper, maar zeker niet minder leuk is hotel The Burrard, aan Burrard Street, één van de belangrijkste (winkel)straten van Vancouver. Hier doe je gezellig een drankje met andere reizigers in een fantastische binnentuin. Adres: 1100 Burrard Street, V6Z 1Y7 Vancouver, Canada