Hotelkamerpasjes blijken makkelijk te hacken

Vergeet de oostkant van Mexico en plekken zoals Cancun en Tulum: het westen is the place to be! Wij gingen op stap in Tlaquepaque en zochten de leukste dingen voor je uit.

Tlaquepaque ligt in westelijk Mexico, in de deelstaat Jalisco. Van oorsprong is het een losliggende stad, maar inmiddels is het feitelijk een buitenwijk van Guadalajara. Nog voor de Spaanse verovering bestond het stadje al, maar de Spanjaarden hebben veel cultuur en architectuur achtergelaten. Tlaquepaque heeft echter een speciale plek in de Mexicaanse geschiedenis. Hier werden namelijk de vrijheidspapieren ondertekend, waardoor Mexico zelfstandig werd. Genoeg geschiedenis voor nu: dit zijn de 7 leukste dingen om te doen in Tlaquepaque!

Koop keramiek in het Museo Regional de la Ceramica

Tlaquepaque staat bekend om haar keramiek en aardewerk. Dit is geen verrassing, aangezien de stadsnaam uit het “Nahuatl” komt en “plek boven land van klei” betekent. In een prachtig 19e eeuws gebouw kun je het Keramiekmuseum vinden. Het museum werd in 1954 geopend en hier kun je keramieken vinden, die de Nationale Keramiek Prijs van Mexico hebben gewonnen.

Loop door de feestelijke Independencia Avenue

De hoofdstraat van Tlaquepaque is een waar feest om doorheen te wandelen. Er hangen kleurrijke paraplu’s en vlaggetjes over de straat heen, er zijn leuke souvenirwinkeltjes te vinden, je kunt allerlei galerijen binnenstappen of genieten van een mariachi-optreden in een restaurant.

Luister naar een mariachi-band in El Parían

Tlaquepaque is de bakermat van de mariachi-muziek, ofwel Mexicaanse straatmuziek. Voor de beste optredens moet je naar El Parían. Volgens de lokale bevolking is El Parían de allergrootste bar ter wereld. Dat nemen we met een korreltje zout, maar het is inderdaad een heel groot gebouw. Er zijn hier maar liefst 18 barretjes te vinden!

Bewonder Jardín Hidalgo

Vanaf dit plein heb je een prachtig zicht op de 17e eeuwse kerken Santuario Nuestra Señora de la Soledad en Parroquia de San Pedro Apóstol. Het plein is echter bekend om het standbeeld van beroemd priester en leider in de Mexicaanse Onafhankelijkheidsoorlog Miguel Hidalgo y Costilla.

Bekijk Sergio Bustamentes-kunst in zijn galerij

Sergio Bustamente is waarschijnlijk de bekendste beeldend kunstenaar uit deze regio. Zijn vroegere werk bestond voornamelijk uit papier-maché, maar later werkte hij ook met hout, brons en aardewerk. In de jaren ’70 heeft hij een aantal jaar in Amsterdam gewoond om zijn talent te ontwikkelen. Zijn kunstwerken hebben een duidelijke stijl en hij maakt naast ‘gewone’ kunst ook meubilair. Al zijn werk is handgemaakt en daardoor uniek!

Met “Tlaquepaque” op de foto

In veel Mexicaanse steden kun je de plaatsnamen in grote letters op straat vinden. En net zoals “IAmsterdam” een razend populair foto-object is, zijn deze letters ook leuk voor een kleurrijk vakantiekiekje!

Cultuur snuiven in El Centro Cultural El Refugio

In dit culturele centrum kun je zoveel cultuur snuiven als je maar wilt. Het koloniale gebouw dateert van 1859 en tegenwoordig kun je hier vele culturele instanties vinden. Vooral een avondtour schijnt hier fantastisch te zijn, maar overdag is het dak het spectaculairst. Het doet ons een beetje denken aan Santorini!

Over de Reismeisjes

Als jonge - net afgestudeerde - twintiger weet je het: het is nu of nooit. Mijn vriendin en ik besloten voor 'nu' te kiezen, zeiden ons werk en appartement op en verkochten onze spullen. Klaar om op wereldreis te gaan en ook zulke jaloersmakende #travelcouple Instagramfoto's te maken. Een jaar lang hebben we door Azië gereisd en nu is het tijd voor het volgende avontuur: het continent Amerika. In mijn blogs voor Metro schrijf ik over onze avonturen en de beste plekken om te bezoeken. Ben je benieuwd naar meer, neem vooral een kijkje op onze website onceuponajrny.com.

