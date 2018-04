Dit is dé reisbucketlist van 2018

Wat je in 2018 móet zien, ervaren of doen? De keuze is soms zo reuze dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Het bedrijf Flight Network levert het daarom met een uitgebreide bucketlist kant-en-klaar voor je aan – hoef je zelf bíjna niet meer na te denken over je volgende bestemming.

Reislijst

De (vrij uitgebreide) lijst is samengesteld door reisjournalisten, organisaties en bloggers en bevat drie categorieën: zien, ervaren en doen. Metro zet van elke categorie de tofste en verrassendste drie opties op een rijtje. Veel succes met kiezen!

Zien

Angkor Wat, Cambodja

De Angor Wat is het allergrootste religieuze monument ter wereld en één van de drukstbezochte plekken van Cambodja. De 162 hectare (!) grond zal je gegarandeerd kippenvel bezorgen: Angor Wat is inmiddels het nationale symbool van het land geworden en dat begrijpen wij volledig. Het werd oorspronkelijk gebouwd als een hindoetempel en transformeerde geleidelijk in een boeddhistische tempel, wat het monument ook nog een knap staaltje historie meegeeft.

2. Petra, Jordanië

Nog nooit nagedacht over Jordanië als bucketlistbestemming? Poe, dat is heel erg zonde. De historische stad Petra is namelijk meer dan het bezoeken waard: de stad is gelegen in een kloof in de heuvels en gedeeltelijk uit de rotsen uitgehakt. Petra was ooit bloeiend door de handelsroute van wierrook vanuit Jemen, wat terug te zien is in de gebouwen en monumenten, die in welvarende stijl gebouwd zijn. In 2007 werd Petra verkozen tot één van de zeven wereldwonderen, wat niet meer dan terecht is.

3. Taktsang, Bhutan

De Taktsang, ook wel het ‘Tijgersnest’, kan net zo goed onder het kopje ‘ervaren’ geschaard worden. We hebben het namelijk over één van de Tibetaans boeddhistische kloosters van de bergstaat Bhutan, die tegen de rotsen opgebouwd is en maar liefst 700 meter boven de Parovallei hangt. Het klooster ligt 3120 meter boven zeeniveau en is alleen te voet of eventueel per ezel te bereiken. Het adembenemende uitzicht zal het uiteindelijk waard zijn: de kleuren van de tempels (wit, goud en rood) in contrast met de jungle en bergen zullen je gegarandeerd dat ‘alleen-op-de-wereld-gevoel’ geven.

Ervaren

Zeilen bij de Galapagoseilanden, Ecuador

Blauwer dan de Galapagoseilanden in Ecuador ga je het niet krijgen: je vindt hier fantastische flora en fauna en allerlei verschillende (zee)dieren. De 19 eilanden zijn van vulkanische oorsprong en hebben het werk van Charles Darwin, voornamelijk wat betreft de evolutietheorie, sterk beïnvloed. De allermooiste manier om de eilanden te beleven is per zeilboot: ieder eiland heeft haar eigen unieke omgeving en charme, waardoor je continu bij een nieuw (tropisch) paradijs aanbeland.

2. Slapen onder de sterren in de Sahara, Marokko

Een nachtje onder de sterren slapen is voor velen natuurlijk al dé (romantische) droom, maar die gedachte uitvoeren in Marokko is al helemaal een ervaring om nooit te vergeten. Het zand doet hier bijna goud aan en de lucht is vaker paarsig dan blauw. Je kan deze bucketlisttrip net vóór de zonsondergang beginnen: rijd dan op een kameel richting een campingplek naar keuze. Wanneer de nacht valt kan de pret pas echt beginnen – de allermooiste en helderste sterrenhemel ter wereld ligt dan recht voor het oprapen.

3. Ballonvaart: Cappadocië, Turkije

Ooit die plaatjes op Instagram weleens gespot waarbij er talloze luchtballonnen door een feloranje lucht vliegen? Dit uitgestrekte landschap vind je in Cappadocië, Turkije, wat voor ons dus óók nog eens hartstikke prima te overbruggen is qua reistijd én kosten. Jeej! Het gebied staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO en heeft een oppervlakte van 2000m2. Het bijzondere aan een ballonvaart over dit gebied is de verscheidenheid aan uitzichten: je zal bergen, valleien, rotsen, stilte en continu ander zonlicht ervaren.

Doen

Eilandhoppen in Griekenland

Emma Elsworthy van The Guardian beschrijft het treffend: „Alles is beter in Griekenland: de wijnen zijn soepeler, het water is helderder, en de regenboogkleurige zonsondergangen zijn sterker. Reizigers willen hier nooit meer weg.” En zo is het! Griekenland heeft maar liefst 6000 eilanden, maar slechts 78 eilanden hebben 100 inwoners of meer. De keuze wat betreft het eilandhoppen is dus reuze, maar Santorini, Mykonos en Rhodos komen vaak wel als populairste keuzes uit de bus. Elk eiland is weer anders, maar veel elementen komen toch overeen: je vindt overal helderblauw water, mooie (kraakwitte) slaapplekken en eindeloze zonsondergangen. Combineer meerdere eilanden om Griekenland tot in de puntjes te ervaren.

2. Hiken op vulkanen in Hawaii

Hiken, vulkanen én Hawaii zijn begrippen waar menig reizigershart toch nét iets harder van gaat kloppen. In tegenstelling tot andere vulkanische gebieden zijn de vulkanen in Hawaii omringd door groene natuur en stranden met goud, rood, zwart en zelfs groen zand. De beste manier om al deze facetten te bekijken is door naar de top te klimmen. Bij het Hawaii Volcanoes National Park – een van de enige plekken ter wereld waar je oog in oog kan komen met een actieve vulkaan – kan je uit talloze wandelroutes kiezen.

3. Zwemmen in de Dode Zee, Israël

De Dode Zee in Israël zal je juíst heel veel levenslust opleveren, beloofd! Dit stukje water is één van de zoutste plekken van onze planeet en ligt 400 meter onder zeeniveau, waarmee het de laagst gelegen plek op het aardoppervlak is. Door de hoge zoutconcentratie blijf je met gemak drijven wanneer je een duik wil nemen. Jammer genoeg verdampt steeds meer water in de Dode Zee, waardoor je beter eerder dan later dit prachtige stukje wereld kan bezoeken: het oppervlak wordt steeds kleiner en kleiner.

