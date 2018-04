De 9 beste Instagramplekken van Downtown LA

Los Angeles staat vooral bekend om de filmindustrie en het is dus niet zo gek dat de stad bol staat van leuke plekjes. Plekken die ontzettend fotogeniek zijn! Vandaag vertellen we jullie de 9 meest fotogenieke plekken van Downtown LA (DTLA). Het is het zakelijk district van LA, maar daardoor niet minder leuk!

The Broad

Dit museum met moderne kunst is razend populair op Instagram, met name de ruimte “oneindige spiegels”, een kunstwerk gemaakt door Yayoi Kusama. Kaarten voor The Broad zijn gratis en kunnen online worden gereserveerd, maar zorg dat je weken van tevoren boekt! Anders mag je in de wachtrij gaan staan en die duurt al snel tweeëneenhalf uur.

City Hall

Het gemeentehuis van DTLA is schitterend vanbinnen en als bonus heb je op de 27e verdieping een geweldig uitzicht over de stad. Als het weer goed is, kun je zelfs het Hollywood Sign in de verte zien. Doordeweeks kan je met een visite-sticker gratis het gebouw in!

Walt Disney Concert Hall

Dit gebouw alleen al is een foto waard. De architectuur is fantastisch! Je kunt ook door de binnentuin wandelen en als je het echt goed wil doen, pak je een concert mee. Dit gebouw schijnt de beste akoestiek te hebben van heel LA!

Angel Wings Project

In 2012 begon Colette Miller een kunstproject “Angel Wings Project”. Door heel LA schilderde ze engelenvleugels op muren en inmiddels zijn er vleugelkunstwerken over de hele wereld. Het idee erachter is dat we allemaal engelen van de aarde zijn. En natuurlijk is de engelen-stad daarvoor het perfecte startpunt! In DTLA zijn er al een heel aantal te vinden. De meest bekende zijn te vinden bij de Angel City Brewery, Regent Theater (op het rolluik, dus kom als het theater dicht is) en in het Arts District zijn er een aantal. In het Arts District is overigens nog veel meer gave straatkunst te vinden!

Grand Central Market

Voor wie de film La La Land heeft gezien, komt deze plek misschien bekend voor. Deze overdekte markt doet ons denken aan de Foodhallen in Amsterdam. Heel veel lekker eten met een echt hipster gevoel – dus super fotogeniek!

Angels Flight

Naast Grand Central Market is Angels Flight, een tram die een heuveltje op- en afrijdt. Aanvankelijk was de rails een stuk langer, maar de rails is grotendeels weggehaald. In de auto-industrie is meer geld te verdienen dan openbaar vervoer. Lange tijd was de Angels Flight gesloten, maar sinds een halfjaar is hij weer open!

The Last Bookstore

Dit is met afstand de tofste boekenwinkel die wij ooit hebben gezien. Er zijn meerdere boekkunstwerken te vinden, zoals deze boekentunnel, en voelt een beetje aan als een doolhof. Wel een knus doolhof!

Olvera Street

Dit is de oudste straat van Los Angeles. Het is een gezellige Mexicaanse marktstraat. Hier kun je het oudste huis in heel LA vinden, leuke souvenirs kopen, heerlijke taquitos eten en genieten van straatmuzikanten.

Philippe

Na al die foto’s maken kan je het beste een lekkere French Dip Sandwich eten bij Philippes. Het is een van de oudste restaurants in LA en serveert heerlijke broodjes. Het doet ons een beetje denken aan een broodje beenham, maar dan anders. Het restaurant ziet er van buiten en binnen ook nog eens fotogeniek (en heel Amerikaans) uit. Wat wil je nog meer?

